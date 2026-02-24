×
Smith/Kotzen
Международный
Hard Rock
https://www.smithkotzen.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/smithkotzen.officialmusic/
24 фев 2026
:
BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к SMITH/KOTZEN
5 фев 2026
:
SMITH/KOTZEN открыли тур
18 дек 2025
:
ADRIAN SMITH об игре на гитаре KIRK'a HAMMETT'a
7 дек 2025
:
Видео с текстом от SMITH/KOTZEN
13 май 2025
:
Видео с выступления SMITH/KOTZEN
15 апр 2025
:
RICHIE KOTZEN: «Песню Black Light мы почти выкинули»
11 апр 2025
:
ADRIAN SMITH об искусственном интеллекте
19 мар 2025
:
ADRIAN SMITH и RICHIE KOTZEN о проекте SMITH/KOTZEN
13 мар 2025
:
RICHIE KOTZEN о работе с Adrian Smith
21 фев 2025
:
Новое видео SMITH/KOTZEN
12 янв 2025
:
ADRIAN SMITH лишился дома из-за пожара
20 ноя 2024
:
Новое видео SMITH/KOTZEN
31 июл 2024
:
SMITH/KOTZEN готовят сюрпризы
9 сен 2022
:
Новое видео SMITH/KOTZEN
27 июл 2022
:
Новый релиз SMITH/KOTZEN выйдет осенью
9 мар 2022
:
Барабанщик IRON MAIDEN присоединился к SMITH/KOTZEN
2 фев 2022
:
Видео с выступления SMITH/KOTZEN
29 янв 2022
:
Видео с выступления SMITH/KOTZEN
26 янв 2022
:
SMITH/KOTZEN исполняют материал IRON MAIDEN
25 янв 2022
:
У SMITH/KOTZEN уже есть семь песен
сегодня
BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к SMITH/KOTZEN
BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к проекту SMITH/KOTZEN в рамах выступления 21 февраля в O2 Shepherds Bush Empire, London, United Kingdom для исполнения кавер-версии IRON MAIDEN "Wasted Years".
24 фев 2026
olly71
Они в составе Мэйден эту песню мало за 40 лет играли что соскучились и решили в соло проекте ещё её поиграть ?
24 фев 2026
EvgenBriden
olly71
,
ранее с ними на эту песню выходил поиграть Макбрейн, теперь вот Брюс. Думаю народ в зале не против)
24 фев 2026
rassol
olly71
,
да хз, это одна из лучших вещей авторства Смита вообще, на мой взгляд.
24 фев 2026
a
antoner
olly71
,
а какую ему надо было играть Зэ трупер,раннинг фри,или феар оф зэ Дарк?Это жсамая козырная песня Смита у мэйденов,чисто смитовская....
просмотров: 406
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).