сегодня



KID ROCK стал первым



KID ROCK со своим прочтением композиции Cody Johnson's "'Til You Can't" занял первую строчку в Billboard's Hot Christian Songs — это первое первое место в карьере музыканта. С шестого по двенадцатое февраля песня показала следующие результаты:



* 3.7 million U.S. streams

* 51,000 digital sales

* No. 1 on the All-Genre Digital Song Sales chart

* No. 9 on Hot Rock & Alternative Songs

* No. 14 on Hot Country Songs

* No. 69 on the Billboard Hot 100







