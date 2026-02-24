Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
[= ||| все новости группы



*

Kid Rock

*



24 фев 2026 : 		 KID ROCK стал первым

28 окт 2024 : 		 KID ROCK: «Уважаю Эминема и Тейлор Свифт за позицию»

29 сен 2024 : 		 KID ROCK не боится озвучивать свои взгляды

13 дек 2023 : 		 KID ROCK простил BUD LIGHT

5 апр 2023 : 		 Транс рекламирует BUD LIGHT? KID ROCK против!

15 сен 2022 : 		 Новое видео KID ROCK

9 апр 2022 : 		 Новое видео KID ROCK

24 мар 2022 : 		 KID ROCK: «Трамп спрашивал моего совета насчёт Северной Кореи»

15 мар 2022 : 		 TED NUGENT — о KID ROCK

13 мар 2022 : 		 Новое видео KID ROCK

11 мар 2022 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет весной

31 янв 2022 : 		 KID ROCK отменит концерты, если залы будут требовать сертификаты о прививках

29 янв 2022 : 		 KID ROCK: «Сосите, тролли и критики — моя песня номер 1!»

27 янв 2022 : 		 Новые песни KID ROCK

25 янв 2022 : 		 KID ROCK и FOREIGNER едут в совместный тур

22 дек 2021 : 		 KID ROCK ответил критикам

22 ноя 2021 : 		 DANKO JONES бомбит от нового видео KID ROCK

21 ноя 2021 : 		 Новое видео KID ROCK

27 авг 2021 : 		 KID ROCK отменил концерты из-за случаев COVID-19 в группе

23 фев 2021 : 		 У KID ROCK 18!

18 сен 2020 : 		 KID ROCK: «Я за Трампа»

15 сен 2020 : 		 KID ROCK выступил на собрании Трампа

25 окт 2017 : 		 Новый альбом KID ROCK выйдет осенью

9 сен 2017 : 		 Новая песня KID ROCK

16 июл 2017 : 		 Новые клипы KID ROCK

13 июл 2017 : 		 KID ROCK хочет в Сенат
Показать далее
| - |

|||| сегодня

KID ROCK стал первым



zoom
KID ROCK со своим прочтением композиции Cody Johnson's "'Til You Can't" занял первую строчку в Billboard's Hot Christian Songs — это первое первое место в карьере музыканта. С шестого по двенадцатое февраля песня показала следующие результаты:

* 3.7 million U.S. streams
* 51,000 digital sales
* No. 1 on the All-Genre Digital Song Sales chart
* No. 9 on Hot Rock & Alternative Songs
* No. 14 on Hot Country Songs
* No. 69 on the Billboard Hot 100




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 98

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом