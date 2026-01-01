Arts
LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
O <- TOP5 <-
Faith No More

24 фев 2026 : 		 FAITH NO MORE все? Отвечает вокалист

10 фев 2026 : 		 Трудно ли быть гейцем в мире глэм-рокеров? Отвечает квир-икона FAITH NO MORE

8 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FAITH NO MORE'15

2 дек 2025 : 		 Концертное видео FAITH NO MORE'95

1 ноя 2025 : 		 Квир-икона FAITH NO MORE: «Похоже, это конец»

8 сен 2025 : 		 Квир-икона FAITH NO MORE выпускает книгу

18 апр 2025 : 		 Барабанщик FAITH NO MORE: «Похоже, что MIKE PATTON просто не хочет с нами играть»

22 янв 2025 : 		 Как дела у FAITH NO MORE?

21 окт 2022 : 		 Вокалист FAITH NO MORE: «В пандемию пил как лошадь»

21 июл 2022 : 		 Вокалист FAITH NO MORE — о причинах срывов концертов

11 июн 2022 : 		 Басист FAITH NO MORE: «Ну хорошо, мы повлияли на ню-металл»

12 дек 2021 : 		 FAITH NO MORE отменили все концерты

20 сен 2021 : 		 MIKE PATTON отменил все осенние концерты FAITH NO MORE и MR. BUNGLE из-за «проблем с психикой»

26 май 2021 : 		 Басист FAITH NO MORE: «Я доволен "Sol Invictus"»

6 апр 2021 : 		 Музыканты FAITH NO MORE, MASTODON, SEPULTURA, BEASTIE BOYS, 311 исполняют кавер-версию PUBLIC ENEMY

28 янв 2021 : 		 Бывший гитарист FAITH NO MORE — о записи альбома 1995 года

21 окт 2020 : 		 Музыканты KORN, ANTHRAX, MASTODON записали кавер-версию FAITH NO MORE

28 июл 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE представил новый трек

27 май 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли даты тура

5 апр 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли ряд выступлений на 2021 год

29 мар 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE: «Создавайте музыку, читайте и будьте креативны!»

28 янв 2020 : 		 FAITH NO MORE анонсировали концерты в Европе

29 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE подтвердили несколько выступлений

25 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE намекают на возвращение?

18 ноя 2019 : 		 JIM MARTIN и ROBERT TRUJILLO исполняют FAITH NO MORE

31 окт 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER
FAITH NO MORE все? Отвечает вокалист



Mike'a Patton'a в недавнем интервью спросили, есть ли ощущение «закрытия», связанное с последним туром группы, который состоялся десять лет назад:

«В то время я так не думал, но, да, возможно. И я думаю, что мы все это чувствовали, но это было невысказано. И это забавно: когда вы находитесь в группе или музыкальной ситуации в течение определенного времени, вы всегда, в глубине своей души думаете: «Ну, может быть, это все». И я не против этого чувства. Я не воспринимаю его как грусть. Я вижу в нем присутствие и возможность по-настоящему оценить происходящее».

После того, как интервьюер отметила, что Mike участвовал в столь разных и разнообразных музыкальных проектах помимо FAITH NO MORE, он сказал:

«Я никогда не понимал, и мне пришлось принять это очень рано, что концепция побочного проекта предполагает наличие основного. А у меня его никогда не было. Были проекты вроде FAITH NO MORE, на которые я тратил больше времени, в плане гастролей и продвижения, если хотите, скажем так, но все, что я делал, было для меня одинаково важно. Просто они не рассматривались таким образом. А публике, по какой-то причине, нужна иерархия, чтобы чувствовать себя увереннее. Я не знаю».




просмотров: 221

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
