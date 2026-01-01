сегодня



PAUL RODGERS: «Да нормально все у меня!»



PAUL RODGERS вынужден был развеять серию слухов, появившихся после недавних слов Alex'a Van Halen'a:



«Хочу опровергнуть слухи... У меня со здоровье все хорошо. Я чувствую себя бодрым и сильным и готовлюсь к выступлению 2 марта на церемонии награждения Adopt The Arts Sound And Vision Awards в Палм-Спрингс.



Спасибо VAN HALEN за приглашение поработать с ними над треком, но я сейчас нахожусь на акустическом, дзен-этапе своей жизни».





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 34

