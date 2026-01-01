25 фев 2026



Видео с выступления DIO RULES



Видео с выступлений DIO RULES, в состав которых вошли Andrew Freeman (LAST IN LINE), Angus Clark (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, Joe Lynn Turner), Matt Starr (Ace Frehley, MR. BIG, KIX), Winston Roye (SOUL ASYLUM) и Mark Klett (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA), состоявшихся 19 и 20 февраля, доступно ниже.



















