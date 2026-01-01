2 мар 2026



GREAT WHITE не против участия вокалиста в American Idol



В недавнем интервью у гитариста GREAT WHITE Mark'a Kendall'a спросили об участии Brett'a Carlisle в программе "American Idol":



«[Мы] не хотели лишать его ни одной возможности, особенно в таком важном деле, поэтому мы полностью поддерживали его. И мы сказали: "Эй, чувак, мы поедем туда и будем джемовать с тобой, поддерживать тебя". К тому же группе это не повредило. Я имею в виду, что если шесть миллионов человек будут смотреть каждый вечер, они, по крайней мере, будут знать, что мы все еще существуем. В общем, это было очень весело. На самом деле, это был хороший опыт».







+0 -0



просмотров: 123

