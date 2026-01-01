сегодня



KLAUS MEINE: «SCORPIONS всегда были потрясающей концертной группой, и мы по-прежнему таковыми остаёмся»



KLAUS MEINE в недавнем интервью обсудил новую серию концертов в PH Live, Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе:



«Это невероятно, немного нереально. Мы существуем уже 60 лет. Это просто безумие. Когда мы начинали, мы и не думали, что продержимся так долго. В те дни, в конце 1960-х — начале 1970-х, мы предполагали: "Может, ещё месяц, ещё год. Но когда нам будет 30, всё закончится. Всё будет кончено". Мы и не думали, что это продлится всю нашу жизнь. Это потрясающе».



Относительно того, что песни SCORPIONS, такие как «Rock You Like A Hurricane» и «Wind Of Change», до сих пор находят отклик у людей после стольких лет, Klaus сказал:



«Это демонстрирует силу таланта при сочинения песен. Я считаю, что SCORPIONS всегда были потрясающей концертной группой, и мы по-прежнему таковыми остаёмся. В настоящее время вместе с Pawel на басу и Mikkey на барабанах это очень мощная группа, но всё дело также и в сочинении песен. Когда вы думаете об этих песнях, которые вы только что упомянули — "Still Loving You", "Rock You Like A Hurricane", "Wind Of Change", после всех этих лет они по-прежнему актуальны. Песни вроде "Rock You Like A Hurricane" молодое поколение услышало в сериале "Очень странные дела". Так что играть перед тремя поколениями после стольких лет — это замечательно, и это также огромный комплимент для нас».



Jabs также рассказал о своём опыте выступлений в Лас-Вегасе:



«Это невероятно — для разнообразия побыть в одном месте, ведь мы много раз объездили весь мир. И в этом году мы тоже поедем в турне. Скоро мы отправляемся в Азию. Но когда мы вернёмся в Лас-Вегас в конце лета, мы будем наслаждаться пребыванием в одном месте, у нас будет около 10 концертов в одном и том же театре, мы насладимся отдыхом, нам не нужно будет путешествовать, что также хорошо для команды. А в Вегасе можно заняться много чем, поэтому скучно не будет никогда. Так что фанатам, которые приезжают посмотреть шоу SCORPIONS, а также посетить казино или отличные рестораны, посмотреть другие шоу, есть чего ждать. Это просто столица развлечений».







