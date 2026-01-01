сегодня



FAITH NO MORE все? Отвечает вокалист



Mike'a Patton'a в недавнем интервью спросили, есть ли ощущение «закрытия», связанное с последним туром группы, который состоялся десять лет назад:



«В то время я так не думал, но, да, возможно. И я думаю, что мы все это чувствовали, но это было невысказано. И это забавно: когда вы находитесь в группе или музыкальной ситуации в течение определенного времени, вы всегда, в глубине своей души думаете: «Ну, может быть, это все». И я не против этого чувства. Я не воспринимаю его как грусть. Я вижу в нем присутствие и возможность по-настоящему оценить происходящее».



После того, как интервьюер отметила, что Mike участвовал в столь разных и разнообразных музыкальных проектах помимо FAITH NO MORE, он сказал:



«Я никогда не понимал, и мне пришлось принять это очень рано, что концепция побочного проекта предполагает наличие основного. А у меня его никогда не было. Были проекты вроде FAITH NO MORE, на которые я тратил больше времени, в плане гастролей и продвижения, если хотите, скажем так, но все, что я делал, было для меня одинаково важно. Просто они не рассматривались таким образом. А публике, по какой-то причине, нужна иерархия, чтобы чувствовать себя увереннее. Я не знаю».







