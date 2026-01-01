сегодня



Басист FOREIGNER намекает на новый нереализованный материал



JEFF PILSON, басист и музыкальный директор FOREIGNER, в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как себя чувствует Mick Jones:



«У него все хорошо. Просто для него уже нецелесообразно играть вживую. Болезнь Паркинсона — довольно изнурительное физическое заболевание, с точки зрения неврологии. НО он в прекрасном настроении. Его окружает семья — дети, которых он обожает, внуки, которых он обожает. Так что, с точки зрения пространства, у него все в порядке. Конечно, он разочарован тем, что не может выступать. Это то, чем он занимался всю свою жизнь. Поэтому для него это был тяжелый переход. Но он очень рад делам в группе. Я к тому, что Lou сейчас в восторге от нашего нового вокалиста Luis'a и просто в восторге от всех будущих возможностей. То, что мы теперь исполняем песни на испанском языке. В группе так много событий, которые его очень радуют. Это похоже на новую жизнь и для него, и для нас. Так что он все еще с нами. Он по-прежнему наш лидер и основатель. Так что, да, он в отличном расположении духа, лучшим из всех, что только можно себе представить!»



После того, как интервьюеры отметили, что фанаты FOREIGNER и коллеги Mick'a по группе сплотились вокруг гитариста и выразили ему свою поддержку, Jeff сказал:



«Он ощущает эту любовь, поверьте мне. И опять же, как я уже сказал, для нас, особенно сейчас, когда Lou стал более активным в последнее время — я имею в виду, он исполняет с нами несколько песен, когда мы полностью играли альбом FOREIGNER „4“, и это было здорово. И то, что Lou стал принимать более активное участие в делах команды, просто здорово.



Мы нашли несколько незаконченных треков с ранних альбомов. Вы бы видели мое лицо, когда я начал находить некоторые из них. Это было что-то вроде «Вау»... Мы записали одну [песню], которую выпустили, когда несколько месяцев назад вышло переиздание FOREIGNER „4“. И мы собираемся сделать то же самое с альбомом «Head Games» в ближайшее время. Ведь есть неизданные треки. Lou очень рад, что они увидят свет. Вас ждет несколько реально крутых сюрпризов.



Mick, как только услышал голос Luis, исполняющего песни FOREIGNER, был очень взволнован, и со временем, когда он увидел видео, когда он увидел, как Luis развивается как фронтмен, он только больше обрадовался. Он действительно воодушевлен. Так что осознание того, что основатели в восторге от группы, не может дать нам лучшего направления, чем то, которое у нас есть. Мы все полны оптимизма. И мы ощущаем, как все и вся работают на полную катушку».



На просьбу рассказать о некоторых незавершенных песнях FOREIGNER с ранних альбомов, которые были недавно обнаружены, Jeff сказал, что пока не готов обсуждать это. Но он добавил про одну из песен:



«У нас есть специальный гость, с которым я только вчера разговаривал и который сказал, что да, можно использовать его имя, но я пока не хочу этого делать. Я хочу подождать, пока его имя объявят.



Есть одна неизданная песня с альбома «Head Games», на которой так и не прозвучало гитарное соло, и мы нашли кое-кого очень подходящего для этого соло. Я подожду, пока не будет объявления, но это друг Mick'a. Так что отчасти так все и получилось. Но это очень интересно. Всех ждет нечто крутое, позвольте мне так сформулировать».







