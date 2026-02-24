KID ROCK стал первым

KID ROCK со своим прочтением композиции Cody Johnson's "'Til You Can't" занял первую строчку в Billboard's Hot Christian Songs — это первое первое место в карьере музыканта. С шестого по двенадцатое февраля песня показала следующие результаты:
* 3.7 million U.S. streams
* 51,000 digital sales
* No. 1 on the All-Genre Digital Song Sales chart
* No. 9 on Hot Rock & Alternative Songs
* No. 14 on Hot Country Songs
* No. 69 on the Billboard Hot 100
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).