сегодня



Гитарист MÖTLEY CRÜE: «Я хочу сделать всех счастливыми!»



В недавнем интервью у JOHN 5 спросили, как ему удается наступить на свое я, когда он работает с такими знаковыми артистами как MÖTLEY CRÜE:



«Полагаю, что когда я начинаю работать с кем-то, это так важно для меня — я к тому, что сейчас я говорю откровенно — для меня так важно сделать эту группу счастливой и их поклонников такими счастливыми. И иногда это больше, чем хочет артист, иногда я настаиваю на большем, чем хочет артист. Я лишь хочу, чтобы все было здорово. И я не говорю что-то вроде: "О, посмотри на меня, посмотри на меня". Я буду стоять в стороне и играть, потому что я здесь не ради себя. Я здесь ради этой группы. Так что я буду играть, когда мне положено играть, но я уверен, что самое главное — не играть, когда мне не положено играть. И именно поэтому все артисты, с которыми я работал, отзывались хорошо, потому что я это понимаю. Я понимаю свою роль. Я не говорю: "Эй, посмотри на меня". Вовсе нет. Для этого и существуют сольные композиции. Даже в MÖTLEY CRÜE я не играю ничего лишнего, чего бы не было на этих пластинках — за исключением конца "Wild Side", где нет вокала и где они сказали: "Ладно, тут можешь немного добавить отсебятины". Но все остальное я играю именно так, как нужно, как все было записано, потому что это важно для меня и для фэнов, потому что они слушали все эти песни в течение 45 лет, и его вдруг кто-то исполняет там соло, они скажут: "Эй, что это? Я этого не узнаю, и мне это не очень нравится". Но я не знаю — вот почему я думаю, что мне действительно повезло играть с артистами, потому что если они скажут: "Эй, сделай это", — я это сделаю. Если они скажут: "Просто делай как есть", я буду делать как есть. Я считаю, что это очень важно».







+0 -0



просмотров: 114

