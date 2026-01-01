Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
*

Scorpions

*



24 фев 2026 : 		 KLAUS MEINE: «SCORPIONS всегда были потрясающей концертной группой, и мы по-прежнему таковыми остаёмся»

5 фев 2026 : 		 Переиздание дебюта SCORPIONS выйдет зимой

30 янв 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS '72

27 янв 2026 : 		 Лидер OPETH почтил память бывшего басиста SCORPIONS

23 янв 2026 : 		 Умер бывший басист SCORPIONS

19 янв 2026 : 		 Концертное видео SCORPIONS'92

5 дек 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

22 ноя 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'02

17 ноя 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа»

20 окт 2025 : 		 Вокалист SCORPIONS о важности "Wind Of Change"

18 окт 2025 : 		 SCORPIONS в акустике'92

11 окт 2025 : 		 Гитарист SCORPIONS: «Перед уходом мы попросили у Uli об одной услуге»

27 сен 2025 : 		 SCORPIONS в программе Stars 96

25 сен 2025 : 		 Зачем гитарист SCORPIONS создал группу

17 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

16 сен 2025 : 		 Видео полного выступления SCORPIONS

14 сен 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS'76

17 авг 2025 : 		 Басист ALICE COOPER выступил со SCORPIONS

15 авг 2025 : 		 SCORPIONS ждут подходящего времени

4 авг 2025 : 		 Концертное видео SCORPIONS

30 июл 2025 : 		 SCORPIONS о "Coming Home Live"

28 июл 2025 : 		 Фрагмент нового релиза SCORPIONS

8 июл 2025 : 		 Видео с юбилейного концерта SCORPIONS

7 июл 2025 : 		 Первый трейлер фильма о SCORPIONS

4 июл 2025 : 		 SCORPIONS запишут концерт

29 июн 2025 : 		 Объявлены актёры фильма о SCORPIONS
KLAUS MEINE: «SCORPIONS всегда были потрясающей концертной группой, и мы по-прежнему таковыми остаёмся»



KLAUS MEINE в недавнем интервью обсудил новую серию концертов в PH Live, Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе:

«Это невероятно, немного нереально. Мы существуем уже 60 лет. Это просто безумие. Когда мы начинали, мы и не думали, что продержимся так долго. В те дни, в конце 1960-х — начале 1970-х, мы предполагали: "Может, ещё месяц, ещё год. Но когда нам будет 30, всё закончится. Всё будет кончено". Мы и не думали, что это продлится всю нашу жизнь. Это потрясающе».

Относительно того, что песни SCORPIONS, такие как «Rock You Like A Hurricane» и «Wind Of Change», до сих пор находят отклик у людей после стольких лет, Klaus сказал:

«Это демонстрирует силу таланта при сочинения песен. Я считаю, что SCORPIONS всегда были потрясающей концертной группой, и мы по-прежнему таковыми остаёмся. В настоящее время вместе с Pawel на басу и Mikkey на барабанах это очень мощная группа, но всё дело также и в сочинении песен. Когда вы думаете об этих песнях, которые вы только что упомянули — "Still Loving You", "Rock You Like A Hurricane", "Wind Of Change", после всех этих лет они по-прежнему актуальны. Песни вроде "Rock You Like A Hurricane" молодое поколение услышало в сериале "Очень странные дела". Так что играть перед тремя поколениями после стольких лет — это замечательно, и это также огромный комплимент для нас».

Jabs также рассказал о своём опыте выступлений в Лас-Вегасе:

«Это невероятно — для разнообразия побыть в одном месте, ведь мы много раз объездили весь мир. И в этом году мы тоже поедем в турне. Скоро мы отправляемся в Азию. Но когда мы вернёмся в Лас-Вегас в конце лета, мы будем наслаждаться пребыванием в одном месте, у нас будет около 10 концертов в одном и том же театре, мы насладимся отдыхом, нам не нужно будет путешествовать, что также хорошо для команды. А в Вегасе можно заняться много чем, поэтому скучно не будет никогда. Так что фанатам, которые приезжают посмотреть шоу SCORPIONS, а также посетить казино или отличные рестораны, посмотреть другие шоу, есть чего ждать. Это просто столица развлечений».




просмотров: 241

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
