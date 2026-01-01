Arts
Dio

25 фев 2026 : 		 Видео с выступления DIO RULES

26 янв 2026 : 		 Wendy Dio обещает переиздание HEAR 'N AID

17 ноя 2025 : 		 WENDY DIO о диагнозе Ронни: «Мы не думали, что он уйдет»

30 окт 2025 : 		 Вдова DIO рада, что Оззи успел сыграть прощальное шоу

8 июл 2025 : 		 VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO

21 май 2025 : 		 WENDY DIO: «Я говорила с Лемми за два часа до смерти»

19 май 2025 : 		 Участники OPETH, RAINBOW, KING DIAMOND почтили память DIO

16 фев 2025 : 		 TRACY G об уходе от DIO

12 фев 2025 : 		 Сборник винилов DIO выйдет весной

7 янв 2025 : 		 CRAIG GOLDY: «VIVIAN CAMPBELL неуважительно вёл себя с DIO»

27 окт 2024 : 		 SIMON WRIGHT доволен концертами с голограммой DIO

27 июл 2024 : 		 VINNY APPICE о RONNIE JAMES DIO: «Он любил фанатов»

8 июн 2024 : 		 Концертные записи DIO выйдут летом

15 янв 2024 : 		 Новая фигурка RONNIE JAMES DIO

10 янв 2024 : 		 Почему RITCHIE BLACKMORE уволил Ронни Джеймса Дио из RAINBOW

9 ноя 2023 : 		 Вдова DIO о голограмме Ронни Джеймса Дио: «Это был эксперимент»

27 сен 2023 : 		 Вдова DIO хочет переиздать HEAR 'N AID

25 сен 2023 : 		 Вдова DIO готовит к выпуску пересведённую версию "The Last In Line"

22 сен 2023 : 		 У Ронни Дио сначала не было интереса к HEAR 'N AID, заявил VIVIAN CAMPBELL

18 авг 2023 : 		 Новый бокс-сет DIO выйдет осенью

13 авг 2023 : 		 DOUG ALDRICH подтвердил, что неизданная песня Ронни Джеймса Дио будет выпущена

28 июн 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет на Blu-ray

9 май 2023 : 		 DAVID COVERDALE хвалит DIO

9 май 2023 : 		 Нереализованный трек DIO выйдет в 2024

4 май 2023 : 		 Бывший из DIO исполнил песни DIO, BLACK SABBATH

1 май 2023 : 		 Фильм о DIO выйдет осенью
25 фев 2026

Видео с выступления DIO RULES



Видео с выступлений DIO RULES, в состав которых вошли Andrew Freeman (LAST IN LINE), Angus Clark (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, Joe Lynn Turner), Matt Starr (Ace Frehley, MR. BIG, KIX), Winston Roye (SOUL ASYLUM) и Mark Klett (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA), состоявшихся 19 и 20 февраля, доступно ниже.










просмотров: 211

