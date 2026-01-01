PAUL RODGERS: «Да нормально все у меня!»

PAUL RODGERS вынужден был развеять серию слухов, появившихся после недавних слов Alex'a Van Halen'a:
«Хочу опровергнуть слухи... У меня со здоровье все хорошо. Я чувствую себя бодрым и сильным и готовлюсь к выступлению 2 марта на церемонии награждения Adopt The Arts Sound And Vision Awards в Палм-Спрингс.
Спасибо VAN HALEN за приглашение поработать с ними над треком, но я сейчас нахожусь на акустическом, дзен-этапе своей жизни».
