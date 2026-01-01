Arts
2 мар 2026 : 		 Вокалист RAVEN о проблемах со здоровьем

Вокалист RAVEN о проблемах со здоровьем



Вокалист RAVEN John Gallagher в недавнем интервью поговорил о проблемах со здоровьем, из-за которых был перенесен тур в прошлом году и о том, готов ли он к старту концертов, которые начинаются 18 марта:

«Я, конечно, готов к ним, после всех наших маленьких испытаний и невзгод. Я называю 2025 год нашим медицинским отпуском. Моему брату [гитаристу RAVEN Mark Gallagher] сделали операцию по замене голеностопа и колена, которые были запланированы, но то, что я получил удар по голове и две недели пролежал в отделении интенсивной терапии, а также кровоизлияние в мозг, не было запланировано. Мне просто очень, очень повезло, что я справился, хотя и без особых проблем. С медицинской точки зрения у меня все в порядке»

По словам John'a, он и его коллеги по группе RAVEN готовы отправиться в турне в 2026 году.

«По сути, мы придерживаемся такого же мнения, мы должны наверстать упущенное время. Так мы и сделаем. Это довольно обширный тур. Мы поедем и все продлится до 3 мая. Затем, насколько помню, 11 мая, мы вылетаем в Европу и собираемся провести там 15-16 концертов. А в сентябре начнется вторая часть этого проекта. В промежутке мы планируем записать новый альбом».

Говоря более подробно об операциях Marl'a, он сказал: "Ему очень давно была нужна операция на лодыжке. Я имею в виду, что вы, ребята, видели, как он бегал как сумасшедший, но вы не видели, как он сворачивался калачиком после концертов. Он испытывал сильную боль в течение многих, многих лет, и это то, что он хотел сделать. И [это было] в основном кость к кости, без хрящей, так что все было необходимо сделать. За этим последовало и то, что он все эти годы компенсировал лодыжку другой ногой, из-за чего получил травму колена. В итоге он решил обе проблемы. В нем теперь стало больше металла, чем было до этого (смеется)»

На вопрос о том, как он себя чувствует в данный момент и готов ли он вернуться в турне, John ответил:

«Что касается меня, то в настоящее время я все еще принимаю противосудорожные препараты, количество которых будет пересмотрено позже на этой неделе. Посмотрим, как у нас дела. Но, по сути, мне дали зеленый свет на все, что угодно, всего через несколько недель после прошедшего, но с оговоркой, что "у тебя не хватит сил на все это". И они были правы, потому что [когда] ты получаешь такую травму головы, это высасывает все силы твоего тела на исправление. Было чертовски непросто, скажем так и отняло у меня очень много сил. Но сейчас все неплохо получается. И это было немного странно, несколько странных моментов. Как только я вернулся, я взял бас-гитару и начал пытаться сыграть несколько моих любимых риффов MONTROSE, но пальцы меня не слушались. В итоге я все это отложил, вернулся и понял, что достиг примерно 80% от того, каким должен был быть. В итоге пришлось очень много работать, чтобы вернуться к тому, кто я есть, — к тому, что я есть в настоящее время — немного лучшему, чем было раньше. И я этому очень рад».

По словам John'a, его неспособность нормально играть на бас-гитаре после выписки из больницы была "вызвана психическим расстройством.

«Мои пальцы буквально двигались не в том месте или не в такт. [Это было] просто из-за проблем с мозгом. По сравнению со многими людьми, мне невероятно повезло. Так что это было всего лишь небольшое препятствие для работы, и оно меня немного напугало, но я почти сразу же начал добиваться улучшений. Все заняло лишь несколько недель, и я вернулся в то состояние, в каком должен быть».

Ссылаясь на случившееся с Эйсом, который скончался из-за падения у себя дома, он добавил:

«Поверьте мне, очень редко проходят моменты, когда мне не напоминают [об этом] Я мог бы закончить как Эйс, а Эйс мог бы оказаться на моем месте. На все воля божья. Мне очень, очень повезло. Моя семья, мои друзья — все они были потрясающими. Врачи, медсестры, все остальные!»




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
