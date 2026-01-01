Arts
Новости
*

Mötley Crüe

25 фев 2026 : 		 Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я хочу сделать всех счастливыми!»

5 фев 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE готовят ЕР

31 янв 2026 : 		 Адвокат бывшего гитариста MÖTLEY CRÜE не согласен с решением суда

31 янв 2026 : 		 MÖTLEY CRÜE выиграли у Mick'a Mars'a

19 янв 2026 : 		 NIKKI SIXX: «Я горд быть членом MÖTLEY CRÜE!»

3 янв 2026 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы обсуждали лишь с несколькими группами участие в туре»

30 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE: «Сейчас мы стали ближе, чем когда-либо»

17 дек 2025 : 		 JOHN 5: «MÖTLEY CRÜE заслужили место в ЗСРнР»

9 дек 2025 : 		 Барабанщик MÖTLEY CRÜE о JOHN 5

27 ноя 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE о прощальном туре 2015: «Мы и правда думали, что это все»

1 ноя 2025 : 		 Нереализованная версия песни MÖTLEY CRÜE

28 окт 2025 : 		 JOHN 5: «Mick Mars мне очень помог»

16 окт 2025 : 		 JOHN 5 хвалит вокалиста MÖTLEY CRÜE

8 окт 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE о концертах в Лас-Вегасе

27 сен 2025 : 		 Новый бокс-сет MÖTLEY CRÜE

22 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Мы не могли быть на прощальном шоу Оззи при всем желании»

20 сен 2025 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE: «Mick Mars предал группу, спасшую его жизнь»

14 сен 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE отыграли в Лас-Вегасе

15 июл 2025 : 		 Как DOLLY PARTON оказалась в MÖTLEY CRÜE

10 июл 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE и DOLLY PARTON стали первыми

22 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON в новом клипе MÖTLEY CRÜE

20 июн 2025 : 		 DOLLY PARTON спела с MÖTLEY CRÜE

5 май 2025 : 		 JOHN 5 исполняет MÖTLEY CRÜE

6 мар 2025 : 		 MÖTLEY CRÜE переносят выступления в Лас-Вегасе

30 дек 2024 : 		 Басист MÖTLEY CRÜE живет ради перемен

9 ноя 2024 : 		 Новое видео MÖTLEY CRÜE
Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я хочу сделать всех счастливыми!»



В недавнем интервью у JOHN 5 спросили, как ему удается наступить на свое я, когда он работает с такими знаковыми артистами как MÖTLEY CRÜE:

«Полагаю, что когда я начинаю работать с кем-то, это так важно для меня — я к тому, что сейчас я говорю откровенно — для меня так важно сделать эту группу счастливой и их поклонников такими счастливыми. И иногда это больше, чем хочет артист, иногда я настаиваю на большем, чем хочет артист. Я лишь хочу, чтобы все было здорово. И я не говорю что-то вроде: "О, посмотри на меня, посмотри на меня". Я буду стоять в стороне и играть, потому что я здесь не ради себя. Я здесь ради этой группы. Так что я буду играть, когда мне положено играть, но я уверен, что самое главное — не играть, когда мне не положено играть. И именно поэтому все артисты, с которыми я работал, отзывались хорошо, потому что я это понимаю. Я понимаю свою роль. Я не говорю: "Эй, посмотри на меня". Вовсе нет. Для этого и существуют сольные композиции. Даже в MÖTLEY CRÜE я не играю ничего лишнего, чего бы не было на этих пластинках — за исключением конца "Wild Side", где нет вокала и где они сказали: "Ладно, тут можешь немного добавить отсебятины". Но все остальное я играю именно так, как нужно, как все было записано, потому что это важно для меня и для фэнов, потому что они слушали все эти песни в течение 45 лет, и его вдруг кто-то исполняет там соло, они скажут: "Эй, что это? Я этого не узнаю, и мне это не очень нравится". Но я не знаю — вот почему я думаю, что мне действительно повезло играть с артистами, потому что если они скажут: "Эй, сделай это", — я это сделаю. Если они скажут: "Просто делай как есть", я буду делать как есть. Я считаю, что это очень важно».




