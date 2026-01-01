сегодня



Есть ли у лидера GHOST хобби?



На вопрос о том, как выглядит его жизнь вне GHOST и есть ли у него хобби, которым он увлекается, когда не работает, или места, где он любит проводить время, TOBIAS FORGE отвтеил:



«Все вышеперечисленное. Да. Во-первых, у меня есть семья. Конечно, все это знают. У меня двое детей, которые ждут меня дома с женой уже 15 лет, и, возможно, это что-то говорит обо мне, что в те годы это не было достаточно сильным фактором. Поверьте, мне было не по себе, но я определенно пришел к тому, что мне не только нужно — я чувствую, что физически и психологически мне нужно быть дома, просто потому что им по 17 лет; они не будут рядом еще целую вечность. И потом, самый острый фактор здесь — это тот факт... Представьте, что вы строитель дома, и вы делаете план, у вас отличные идеи, но вы также занимаетесь разрешениями, вы занимаетесь плиткой, вы строите все, вы зашиваете все это [дерьмо] и собираете все вместе. У меня не просто есть идея. И у меня закончилась плитка. У меня закончилось дерево. У меня их просто нет. Поэтому единственный способ придумать новую идею и получить новое вдохновение — это просто отстраниться. Это так просто. Но это не значит, что я ничего не делаю. У меня есть два кинопроекта, над которыми я работаю. Перед самым отъездом в турне я записывал еще один альбом с другой группой. Так что на ближайшие годы у меня запланирована масса дел. А также хобби, которые я немного отложил в сторону, просто потому что последние 15 лет GHOST, очевидно, были форс-мажором. К счастью, моя семья очень поддерживает меня в этом. Они понимают, что для того, чтобы все получилось, мне нужно время и пространство. И все эти годы я очень беспокоился о динамике и просто о том, чтобы все продолжалось, потому что у меня так много идей, и я не хочу терять скорость. Я пришел к тому, что мне кажется, что я в порядке, если импульса нет. Это круто. Я в порядке. Я чувствую себя хорошо. Если я его потеряю, то так тому и быть».



На вопрос о том, понимают ли его дети «масштаб того, что» он делает как музыкант, успешно записывающий и гастролирующий по всему миру, Forge ответил:



«Конечно. Им же по 17 лет. Конечно, они знают, чем я занимаюсь. Конечно, они в курсе... У нас хорошая связь. Мы очень хорошие друзья. Мы говорим обо всем. И они очень хорошо понимают мои мыслительные процессы и то, где я нахожусь, как я к этому отношусь. Они достаточно умны, чтобы быть в состоянии объяснить. И мы можем поговорить о том, как они чувствовали себя в детстве, когда меня часто не было дома. Но теперь они сами подталкивают меня: "Да, осталось всего три недели", тогда как раньше я всегда уезжал на семь или девять недель, и им, конечно, было трудно понять, что это за срок. И было много моментов, когда нужно было выскользнуть из дома до того, как они проснутся, когда с балкона орал младенец, а ты уезжал на машине. Это было нелегко. Но когда тобой движет убежденность, а я был убежден, да и сейчас убежден, что поступаю правильно, конечно же. И, к счастью, сейчас у меня нет ни малейшего чувства стыда или сожаления за то, что я так поступил. Но теперь они разумны и говорят: "Да, да, да, да. Давай сделаем это, когда ты вернешься домой". Это очень воодушевляет, но это просто... Ну, опять же, это просто совпало с тем, в каком состоянии в жизни я нахожусь психологически. Мне кажется, что сейчас подходящее время, чтобы сказать: "Хорошо. Когда я вернусь, мы начнем новую главу, откроем новую реальность"».







