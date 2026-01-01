Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 67
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 67
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



24 фев 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»

19 фев 2026 : 		 BOB DAISLEY о нереализованных записях Рэнди Роадса

18 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми: Официальное видео

12 фев 2026 : 		 CHRIS JERICHO травит байки про Оззи

8 фев 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE о знакомстве с Оззи

6 фев 2026 : 		 Найдена кассета с записями OZZY OSBOURNE 45-летней давности

3 фев 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN, ANDREW WATT и CHAD SMITH почтили память Оззи на Грэмми

31 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Такого, как Оззи, не будет больше никогда!»

30 янв 2026 : 		 BOB DAISLEY готов вновь поговорить с SHARON OSBOURNE

30 янв 2026 : 		 SHARON OSBOURNE хочет возродить Ozzfest

30 янв 2026 : 		 POST MALONE, SLASH, DUFF MCKAGAN и CHAD SMITH почтят память Оззи на Грэмми

19 янв 2026 : 		 Джейсон Момоа о роли ведущего прощального шоу Оззи

18 янв 2026 : 		 MARK TREMONTI о работе на концерте Оззи

14 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папу сыграет феноменальный актер!»

13 янв 2026 : 		 JACK OSBOURNE о сборах финального шоу отца

30 дек 2025 : 		 TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA почтили память Оззи

27 дек 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN мог попасть в группу OZZY OSBOURNE

11 дек 2025 : 		 SHARON OSBOURNE о последних словах Оззи

6 дек 2025 : 		 GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»

5 дек 2025 : 		 Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна

3 дек 2025 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance

27 ноя 2025 : 		 Новая коллекция LUGZ x OZZY OSBOURNE

14 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Мы собрали 11 миллионов на благотворительность»

13 ноя 2025 : 		 Семья OSBOURNE впервые собралась на публике
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»



zoom
SHARON OSBOURNE в недавнем интервью ответила на вопрос о том, как ей удается держать себя в руках после смерти Оззи:

«Я только у этому иду. У меня уже иногда получается. Это трудно. Господи, это тяжело, но я иду к цели. Я буду продолжать работать и делать то, что я делаю в своей жизни. Вот и все».

На вопрос, знала ли она и остальные члены ее семьи о том, что Оззи умирает, когда они устраивали концерт «Back To The Beginning», который стал последним выступлением Оззи в июле прошлого года, Sharon сказала:

«Да. За две недели до концерта они сказали, что он может умереть, и он умер. Но он так сильно хотел этого. Он нуждался в этом. И он сказал: "Умру ли я через две недели или через шесть месяцев, я все равно умру. И я хочу пройти свой путь". И он пошел. Он ушел как рок-звезда!»

Размышляя о том, сколько любви было на прощальном шоу Оззи и BLACK SABBATH, она добавила:

«Это немного горько, потому что, опять же, мы знали. В начале прошлого года у Оззи был сепсис. И очень немногие люди выходят из этого состояния, не потеряв конечности или жизнь... И как только у него начался сепсис, мы с детьми поняли, что пора. А когда мы поехали в Англию, он попал в больницу на неделю. И когда он вышел, они сказали: «Знаешь, Оззи, это может тебя убить». А он ответил: «Я сделаю свое шоу». И так и было — я имею в виду, он ушел по-королевски.

Дело в том, что когда ты прожил свою жизнь таким образом, то как-то ограничивать уход и сохранять себя не позволяя уйти на своей волне. Это как говорить 78-летнему о вреде курения — оставьте его в покое, ему уже 78. Просто оставьте его в покое. А он все сделал так, как сам хотел. Он знал. Он знал...»

Она также рассказала о последних часах жизни Оззи и его окончательной смерти в возрасте 76 лет от сердечного приступа.

«Это было так быстро. И слава Богу. И я знала, когда они пытались привести его в чувство, я уже все знала. Я говорила: "Не надо. Не делайте этого. Оставьте его". С ним было покончено. Но, опять же, он ушел как рок-звезда. О, а был ли он? ... Да, он был королем. И он любил людей. Он любил своих зрителей. Он любил их так сильно. И даже если вам не нравилась его музыка, вы не могли его не любить».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 120

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом