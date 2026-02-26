Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
[= ||| все новости группы



*

At the Gates

*



26 фев 2026 : 		 AT THE GATES думают о концертах в память о Томасе

20 фев 2026 : 		 Новое видео AT THE GATES

29 янв 2026 : 		 MIKAEL STANNE о значимости вокалиста AT THE GATES

19 ноя 2025 : 		 DARK TRANQUILLITY, THE CROWN и THE HALO EFFECT выступят на концерте-памяти вокалиста AT THE GATES

4 ноя 2025 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Томас важнейшая часть нашей сцены»

24 сен 2025 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Без Томаса не было бы гетеборгской школы»

17 сен 2025 : 		 Музыканты о смерти вокалиста AT THE GATES

16 сен 2025 : 		 Умер вокалист AT THE GATES

15 авг 2025 : 		 У вокалиста AT THE GATES рак

6 окт 2024 : 		 Юбилейный винил от AT THE GATES

24 янв 2024 : 		 AT THE GATES отменили все концерты в 2024 году

25 фев 2023 : 		 Drum-cam от AT THE GATES

11 ноя 2022 : 		 Концертные клипы AT THE GATES

8 ноя 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

6 окт 2022 : 		 В AT THE GATES вернулся гитарист

23 авг 2022 : 		 Видео с выступления AT THE GATES

9 авг 2022 : 		 Гитарист THE HAUNTED выступил с AT THE GATES

4 авг 2022 : 		 Новое видео AT THE GATES

25 июл 2022 : 		 AT THE GATES расстались с гитаристом

3 дек 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

16 июл 2021 : 		 Успехи в чартах AT THE GATES

2 июл 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

18 июн 2021 : 		 Новая песня AT THE GATES

28 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

1 май 2021 : 		 Новое видео AT THE GATES

2 апр 2021 : 		 Новый альбом AT THE GATES выйдет летом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

AT THE GATES думают о концертах в память о Томасе



zoom
Басист AT THE GATES Jonas Björler в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какими были финальные месяцы жизни Томаса Линдберга:

«Все как с онкологическими заболеваниями, это всегда как катание на американских горках. Есть положительные новости и плохие новости. И мы получали положительные новости раз в две недели, а отрицательные — раз в две недели. Так что это были [взлеты и падения]. Было действительно тревожно… В последний месяц, с середины августа [2025] по середину сентября [2025], ситуация была тяжелой, потому что у него проявились массовые инфекции и тому подобное, так что они не могли по-настоящему вылечить его. Мы, конечно, понимали, что все движется в неправильном направлении. Итак, все участники группы, за исключением Adrian [Erlandsson, барабанщика AT THE GATES], он в Великобритании. — мы пошли к нему в больницу и встретились с ним. Но он был в очень, очень плохой форме. Видеть такое было очень тяжело.

Мы отправились в студию и начали записывать музыку [для "The Ghost Of A Future Dead"], когда Томасу сделали первую операцию. И ему удалось спеть на всех демо-версиях для всех песен. Вот что мы использовали для альбома… Он записал хорошие версии или дубли в студии в Гетеборге перед операцией. Итак, это было сделано где-то в декабре [2023-го] или январе [2024-го], а в студию мы пришли в феврале [2024-го]».

На вопрос, сложно ли ему слушать "The Ghost Of A Future Dead" сейчас, после того как он потерял Томаса менее полугода назад, Jonas ответил:

«Нет, потому что это своего рода наследие Томаса и все такое прочее. Поэтому, я думаю, мы все хотим, чтобы это стало известно сейчас, чтобы люди могли это услышать… Я знаю, что Томас гордился этим и хотел, чтобы это было обнародовано. Поэтому мы просто ждали, вдруг его положение улучшится. Вот почему мы ждали. Но мы могли бы выпустить альбом еще год назад. Он был полностью сведен в 2024 году, в июне, все уже было готово. Итак, альбом существует уже полтора года, и все готово… Я слушаю [эти песни] уже так давно, что [они] кажутся мне немного устаревшими. Но будет приятно услышать реакцию людей на них».

На вопрос, был ли Томас "преисполнен решимости" закончить запись вокала для "The Ghost Of A Future Dead" до того, как ему сделали операцию, Jonas ответил:

«Да, да, конечно. Все было сделано в полном объеме. Единственное, что не было сделано, когда он узнал об ужасных новостях, — это отсутствие трех или четырех песен, которые еще не были записаны. Поэтому он просто пошел в студию и записал их перед операцией, потому что знал, что это инвазивная операция; ему удалили половину челюсти. Поэтому он знал, что не сможет петь или у него будут проблемы с вокалом».

Далее Jonas отметил, что Томас "всегда был уверен" в своих шансах победить рак.

«И мы все были уверены. Я считаю, это единственный шанс выжить или пройти через подобное».

Что касается того, чего фанаты AT THE GATES могут ожидать от "The Ghost Of A Future Dead", Jonas сказал:

«Anders [Björler, брат Jonas'a] вернулся [в AT THE GATES] три года назад. И я полагаю, что если вам нравится "At War With Reality", то и новая пластинка вам понравится. В ней есть смесь "Slaughter Of The Soul", "At War With Reality" и некоторых прогрессивных элементов последних двух. Вот что-то такое вы и можете ожидать».

На вопрос, было ли у него и его коллег по группе AT THE GATES представление о том, чего они хотят добиться в музыкальном плане с новым альбомом, Jonas ответил:

«Мы с Anders'ом написали только половину. У нас не было никаких рекомендаций. Мы просто написали то, что чувствовали. Обычно мы этого не делаем, потому что подобное вас ограничивает. И именно поэтому мне не нравится так поступать».

Что касается возможности участия AT THE GATES в концертах, посвященных жизни и наследию Томаса, Jonas сказал:

«Да, мы на самом деле не обсуждали эти вещи, потому что решили сначала выпустить альбом, а дальше посмотрим. Может быть, несколько концертов в честь него или что-то в этом роде, но сейчас мы ни в чем не уверены».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 фев 2026
С
Санчез
Ну начинается)))
26 фев 2026
olly71
в правильном направлении идёте товарищи Вдова Дио одобряет чуваки из полу-Пантеры тоже шлют вам привет. Ну подумаешь умер один из центральных членов группы это не повод закрывать проект и идти работать посудомойкой в Макдональдс.
26 фев 2026
E
Ewst
У них есть The Haunted.
Полагаю выпустят альбом, откатают трибьют тур, на вокал, например, возьмут Станне или Аро и на этом все.
просмотров: 554

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом