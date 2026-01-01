Arts
Новости
Great White

2 мар 2026 : 		 GREAT WHITE не против участия вокалиста в American Idol

26 ноя 2025 : 		 У гитариста GREAT WHITE рак

18 авг 2025 : 		 GREAT WHITE планируют выпустить пару песен

14 авг 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «Оззи дал послушать "No More Tears" в самолете»

5 авг 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE: «У нас много демо»

18 фев 2025 : 		 Гитарист GREAT WHITE о Джеке Расселе

29 дек 2024 : 		 ANDREW FREEMAN об увольнении из GREAT WHITE

11 дек 2024 : 		 Барабанщик GREAT WHITE: «Brett — огонь!»

26 авг 2024 : 		 GREAT WHITE работают над новым материалом

24 июл 2024 : 		 Видео полного выступления GREAT WHITE

16 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления GREAT WHITE

23 апр 2024 : 		 MICHAEL LARDIE хвалит нового вокалиста GREAT WHITE

30 янв 2024 : 		 Гитарист GREAT WHITE работает над материалом

14 янв 2024 : 		 Басист GREAT WHITE перенес операцию

13 окт 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE: «Наш вокалист не торчит и не падает со сцены»

30 май 2023 : 		 Барабанщик GREAT WHITE — о реюнионе с Jack'ом

11 май 2023 : 		 Видео с выступления GREAT WHITE

18 апр 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE сообщил, что работает над новым материалом

23 мар 2023 : 		 ANDREW FREEMAN — о том, почему он пробыл недолго в GREAT WHITE

26 фев 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE — о реюнионе

18 янв 2023 : 		 Гитарист GREAT WHITE очень рад новому вокалисту

30 дек 2022 : 		 Бывший вокалист GREAT WHITE: «MARK KENDALL говорит обо мне всякую дрянь»

22 ноя 2022 : 		 JACK RUSSELL: «Я не вернусь в GREAT WHITE»

29 окт 2022 : 		 Вокалист GREAT WHITE: «К записи готов!»

25 окт 2022 : 		 Новый вокалист GREAT WHITE: «Я готов к этой работе»

25 окт 2022 : 		 TERRY ILOUS — об уходе из GREAT WHITE
|||| 2 мар 2026

GREAT WHITE не против участия вокалиста в American Idol



В недавнем интервью у гитариста GREAT WHITE Mark'a Kendall'a спросили об участии Brett'a Carlisle в программе "American Idol":

«[Мы] не хотели лишать его ни одной возможности, особенно в таком важном деле, поэтому мы полностью поддерживали его. И мы сказали: "Эй, чувак, мы поедем туда и будем джемовать с тобой, поддерживать тебя". К тому же группе это не повредило. Я имею в виду, что если шесть миллионов человек будут смотреть каждый вечер, они, по крайней мере, будут знать, что мы все еще существуем. В общем, это было очень весело. На самом деле, это был хороший опыт».




просмотров: 123

