Новости
BEHEMOTH не хотят в Турции 110
Новая песня SUNN O))) 73
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
Новое видео ARCH ENEMY 35
Новости
25 фев 2026 : 		 Басист FOREIGNER намекает на новый нереализованный материал

21 янв 2026 : 		 JEFF PILSON о текущем составе FOREIGNER

18 дек 2025 : 		 FOREIGNER получили золото

9 дек 2025 : 		 Видео с выступления FOREIGNER

2 дек 2025 : 		 Как LOU GRAMM отказал FOREIGNER

13 окт 2025 : 		 KELLY HANSEN попрощался с публикой FOREIGNER

30 сен 2025 : 		 Новый вокалист FOREIGNER: «Фанаты рады, что мы продолжаем!»

8 сен 2025 : 		 LOU GRAMM: «Нынешний состав FOREIGNER просто фантастический!»

19 авг 2025 : 		 FOREIGNER снимут концерт

12 авг 2025 : 		 Акустика от FOREIGNER

5 авг 2025 : 		 LOU GRAMM: «Сейчас самое время выступать с FOREIGNER»

12 июл 2025 : 		 Переиздание FOREIGNER выйдет осенью

29 июн 2025 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

28 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о финальных концертах с FOREIGNER

15 июн 2025 : 		 FOREIGNER записали трек с Inland Master Chorale

5 июн 2025 : 		 LOU GRAMM не против и продолжить с FOREIGNER

1 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о последних шоу с FOREIGNER

24 май 2025 : 		 KELLY HANSEN об уходе из FOREIGNER

24 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER о хите «I Want To Know What Love Is»: «Эта песня вышла за пределы музыкальных стилей»

22 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мне еще много предстоит сделать»

21 май 2025 : 		 KELLY HANSEN уходит из FOREIGNER

19 май 2025 : 		 FOREIGNER и JOY HUERTA записали видео

14 май 2025 : 		 Видео полного выступления FOREIGNER

3 май 2025 : 		 FOREIGNER запели на испанском

2 май 2025 : 		 LOU GRAMM: «Год или чуть больше еще побуду с FOREIGNER»

30 апр 2025 : 		 LOU GRAMM выступил с FOREIGNER
Басист FOREIGNER намекает на новый нереализованный материал



JEFF PILSON, басист и музыкальный директор FOREIGNER, в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как себя чувствует Mick Jones:

«У него все хорошо. Просто для него уже нецелесообразно играть вживую. Болезнь Паркинсона — довольно изнурительное физическое заболевание, с точки зрения неврологии. НО он в прекрасном настроении. Его окружает семья — дети, которых он обожает, внуки, которых он обожает. Так что, с точки зрения пространства, у него все в порядке. Конечно, он разочарован тем, что не может выступать. Это то, чем он занимался всю свою жизнь. Поэтому для него это был тяжелый переход. Но он очень рад делам в группе. Я к тому, что Lou сейчас в восторге от нашего нового вокалиста Luis'a и просто в восторге от всех будущих возможностей. То, что мы теперь исполняем песни на испанском языке. В группе так много событий, которые его очень радуют. Это похоже на новую жизнь и для него, и для нас. Так что он все еще с нами. Он по-прежнему наш лидер и основатель. Так что, да, он в отличном расположении духа, лучшим из всех, что только можно себе представить!»

После того, как интервьюеры отметили, что фанаты FOREIGNER и коллеги Mick'a по группе сплотились вокруг гитариста и выразили ему свою поддержку, Jeff сказал:

«Он ощущает эту любовь, поверьте мне. И опять же, как я уже сказал, для нас, особенно сейчас, когда Lou стал более активным в последнее время — я имею в виду, он исполняет с нами несколько песен, когда мы полностью играли альбом FOREIGNER „4“, и это было здорово. И то, что Lou стал принимать более активное участие в делах команды, просто здорово.

Мы нашли несколько незаконченных треков с ранних альбомов. Вы бы видели мое лицо, когда я начал находить некоторые из них. Это было что-то вроде «Вау»... Мы записали одну [песню], которую выпустили, когда несколько месяцев назад вышло переиздание FOREIGNER „4“. И мы собираемся сделать то же самое с альбомом «Head Games» в ближайшее время. Ведь есть неизданные треки. Lou очень рад, что они увидят свет. Вас ждет несколько реально крутых сюрпризов.

Mick, как только услышал голос Luis, исполняющего песни FOREIGNER, был очень взволнован, и со временем, когда он увидел видео, когда он увидел, как Luis развивается как фронтмен, он только больше обрадовался. Он действительно воодушевлен. Так что осознание того, что основатели в восторге от группы, не может дать нам лучшего направления, чем то, которое у нас есть. Мы все полны оптимизма. И мы ощущаем, как все и вся работают на полную катушку».

На просьбу рассказать о некоторых незавершенных песнях FOREIGNER с ранних альбомов, которые были недавно обнаружены, Jeff сказал, что пока не готов обсуждать это. Но он добавил про одну из песен:

«У нас есть специальный гость, с которым я только вчера разговаривал и который сказал, что да, можно использовать его имя, но я пока не хочу этого делать. Я хочу подождать, пока его имя объявят.

Есть одна неизданная песня с альбома «Head Games», на которой так и не прозвучало гитарное соло, и мы нашли кое-кого очень подходящего для этого соло. Я подожду, пока не будет объявления, но это друг Mick'a. Так что отчасти так все и получилось. Но это очень интересно. Всех ждет нечто крутое, позвольте мне так сформулировать».




КомментарииСкрыть/показать

просмотров: 82

