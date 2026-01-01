KLAUS MEINE: «SCORPIONS всегда были потрясающей концертной группой, и мы по-прежнему таковыми остаёмся»

26 июн 2025 :
|
SCORPIONS отметят юбилей новым сборником
8 июн 2025 :
|
Концертное видео SCORPIONS
7 июн 2025 :
|
MIKKEY DEE: «Я хотел вернуть рок в SCORPIONS!»
24 май 2025 :
|
Концертное видео SCORPIONS
5 май 2025 :
|
SCORPIONS продолжают отменять концерты
30 апр 2025 :
|
SCORPIONS не думают о новом материале
12 апр 2025 :
|
Вокалист SCORPIONS о новом фильме
2 апр 2025 :
|
Концертное видео SCORPIONS
20 мар 2025 :
|
Концертное видео SCORPIONS
18 мар 2025 :
|
Сын MIKKEY DEE выступил со SCORPIONS
21 фев 2025 :
|
SCORPIONS опять хотят в студию
14 фев 2025 :
|
Фильм о SCORPIONS начнут снимать весной
3 фев 2025 :
|
Концертное видео SCORPIONS
20 янв 2025 :
|
Концертное видео SCORPIONS
7 янв 2025 :
|
Концертное видео SCORPIONS
23 дек 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS
9 дек 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS
6 дек 2024 :
|
SCORPIONS дают совет молодым
28 окт 2024 :
|
MIKKEY DEE о пребывании в SCORPIONS
25 окт 2024 :
|
SCORPIONS отметят 60-лет дома
15 окт 2024 :
|
Видео полного выступления SCORPIONS 1985 года
8 окт 2024 :
|
Видео полного выступления SCORPIONS
16 сен 2024 :
|
Видео полного выступления SCORPIONS 1996 года
11 сен 2024 :
|
Видео полного выступления SCORPIONS 1991 года
4 сен 2024 :
|
Гитарист SCORPIONS упал с лестницы
19 авг 2024 :
|
Видео полного выступления SCORPIONS 1977 года
6 авг 2024 :
|
DORO спела со SCORPIONS
28 июл 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1985 года
26 июл 2024 :
|
Гитарист SCORPIONS обещает сюрпризы на 60-летие группы
16 июл 2024 :
|
Гитарист SCORPIONS об отношениях с Rudolf'ом
15 июл 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1985 года
10 июл 2024 :
|
Гитарист SCORPIONS о долгожительстве
30 июн 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1985 года
27 июн 2024 :
|
Гитарист SCORPIONS о возможности выступления с братом
22 июн 2024 :
|
В работе фильм о SCORPIONS
21 июн 2024 :
|
Прошот от SCORPIONS
15 июн 2024 :
|
Видео полного выступления SCORPIONS
10 июн 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1985 года
13 май 2024 :
|
Видео из анналов SCORPIONS
19 апр 2024 :
|
SCORPIONS почтили память Джеймса Коттака
17 апр 2024 :
|
Гитарист SCORPIONS о том, почему прощальный тур группы не стал последним
13 апр 2024 :
|
SCORPIONS открыли серию концертов
28 мар 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1984 года
28 мар 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1983 года
10 мар 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1985 года
9 мар 2024 :
|
Вокалист SCORPIONS восстанавливается после операции
23 янв 2024 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1985 года
20 дек 2023 :
|
SCORPIONS собираются сыграть "Crossfire"
9 дек 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1980 года
27 ноя 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1980 года
14 ноя 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1980 года
29 окт 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1980
24 окт 2023 :
|
ULI JON ROTH о песнях SCORPIONS, в записи которых RUDOLF SCHENKER не участвовал
15 окт 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1980
12 окт 2023 :
|
Вокалист SCORPIONS о планах на будущее: «Мы будем продолжать»
7 окт 2023 :
|
MIKKEY DEE: «SCORPIONS могут существовать вечно»
30 сен 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1980
22 сен 2023 :
|
ULI JON ROTH об уходе из SCORPIONS: «Это было лёгкое решение»
17 сен 2023 :
|
RUDOLF SCHENKER хочет отпраздновать 60-летие SCORPIONS
17 сен 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1980
9 авг 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1977 года
25 июл 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1977 года
9 июл 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1977 года
28 июн 2023 :
|
Бывший из SCORPIONS выпустил книгу
26 июн 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1977 года
29 май 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1977 года
14 май 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1977 года
2 май 2023 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1977 года
28 апр 2023 :
|
Видео полного выступления SCORPIONS
18 апр 2023 :
|
Участники SCORPIONS заявили, что любят GRETA VAN FLEET
6 апр 2023 :
|
MIKKEY DEE втайне репетировал со SCORPIONS, когда в группе был JAMES KOTTAK
5 апр 2023 :
|
JAMES KOTTAK был удивлён, когда его уволили из SCORPIONS
9 мар 2023 :
|
SCORPIONS поскребли в анналах
5 мар 2023 :
|
12 винилов SCORPIONS
13 фев 2023 :
|
Фронтмен SCORPIONS — о миллиарде просмотров клипа "Wind Of Change": «Это удивительный момент»
10 фев 2023 :
|
SCORPIONS набрали миллиард
8 фев 2023 :
|
SCORPIONS поскребли в анналах
25 янв 2023 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Обидно видеть, что человечество снова и снова совершает одни и те же ошибки»
10 янв 2023 :
|
SCORPIONS поскребли в анналах
22 ноя 2022 :
|
Концертное видео SCORPIONS
11 окт 2022 :
|
Концертное видео SCORPIONS
5 окт 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
14 сен 2022 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
7 сен 2022 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
28 авг 2022 :
|
Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик»
25 авг 2022 :
|
SCORPIONS открыли тур
20 авг 2022 :
|
Гитарист SCORPIONS считает, что группа сейчас так же успешна, как и в 1980-е
19 авг 2022 :
|
Гитарист SCORPIONS с радостью вернулся на сцену
17 авг 2022 :
|
Новое видео SCORPIONS
12 авг 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
25 июл 2022 :
|
Вокалист SCORPIONS: «В нашем баке полно топлива»
4 июл 2022 :
|
SCORPIONS в Old Grey Whistle Test
1 июл 2022 :
|
MICHAEL SCHENKER — о юбилее дебютного альбома SCORPIONS: «Мне пришлось учить брата игре на гитаре»
28 июн 2022 :
|
PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS
10 июн 2022 :
|
RUDOLF SCHENKER, MATTHIAS JABS, JEFF SCOTT SOTO исполняют SCORPIONS
8 июн 2022 :
|
Гитарист SCORPIONS: «Мы наводим мосты нашей музыкой»
18 май 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
8 май 2022 :
|
Вокалист SCORPIONS заявил, что завершение деятельности не обсуждается
16 апр 2022 :
|
Новое видео SCORPIONS
11 апр 2022 :
|
Новое видео SCORPIONS
4 апр 2022 :
|
Новое видео SCORPIONS
28 мар 2022 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
12 мар 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
11 мар 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
11 мар 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
10 мар 2022 :
|
Успехи SCORPIONS в чартах
9 мар 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
8 мар 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
7 мар 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
3 мар 2022 :
|
Семплы новых песен SCORPIONS
2 мар 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
25 фев 2022 :
|
Новое видео SCORPIONS
23 фев 2022 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
22 фев 2022 :
|
Вокалист SCORPIONS — о предстоящих выступлениях: «Это будет очень эмоциональный момент»
20 фев 2022 :
|
Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE
18 фев 2022 :
|
Новая песня SCORPIONS
11 фев 2022 :
|
Новая песня SCORPIONS
9 фев 2022 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Рок жив и здоров»
27 янв 2022 :
|
Вскрытие от гитариста SCORPIONS
18 янв 2022 :
|
Новое видео SCORPIONS
14 янв 2022 :
|
Новая песня SCORPIONS
10 янв 2022 :
|
SCORPIONS — о новом альбоме: часть III + фрагмент нового клипа
8 янв 2022 :
|
Новый сингл SCORPIONS выйдет зимой
29 дек 2021 :
|
SCORPIONS — о новом альбоме: Часть II
24 дек 2021 :
|
SCORPIONS — о новом альбоме: Часть I
3 дек 2021 :
|
Вокалист SCORPIONS — о новом альбоме
5 ноя 2021 :
|
Новое видео SCORPIONS
4 ноя 2021 :
|
Обложка альбома и новая песня SCORPIONS
26 окт 2021 :
|
Обложка нового сингла SCORPIONS
6 окт 2021 :
|
SCORPIONS и Vanessa Mae
29 сен 2021 :
|
Новый сингл SCORPIONS осенью, альбом — зимой
21 сен 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
13 сен 2021 :
|
Экс-барабанщик SCORPIONS обвинил своих бывших коллег в грубости и жадности
5 сен 2021 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1996 года
31 авг 2021 :
|
SCORPIONS получили очередную награду
24 авг 2021 :
|
Обложка альбома SCORPIONS продолжает вызывать споры
23 авг 2021 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1994 года
9 авг 2021 :
|
SCORPIONS репетируют новый трек
8 авг 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
26 июл 2021 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1994 года
11 июл 2021 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1994 года
2 июл 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
9 июн 2021 :
|
Фрагмент нового материала SCORPIONS
8 июн 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
2 июн 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
1 июн 2021 :
|
SCORPIONS занимаются сведением нового альбома
26 май 2021 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Решение закончить альбом без Greg'a было верным»
18 май 2021 :
|
SCORPIONS & BRANDON NIEDERAUER: Видео
3 май 2021 :
|
Концертная запись SCORPIONS 1979 года
2 май 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
19 апр 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
13 апр 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
3 апр 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
2 апр 2021 :
|
Барабанщик SCORPIONS: «Нельзя оставлять мир закрытым дальше, это конец всему»
1 апр 2021 :
|
SCORPIONS не будут работать с продюсером
22 мар 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
15 мар 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
13 мар 2021 :
|
Шоу SCORPIONS в Лас-Вегасе пройдут в 2022 году
11 мар 2021 :
|
Барабанщик SCORPIONS — о перенесённом COVID-19
8 мар 2021 :
|
SCORPIONS почти завершили запись
28 фев 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
22 фев 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
15 фев 2021 :
|
MIKKEY DEE заявил, что играть со SCORPIONS сложнее, чем с MOTÖRHEAD
14 фев 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
8 фев 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
31 янв 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
25 янв 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
17 янв 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
10 янв 2021 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
3 янв 2021 :
|
Вокалист SCORPIONS — о слухах, что "Wind Of Change" написали в ЦРУ
24 дек 2020 :
|
SCORPIONS поздравляют с Рождеством
21 дек 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
18 дек 2020 :
|
ЦРУ написала хит SCORPIONS? Об этом сделают сериал!
15 дек 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS — о сохранении голоса
15 дек 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
11 дек 2020 :
|
У SCORPIONS есть идеи относительно названия альбома
7 дек 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ 1983 года
30 ноя 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на ТВ
23 ноя 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
16 ноя 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
10 ноя 2020 :
|
Факты об альбом SCORPIONS Crazy World
9 ноя 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
2 ноя 2020 :
|
SCORPIONS поздравили MIKKEY DEE
1 ноя 2020 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
27 окт 2020 :
|
SCORPIONS написали более 25 песен для нового альбома
18 окт 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1990 года
15 окт 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1990 года
13 окт 2020 :
|
Рассказ о бокс-сете SCORPIONS
8 окт 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS: «"Crazy World" — последний альбом золотого периода»
7 окт 2020 :
|
SCORPIONS вернулись к работе над альбомом
5 окт 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1990 года
27 сен 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1990 года
25 сен 2020 :
|
HERMAN RAREBELL — об альбоме SCORPIONS 1993 года
17 сен 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1991 года
8 сен 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1991 года
28 авг 2020 :
|
SCORPIONS завершили первый этап работ
25 авг 2020 :
|
SCORPIONS — о записи нового альбома
17 авг 2020 :
|
SCORPIONS неинтересно давать драйв-ин-концерты: «На них нет атмосферы»
14 авг 2020 :
|
SCORPIONS выпустят бокс-сет "Wind Of Change"
9 авг 2020 :
|
SCORPIONS: новости из студии от MIKKEY DEE
28 июл 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
27 июл 2020 :
|
SCORPIONS собрались в студии
24 июл 2020 :
|
SCORPIONS переназначили даты в Лас-Вегасе
15 июл 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Мы сосредоточились на роковой стороне»
7 июл 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
6 июл 2020 :
|
SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во время карантина
2 июл 2020 :
|
Выходят фигурки SCORPIONS
28 июн 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
26 июн 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS: «У нас очень много отличного материала»
21 июн 2020 :
|
35 лет с момента выхода SCORPIONS World Wide Live
21 июн 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
14 июн 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
7 июн 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
25 май 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
22 май 2020 :
|
Выступления SCORPIONS в Лас-Вегасе перенесены
18 май 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
17 май 2020 :
|
SCORPIONS хотят воссоздать старую атмосферу на предстоящем альбоме
16 май 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS о Литтл Ричарде
13 май 2020 :
|
Хит SCORPIONS написан ЦРУ?
30 апр 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS о сложностях работы дома
29 апр 2020 :
|
Новая песня SCORPIONS
26 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
25 апр 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
21 апр 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS: «У нас уже много песен для нового альбома»
20 апр 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS о пандемии
17 апр 2020 :
|
Документальные ролики про Savage Amusement SCORPIONS
12 апр 2020 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
6 апр 2020 :
|
SCORPIONS об альбоме "Animal Magnetism"
5 апр 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Такое ощущение, будто мы смотрим научно-фантастический фильм 80-х годов»
5 апр 2020 :
|
Редкое видео SCORPIONS 1994 года
4 апр 2020 :
|
Сообщение от SCORPIONS
1 апр 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS
29 мар 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS
22 мар 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
17 мар 2020 :
|
SCORPIONS: «В это сложное время нужно оставаться сильными»
11 мар 2020 :
|
SCORPIONS почтили память Кита Олсона
10 мар 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
1 мар 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
27 фев 2020 :
|
SCORPIONS вернулись на сцену
25 фев 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
22 фев 2020 :
|
SCORPIONS отменили шоу в Сиднее из-за проблем со здоровьем вокалиста
21 фев 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS
15 фев 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
9 фев 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
2 фев 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
1 фев 2020 :
|
Гитарист SCORPIONS: «Новый альбом будет очень мощный»
25 янв 2020 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Больше никаких прощальных туров»
21 янв 2020 :
|
SCORPIONS хотят выпустить альбом в 2020 году
21 янв 2020 :
|
Редкое видео SCORPIONS 1991 года
20 янв 2020 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
17 янв 2020 :
|
QUEENSRŸCHE разогреют SCORPIONS в Лас-Вегасе
29 дек 2019 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
13 дек 2019 :
|
Концертное видео SCORPIONS
9 дек 2019 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
6 дек 2019 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
4 дек 2019 :
|
SCORPIONS будут работать с продюсером METALLICA
26 ноя 2019 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
22 ноя 2019 :
|
Видео с выступления SCORPIONS в Москве
11 ноя 2019 :
|
Редкое видео с выступления SCORPIONS в Москве
10 окт 2019 :
|
Концертное видео SCORPIONS 1979 года
8 окт 2019 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
16 сен 2019 :
|
Редкое видео с выступления SCORPIONS
2 июл 2019 :
|
RUDOLF SCHENKER ответил своему брату MICHAEL'у: «Единственный, кого ему нужно винить, — это он сам»
23 май 2019 :
|
Гитарист SCORPIONS о первом в 2019 году концерте
31 янв 2019 :
|
SCORPIONS готовы к записи «исторического альбома»
28 ноя 2018 :
|
Профессиональное видео с выступления SCORPIONS
12 ноя 2018 :
|
SCORPIONS отменили два концерта
10 ноя 2018 :
|
SCORPIONS выпускают виски
11 сен 2018 :
|
Гитарист SCORPIONS: «Мы просто не могли идти дальше с James'ом»
31 авг 2018 :
|
Вокалист SCORPIONS об анонсе ухода: «Мы ошиблись»
28 авг 2018 :
|
Вокалист SCORPIONS не против нового альбома
23 июл 2018 :
|
Фэн-видео с выступления SCORPIONS в Тель-Авиве
19 июл 2018 :
|
PHIL CAMPBELL присоединился к SCORPIONS на сцене в Барселоне
28 май 2018 :
|
Вокалист SCOOTER и другие поздравили вокалиста SCORPIONS с юбилеем
21 окт 2017 :
|
Обложка и трек лист нового релиза SCORPIONS
19 окт 2017 :
|
Новый релиз SCORPIONS выйдет осенью
8 окт 2017 :
|
SCORPIONS отменили тур по США
6 окт 2017 :
|
SCORPIONS отменили визит в муниципалитет Лос-Анджелеса
6 окт 2017 :
|
Гитарист SCORPIONS: «"Eye II Eye" был ошибкой»
4 окт 2017 :
|
SCORPIONS посетят совет Лос-Анджелеса
18 сен 2017 :
|
Видео с первого концерта североамериканского тура SCORPIONS
15 сен 2017 :
|
SCORPIONS записали две новые песни
10 сен 2017 :
|
Песню SCORPIONS поставили по ошибке
15 авг 2017 :
|
Гитарист SCORPIONS о долголетии команды
8 авг 2017 :
|
Гитарист SCORPIONS о решении Трампа построить стену
5 июл 2017 :
|
Гитарист SCORPIONS о разогреве MEGADETH
23 мар 2017 :
|
SCORPIONS объявили даты американского тура с MEGADETH
26 янв 2017 :
|
MIKKEY DEE надеется записать альбом со SCORPIONS
22 дек 2016 :
|
SCORPIONS, METAL BLADE RECORDS, Rainbow Bar & Grill в 'Hall Of Heavy Metal History'
6 дек 2016 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Взаимоотношения с Mikkey просто замечательные!»
20 ноя 2016 :
|
SCORPIONS играют в 'My Favorite Things'
28 окт 2016 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Mikkey Dee принёс с собой новую энергетику!»
10 окт 2016 :
|
ULI JON ROTH присоединился на сцене к SCORPIONS
12 сен 2016 :
|
Барабанщик MOTÖRHEAD стал постоянным участником SCORPIONS
5 сен 2016 :
|
SCORPIONS исполнили MOTÖRHEAD
26 авг 2016 :
|
Фильм о SCORPIONS выйдет осенью
25 авг 2016 :
|
Концертный релиз SCORPIONS выйдет осенью
22 июл 2016 :
|
SCORPIONS впервые выступят в Австралии
2 июл 2016 :
|
Гитарист METALLICA сочинил предисловие к новой книге о SCORPIONS
12 май 2016 :
|
Гитарист SCORPIONS объяснил, почему группа не ушла на покой
11 май 2016 :
|
SCORPIONS с барабанщиком MOTÖRHEAD: видео
29 апр 2016 :
|
Барабанщик MOTÖRHEAD выступит со SCORPIONS
21 апр 2016 :
|
Гитарист SCORPIONS о ситуации в AC/DC
13 апр 2016 :
|
Концертное видео от SCORPIONS
22 мар 2016 :
|
SCORPIONS сыграли неполное шоу
16 мар 2016 :
|
Документальный фильм о создании "Animal Magnetism" SCORPIONS
11 мар 2016 :
|
Документальный фильм о создании "Animal Magnetism" SCORPIONS
16 фев 2016 :
|
Туровое издание последнего альбома SCORPIONS выйдет c двумя DVD
5 фев 2016 :
|
Видео с выступления SCORPIONS в программе Na Sowas!
12 янв 2016 :
|
SCORPIONS отыграют пять концертов в Лас-Вегасе
25 дек 2015 :
|
SCORPIONS в Musikladen TV
24 дек 2015 :
|
Поздравление от SCORPIONS
23 дек 2015 :
|
SCORPIONS на немецком ТВ
22 дек 2015 :
|
Редкое концертное видео SCORPIONS
20 дек 2015 :
|
Видео с выступления SCORPIONS в программе Rockpop
18 дек 2015 :
|
Новое видео SCORPIONS
15 дек 2015 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
12 дек 2015 :
|
Семплы треков переиздания SCORPIONS "Tokyo Tapes"
6 дек 2015 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
3 дек 2015 :
|
Редкая композиция SCORPIONS
1 дек 2015 :
|
RUDOLF SCHENKER: «Было важно, чтобы SCORPIONS выступили в Париже»
26 ноя 2015 :
|
Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"
26 ноя 2015 :
|
Фанаты SCORPIONS поют национальный гимн Франции
21 ноя 2015 :
|
Семплы треков переиздания SCORPIONS "Love At First Sting"
20 ноя 2015 :
|
Шесть релизов SCORPIONS попали в чарты
17 ноя 2015 :
|
Семплы треков переиздания SCORPIONS "World Wide Live"
14 ноя 2015 :
|
Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"
12 ноя 2015 :
|
Семплы треков переиздания SCORPIONS "Animal Magnetism"
11 ноя 2015 :
|
Семплы треков переиздания SCORPIONS "Lovedrive"
10 ноя 2015 :
|
Семплы треков переиздания SCORPIONS "Savage Amusement"
9 ноя 2015 :
|
Семплы треков переиздания SCORPIONS "Taken By Force"
7 ноя 2015 :
|
Семплы песен из переиздания SCORPIONS
4 ноя 2015 :
|
Нереализованный трек SCORPIONS
3 ноя 2015 :
|
Документальный фильм SCORPIONS о "Taken By Force"
20 окт 2015 :
|
Документальный фильм SCORPIONS выйдет в ноябре
19 окт 2015 :
|
SCORPIONS отменили специальное шоу
15 окт 2015 :
|
Гитарист SCORPIONS о переизданиях
9 окт 2015 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
7 окт 2015 :
|
Вокалист SCORPIONS о своем автомобиле
29 сен 2015 :
|
Вокалист SCORPIONS: «Нет ничего, что бы я хотел поменять в нашей карьере»
25 сен 2015 :
|
Демо "Coming Home" SCORPIONS
18 сен 2015 :
|
Трейлер нового переиздания SCORPIONS
17 сен 2015 :
|
Видео полного выступления SCORPIONS
16 сен 2015 :
|
Демо нереализованного трека SCORPIONS
14 сен 2015 :
|
SCORPIONS выступили с двенадцатилетним гитаристом
8 сен 2015 :
|
Гитарист SCORPIONS: "Альбом SCHENKER BROTHERS отложен из-за юбилея группы"
4 сен 2015 :
|
Трейлер переизданий SCORPIONS
30 авг 2015 :
|
Колыбельные от SCORPIONS
29 авг 2015 :
|
Переиздания альбомов SCORPIONS выйдут в ноябре
26 авг 2015 :
|
Новое видео SCORPIONS
16 июл 2015 :
|
Гитарист SCORPIONS: "Рок-н-ролл никогда не умрет!"
15 июл 2015 :
|
Переиздания SCORPIONS выйдут в ноябре
22 июн 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления SCORPIONS
16 июн 2015 :
|
Последний альбом SCORPIONS выйдет в США с 7 бонус-треками
26 май 2015 :
|
Вокалист SCORPIONS в программе "Познер"
23 май 2015 :
|
SCORPIONS в программе "Вечерний Ургант"
9 май 2015 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
4 май 2015 :
|
SCORPIONS открыли мировой тур
15 апр 2015 :
|
Гитарист SCORPIONS о названии нового альбома
16 фев 2015 :
|
Фронтмен SCORPIONS об альбоме "Eye To Eye": "Лучшая ошибка, которую мы когда-либо совершали"
16 фев 2015 :
|
Репортаж о премьере документального фильма о SCORPIONS
13 фев 2015 :
|
"Virgin Killer" SCORPIONS выйдет на виниле
10 фев 2015 :
|
Гитарист SCORPIONS объяснил, почему "прощальный" тур не стал прощальным
9 фев 2015 :
|
Новое видео SCORPIONS
1 фев 2015 :
|
Семплы новых песен SCORPIONS
15 янв 2015 :
|
Видео с текстом от SCORPIONS
6 янв 2015 :
|
Трейлер нового альбома SCORPIONS
19 дек 2014 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома SCORPIONS
30 ноя 2014 :
|
JAMES KOTTAK вернулся в SCORPIONS
3 сен 2014 :
|
Умер менеджер SCORPIONS
17 авг 2014 :
|
SCORPIONS отметят юбилей альбомом и туром
6 авг 2014 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
29 июл 2014 :
|
Запросы SCORPIONS влияют на цену билетов
17 июл 2014 :
|
SCORPIONS передумали уходить
7 май 2014 :
|
Барабанщик SCORPIONS вернулся домой
2 май 2014 :
|
SCORPIONS о ситуации с James'ом Kottak'ом
29 апр 2014 :
|
Барабанщик SCORPIONS сядет в тюрьму за оскорбление Ислама
7 апр 2014 :
|
SCORPIONS выступили без Kottak'a
24 фев 2014 :
|
SCORPIONS выступят в Бахрейне на гран-при формулы 1
5 фев 2014 :
|
SCORPIONS записали кавер-версию RAINBOW для трибьюта DIO
9 янв 2014 :
|
'Blackout' SCORPIONS выйдет на SACD
24 дек 2013 :
|
Вокалист SCORPIONS о выборе песен для "MTV Unplugged"
18 дек 2013 :
|
EPK от SCORPIONS
27 ноя 2013 :
|
Фрагмент нового DVD SCORPIONS
25 ноя 2013 :
|
Фрагмент нового DVD SCORPIONS
15 ноя 2013 :
|
Трейлер нового DVD SCORPIONS
25 окт 2013 :
|
Трек-лист нового концертного релиза SCORPIONS
16 окт 2013 :
|
SCORPIONS получили награду DER STEIGER
11 окт 2013 :
|
Концертный релиз SCORPIONS выйдет в ноябре
14 сен 2013 :
|
SCORPIONS представили новые песни
11 июл 2013 :
|
Гитарист SCORPIONS считает NICKELBACK лучшей группой нового поколения
29 июн 2013 :
|
'MTV Unplugged - Live In Athens' SCORPIONS выйдет в 2013
5 июн 2013 :
|
SCORPIONS работают в студии
23 апр 2013 :
|
SCORPIONS вспоминают Сторма Торгерсона
18 апр 2013 :
|
Делюкс-издание "Crazy World" SCORPIONS выйдет в июне
24 мар 2013 :
|
Участники SCORPIONS о LED ZEPPELIN
6 янв 2013 :
|
Вокалист SCORPIONS о прощальном туре и новом релизе
24 дек 2012 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
18 дек 2012 :
|
Рождественские открытки SCORPIONS
5 дек 2012 :
|
SCORPIONS на вершине австрийских гор
4 ноя 2012 :
|
Холст 'Blackout' от SCORPIONS
16 окт 2012 :
|
SCORPIONS исполнили акустическую версию 'Still Loving You'
20 сен 2012 :
|
Видео с пресс-конференции SCORPIONS из Парагвая
21 авг 2012 :
|
Видео полного концерта SCORPIONS
5 авг 2012 :
|
Профессиональное видео c выступления SCORPIONS
15 июл 2012 :
|
Гитарист SCORPIONS хочет сохранить "дух 80-х" в найденных записях
8 июл 2012 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
2 июл 2012 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
13 июн 2012 :
|
SCORPIONS вдохнут новую жизнь в незаконченные песни из 80-х и 90-х
25 апр 2012 :
|
SCORPIONS: Видео из Челябинска
2 фев 2012 :
|
SCORPIONS выступили на немецком телевидении
1 фев 2012 :
|
SCORPIONS планируют "специальные" релизы после окончания тура
24 янв 2012 :
|
Пять новых клипов SCORPIONS
11 янв 2012 :
|
SCORPIONS встретили новый год у Бранденбургских ворот
5 янв 2012 :
|
Новые релизы SCORPIONS выйдут в США в январе
9 ноя 2011 :
|
Детали Blu-Ray издания SCORPIONS:
22 окт 2011 :
|
Семплы с нового релиза SCORPIONS
13 окт 2011 :
|
Концертный релиз SCORPIONS выйдет в октябре
5 окт 2011 :
|
Трек-лист нового релиза SCORPIONS
3 окт 2011 :
|
Фрагмент перезаписанной песни SCORPIONS
29 сен 2011 :
|
Обложка нового релиза SCORPIONS
23 авг 2011 :
|
SCORPIONS сыграют последнее немецкое шоу на Wacken Open Air
25 июл 2011 :
|
TARJA TURUNEN присоединилась на сцене к SCORPIONS
15 июл 2011 :
|
Документальный фильм о SCORPIONS выйдет в 2013-м году
30 июн 2011 :
|
SCORPIONS выступят с оркестром на BERLIN CLASSIC OPEN AIR
29 июн 2011 :
|
Видео с выступления SCORPIONS
11 апр 2011 :
|
SCORPIONS перезапишут свои хиты для нового альбома
31 мар 2011 :
|
SCORPIONS выступили на юбилее Горбачева
21 янв 2011 :
|
SCORPIONS выступят на концерте ко дню рождения Горбачева
30 ноя 2010 :
|
SCORPIONS в России в мае
20 окт 2010 :
|
"Премиум"-издание последнего альбома SCORPIONS
24 авг 2010 :
|
MICHAEL SCHENKER, CARMINE APPICE выступили вместе со SCORPIONS
1 июл 2010 :
|
SCORPIONS были вынуждены отменить выступление в Коламбусе
20 июн 2010 :
|
VINCE NEIL присоединился к SCORPIONS
17 июн 2010 :
|
SCORPIONS подписали контракт с BMG RIGHTS MANAGEMENT
23 май 2010 :
|
SCORPIONS о смерти DIO
13 май 2010 :
|
SCORPIONS объединились с Simfy Live
2 май 2010 :
|
SCORPIONS думают об объединении с бывшими участниками
20 апр 2010 :
|
Выиграй последний альбом SCORPIONS с автографами!
14 апр 2010 :
|
Новое видео SCORPIONS
8 апр 2010 :
|
SCORPIONS представлены в HOLLYWOOD'S ROCKWALK
29 мар 2010 :
|
TARJA TURUNEN выступила вместе со SCORPIONS на немецком TV
18 мар 2010 :
|
SCORPIONS открыли турне в Праге
25 фев 2010 :
|
Превью нового альбома SCORPIONS
24 фев 2010 :
|
Фрагменты новой песни SCORPIONS
20 фев 2010 :
|
Новый сингл SCORPIONS дебютировал на греческом радио
6 фев 2010 :
|
Трек-лист нового альбома SCORPIONS
5 фев 2010 :
|
TARJA TURUNEN на новом альбоме SCORPIONS
28 янв 2010 :
|
Гитарист SCORPIONS объяснил, почему группа решила уйти со сцены
24 янв 2010 :
|
SCORPIONS завершают карьеру
9 янв 2010 :
|
Обложка нового альбома SCORPIONS
6 янв 2010 :
|
Бывший ударник SCORPIONS заключил контракт с Dark Star Records
25 дек 2009 :
|
SCORPIONS представят новый альбом в Москве
23 ноя 2009 :
|
SCORPIONS объявили название нового альбома
14 ноя 2009 :
|
SCORPIONS поедут в двухлетнее мировое турне
18 окт 2009 :
|
SCORPIONS работают над 12 новыми песнями
10 окт 2009 :
|
Вокалист SCORPIONS в песне по защите климата
16 сен 2009 :
|
SCORPIONS вместе с другими звездами запишут песню
3 сен 2009 :
|
SCORPIONS напряженно работают над новым диском
14 июл 2009 :
|
Гитарист SCORPIONS выпустит автобиографию
16 июн 2009 :
|
SCORPIONS продлили контракт с лейблом
6 июн 2009 :
|
Доступно проф видео с концерта SCORPIONS в Польше
22 апр 2009 :
|
SCORPIONS готовят новый материал в студии
3 апр 2009 :
|
SCORPIONS начнут работу над новым альбомом в этом году
22 фев 2009 :
|
Видео с выступления SCORPIONS на вручении награды ECHO
9 фев 2009 :
|
SCORPIONS получат награду ECHO
11 дек 2008 :
|
В Великобритании страница SCORPIONS в Wikipedia заблокирована за детскую порнографию
5 май 2008 :
|
Документальный ролик о поездке SCORPIONS по России
1 май 2008 :
|
Две редких демо-записи SCORPIONS в сети
8 ноя 2007 :
|
SCORPIONS: Выход DVD "Live At Wacken" перенесен на декабрь
13 окт 2007 :
|
Новый DVD SCORPIONS выйдет в ноябре
18 июн 2007 :
|
Новое видео от SCORPIONS
6 июн 2007 :
|
SCORPIONS примут участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге
15 май 2007 :
|
На новом альбоме SCORPIONS спел Billy Cogan
28 апр 2007 :
|
SCORPIONS: сэмплы нового альбома в сети
18 апр 2007 :
|
Опубликованы новые семплы с последнего альбома SCORPIONS
30 мар 2007 :
|
Доступны семплы с нового альбома SCORPIONS
29 мар 2007 :
|
SCORPIONS исполнят новую песню на годовщине Союза Европы
15 фев 2007 :
|
Новый диск SCORPIONS в мае
15 ноя 2006 :
|
SCORPIONS записывают новый альбом
16 авг 2006 :
|
Запись выступления SCORPIONS на фестивале Wacken Open Air в сети
31 июл 2006 :
|
SCORPIONS выпустят новый альбом в мае
28 апр 2006 :
|
Над новым альбомом SCORPIONS будет работать Desmond Child
25 июл 2005 :
|
SCORPIONS: треклист нового DVD
8 июн 2005 :
|
SCORPIONS выпускают новый DVD
25 сен 2002 :
|
Восточно-европейский тур THE SCORPIONS
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет