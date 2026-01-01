сегодня



SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»



SHARON OSBOURNE в недавнем интервью ответила на вопрос о том, как ей удается держать себя в руках после смерти Оззи:



«Я только у этому иду. У меня уже иногда получается. Это трудно. Господи, это тяжело, но я иду к цели. Я буду продолжать работать и делать то, что я делаю в своей жизни. Вот и все».



На вопрос, знала ли она и остальные члены ее семьи о том, что Оззи умирает, когда они устраивали концерт «Back To The Beginning», который стал последним выступлением Оззи в июле прошлого года, Sharon сказала:



«Да. За две недели до концерта они сказали, что он может умереть, и он умер. Но он так сильно хотел этого. Он нуждался в этом. И он сказал: "Умру ли я через две недели или через шесть месяцев, я все равно умру. И я хочу пройти свой путь". И он пошел. Он ушел как рок-звезда!»



Размышляя о том, сколько любви было на прощальном шоу Оззи и BLACK SABBATH, она добавила:



«Это немного горько, потому что, опять же, мы знали. В начале прошлого года у Оззи был сепсис. И очень немногие люди выходят из этого состояния, не потеряв конечности или жизнь... И как только у него начался сепсис, мы с детьми поняли, что пора. А когда мы поехали в Англию, он попал в больницу на неделю. И когда он вышел, они сказали: «Знаешь, Оззи, это может тебя убить». А он ответил: «Я сделаю свое шоу». И так и было — я имею в виду, он ушел по-королевски.



Дело в том, что когда ты прожил свою жизнь таким образом, то как-то ограничивать уход и сохранять себя не позволяя уйти на своей волне. Это как говорить 78-летнему о вреде курения — оставьте его в покое, ему уже 78. Просто оставьте его в покое. А он все сделал так, как сам хотел. Он знал. Он знал...»



Она также рассказала о последних часах жизни Оззи и его окончательной смерти в возрасте 76 лет от сердечного приступа.



«Это было так быстро. И слава Богу. И я знала, когда они пытались привести его в чувство, я уже все знала. Я говорила: "Не надо. Не делайте этого. Оставьте его". С ним было покончено. Но, опять же, он ушел как рок-звезда. О, а был ли он? ... Да, он был королем. И он любил людей. Он любил своих зрителей. Он любил их так сильно. И даже если вам не нравилась его музыка, вы не могли его не любить».







