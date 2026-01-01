Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
[= ||| все новости группы



*

Paul Rodgers

*
Страна
United KingdomВеликобритания



24 фев 2026 : 		 PAUL RODGERS: «Да нормально все у меня!»

14 янв 2026 : 		 Участники DEF LEPPARD нахваливают PAUL RODGERS

22 ноя 2025 : 		 PAUL RODGERS в Ohne Filter Extra'96

1 ноя 2025 : 		 PAUL RODGERS и GEEZER BUTLER будут отмечены на Adopt The Arts

3 апр 2025 : 		 PAUL RODGERS исполняет OTIS REDDING

25 янв 2025 : 		 PAUL RODGERS исполняет FREE

19 дек 2024 : 		 PAUL RODGERS сядет за книгу

30 сен 2024 : 		 Новое видео PAUL RODGERS

11 окт 2023 : 		 PAUL RODGERS о том, боялся ли потерять голос

29 сен 2023 : 		 PAUL RODGERS перенёс несколько инсультов

15 сен 2023 : 		 PAUL RODGERS: «Мне очень повезло с голосом»

1 авг 2023 : 		 PAUL RODGERS не собирается выступать

29 июл 2023 : 		 Новая песня PAUL RODGERS

26 июн 2023 : 		 Новая песня PAUL RODGERS

16 май 2020 : 		 Как PAUL RODGERS сохраняет вокальную форму

8 май 2020 : 		 PAUL RODGERS: «А я жив!»

26 мар 2020 : 		 PAUL RODGERS призывает всех сидеть дома

14 янв 2018 : 		 Концертный релиз PAUL RODGERS выйдет весной

15 май 2017 : 		 BRIAN JOHNSON и ROBERT PLANT присоединились на сцене к PAUL RODGERS

7 окт 2014 : 		 Фрагмент кавер-версии Paul'a McCartney от PAUL RODGERS

13 дек 2013 : 		 Видео из тура ROCK MEETS CLASSIC с участием PAUL RODGERS

18 ноя 2013 : 		 Новый альбом PAUL RODGERS выйдет в январе

26 июл 2013 : 		 PAUL RODGERS работает над двумя альбомами

20 дек 2011 : 		 Новый трек PAUL'a RODGERS'a

18 ноя 2011 : 		 PAUL RODGERS был удостоен награды за “Bad Company”

1 сен 2011 : 		 Концертный релиз PAUL RODGERS & FRIENDS выйдет в сентябре
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PAUL RODGERS: «Да нормально все у меня!»



zoom
PAUL RODGERS вынужден был развеять серию слухов, появившихся после недавних слов Alex'a Van Halen'a:

«Хочу опровергнуть слухи... У меня со здоровье все хорошо. Я чувствую себя бодрым и сильным и готовлюсь к выступлению 2 марта на церемонии награждения Adopt The Arts Sound And Vision Awards в Палм-Спрингс.

Спасибо VAN HALEN за приглашение поработать с ними над треком, но я сейчас нахожусь на акустическом, дзен-этапе своей жизни».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 34

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом