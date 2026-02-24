Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!» 37
[= ||| все новости группы



*

Smith/Kotzen

*



24 фев 2026 : 		 BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к SMITH/KOTZEN

5 фев 2026 : 		 SMITH/KOTZEN открыли тур

18 дек 2025 : 		 ADRIAN SMITH об игре на гитаре KIRK'a HAMMETT'a

7 дек 2025 : 		 Видео с текстом от SMITH/KOTZEN

13 май 2025 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

15 апр 2025 : 		 RICHIE KOTZEN: «Песню Black Light мы почти выкинули»

11 апр 2025 : 		 ADRIAN SMITH об искусственном интеллекте

19 мар 2025 : 		 ADRIAN SMITH и RICHIE KOTZEN о проекте SMITH/KOTZEN

13 мар 2025 : 		 RICHIE KOTZEN о работе с Adrian Smith

21 фев 2025 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

12 янв 2025 : 		 ADRIAN SMITH лишился дома из-за пожара

20 ноя 2024 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

31 июл 2024 : 		 SMITH/KOTZEN готовят сюрпризы

9 сен 2022 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

27 июл 2022 : 		 Новый релиз SMITH/KOTZEN выйдет осенью

9 мар 2022 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN присоединился к SMITH/KOTZEN

2 фев 2022 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

29 янв 2022 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

26 янв 2022 : 		 SMITH/KOTZEN исполняют материал IRON MAIDEN

25 янв 2022 : 		 У SMITH/KOTZEN уже есть семь песен
| - |

|||| сегодня

BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к SMITH/KOTZEN



zoom
BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к проекту SMITH/KOTZEN в рамах выступления 21 февраля в O2 Shepherds Bush Empire, London, United Kingdom для исполнения кавер-версии IRON MAIDEN "Wasted Years".




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 фев 2026
olly71
Они в составе Мэйден эту песню мало за 40 лет играли что соскучились и решили в соло проекте ещё её поиграть ?
24 фев 2026
EvgenBriden
olly71, ранее с ними на эту песню выходил поиграть Макбрейн, теперь вот Брюс. Думаю народ в зале не против)
24 фев 2026
rassol
olly71, да хз, это одна из лучших вещей авторства Смита вообще, на мой взгляд.
24 фев 2026
a
antoner
olly71, а какую ему надо было играть Зэ трупер,раннинг фри,или феар оф зэ Дарк?Это жсамая козырная песня Смита у мэйденов,чисто смитовская....
просмотров: 406

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом