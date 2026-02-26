сегодня



AT THE GATES думают о концертах в память о Томасе



Басист AT THE GATES Jonas Björler в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какими были финальные месяцы жизни Томаса Линдберга:



«Все как с онкологическими заболеваниями, это всегда как катание на американских горках. Есть положительные новости и плохие новости. И мы получали положительные новости раз в две недели, а отрицательные — раз в две недели. Так что это были [взлеты и падения]. Было действительно тревожно… В последний месяц, с середины августа [2025] по середину сентября [2025], ситуация была тяжелой, потому что у него проявились массовые инфекции и тому подобное, так что они не могли по-настоящему вылечить его. Мы, конечно, понимали, что все движется в неправильном направлении. Итак, все участники группы, за исключением Adrian [Erlandsson, барабанщика AT THE GATES], он в Великобритании. — мы пошли к нему в больницу и встретились с ним. Но он был в очень, очень плохой форме. Видеть такое было очень тяжело.



Мы отправились в студию и начали записывать музыку [для "The Ghost Of A Future Dead"], когда Томасу сделали первую операцию. И ему удалось спеть на всех демо-версиях для всех песен. Вот что мы использовали для альбома… Он записал хорошие версии или дубли в студии в Гетеборге перед операцией. Итак, это было сделано где-то в декабре [2023-го] или январе [2024-го], а в студию мы пришли в феврале [2024-го]».



На вопрос, сложно ли ему слушать "The Ghost Of A Future Dead" сейчас, после того как он потерял Томаса менее полугода назад, Jonas ответил:



«Нет, потому что это своего рода наследие Томаса и все такое прочее. Поэтому, я думаю, мы все хотим, чтобы это стало известно сейчас, чтобы люди могли это услышать… Я знаю, что Томас гордился этим и хотел, чтобы это было обнародовано. Поэтому мы просто ждали, вдруг его положение улучшится. Вот почему мы ждали. Но мы могли бы выпустить альбом еще год назад. Он был полностью сведен в 2024 году, в июне, все уже было готово. Итак, альбом существует уже полтора года, и все готово… Я слушаю [эти песни] уже так давно, что [они] кажутся мне немного устаревшими. Но будет приятно услышать реакцию людей на них».



На вопрос, был ли Томас "преисполнен решимости" закончить запись вокала для "The Ghost Of A Future Dead" до того, как ему сделали операцию, Jonas ответил:



«Да, да, конечно. Все было сделано в полном объеме. Единственное, что не было сделано, когда он узнал об ужасных новостях, — это отсутствие трех или четырех песен, которые еще не были записаны. Поэтому он просто пошел в студию и записал их перед операцией, потому что знал, что это инвазивная операция; ему удалили половину челюсти. Поэтому он знал, что не сможет петь или у него будут проблемы с вокалом».



Далее Jonas отметил, что Томас "всегда был уверен" в своих шансах победить рак.



«И мы все были уверены. Я считаю, это единственный шанс выжить или пройти через подобное».



Что касается того, чего фанаты AT THE GATES могут ожидать от "The Ghost Of A Future Dead", Jonas сказал:



«Anders [Björler, брат Jonas'a] вернулся [в AT THE GATES] три года назад. И я полагаю, что если вам нравится "At War With Reality", то и новая пластинка вам понравится. В ней есть смесь "Slaughter Of The Soul", "At War With Reality" и некоторых прогрессивных элементов последних двух. Вот что-то такое вы и можете ожидать».



На вопрос, было ли у него и его коллег по группе AT THE GATES представление о том, чего они хотят добиться в музыкальном плане с новым альбомом, Jonas ответил:



«Мы с Anders'ом написали только половину. У нас не было никаких рекомендаций. Мы просто написали то, что чувствовали. Обычно мы этого не делаем, потому что подобное вас ограничивает. И именно поэтому мне не нравится так поступать».



Что касается возможности участия AT THE GATES в концертах, посвященных жизни и наследию Томаса, Jonas сказал:



«Да, мы на самом деле не обсуждали эти вещи, потому что решили сначала выпустить альбом, а дальше посмотрим. Может быть, несколько концертов в честь него или что-то в этом роде, но сейчас мы ни в чем не уверены».







