1 мар 2026
JOE LYNN TURNER: «Мой посыл услышали не все»
JOE LYNN TURNER в недавнем интервью объяснил, почему его последняя на текущий момент заметно мрачнее прошлых работ:
«Я думаю, что смысл текстов отражал то состояние, в котором я находился в то время. Я не вышел из этого состояния, но я считал очень важным, чтобы мир знал, что на самом деле происходит. И поэтому я назвал его "Belly Of The Beast", потому что система "зверя" — это система, в которой мы живём, будь то правительство, образование, религия, все институты, например. Мы, как человечество, порабощены. Постепенно у нас отнимают свободу, и очень важно понимать, что это очень опасная перестройка, которую пытаются провести постепенно.
Я сравниваю это с теорией варки лягушки. Берут лягушку, кладут её в тёплую воду, ставят на плиту и постепенно увеличивают огонь, а лягушка этого не замечает. И вскоре огонь достигает максимальной температуры, и лягушка варится до смepти. Вот такая теория лягушки. И я думаю, что мы — эти лягушки. Медленно, но верно наши свободы отнимают у нас. Навязывают контроль и делают вид, что это для нашего комфорта и блага, но это неправда. Так что "Belly Of The Beast" был важным посланием, которое я пытался донести до людей.
Вряд ли после пандемии, или "пландемии", как мы говорим, послание "Belly Of The Beast" по-настоящему дошло до достаточного количества людей. Я думаю, что сейчас оно начинает находить гораздо большее понимание, просто потому, что люди оглядываются назад и задумываются: "Постойте. В этом было что-то этакое..." Меня это совсем не разочаровало, потому что я надеялся, что хотя бы некоторые поймут и осознают это. И было несколько невероятных рецензентов, которые действительно поняли это, что позволило донести это послание до публики. Но у людей ещё есть время проснуться и понять, что на самом деле происходит. И я думаю, что в какой-то момент в будущем этот альбом вернётся, и люди задумаются: "Он нам говорил. Он пытался сказать нам что-то в этом альбоме. Это были не только отличная музыка, отличные мелодии, но и потрясающее послание".
Я думаю, что в современной музыкальной индустрии — да и во всех индустриях, на самом деле, — много зла. И люди не понимают, что такое зло, а что такое добро. И мне очень странно, почему их интуиция не подсказывает им: "Извините, но это правильно, а это неправильно". И это, по сути, добро и зло.
Я считаю, и как объясняется в альбоме "Belly Of The Beast", мы находимся в состоянии духовной вoйны. Не только физической. Boйна — это не только физическое противостояние с бoмбaми и пyлями, но и нечто духовное. И я говорю не о религии, а о нашем внутреннем духе. Люди утратили понимание того, что такое хорошо и что такое плохо, каковы ценности, к которым мы должны стремиться. И это действительно очень печально. И именно об этом, опять же, и был альбом "Belly Of The Beast". Я пытался донести до людей: "Послушайте, это правильно, а это неправильно. Независимо от того, откуда вы, какого цвета кожи, какого вероисповедания, просто есть нечто правильное и неправильное". Сегодня нужно многое изменить, и начать нужно с нас самих. Например, песня "Rise Up" — это гимн. Она пытается сказать людям: "Послушайте, нас заковают в цепи". Вы можете жить на коленях, вы можете умepeть на коленях, если хотите, но вы должны бороться. И я думаю, что люди сейчас в некотором смысле слишком комфортно себя чувствуют, они не осознают, что однажды они будут жалеть, что не восстали против всего этого, но будет уже слишком поздно. Так что вы можете пройти через это песня за песней. Большая часть этих текстов — личная. "Dark Night Of The Soul" — о каждом человеке, но на самом деле она о том, как я осознал, в чём мой смысл жизни: "Куда мне двигаться дальше? Что я должен делать, чтобы это было значимо для мира? Какой смысл будет иметь моя жизнь?" И я думаю, что это вопрос, на который каждый должен ответить... Мы все задаёмся этим вопросом. Если вы об этом не думаете, у вас нет саморефлексии, у вас нет внутреннего диалога, как мы говорим. Например: "Где мне нужно находиться? Что я должен делать? Каким меня будут помнить? Как я могу оставить что-то человечеству? Или я просто нахожусь здесь, поглощаю энергию и являюсь бесполезным, пустым человеком?" Мы все здесь с какой-то целью, и если вы не находите свою цель или, по крайней мере, отчаянно не ищете её, вы тратите своё время впустую... Вы получите огромное просветление, как только начнёте анализировать себя и спрашивать себя: "Как мне стать лучше? Что я могу дать этому миру? Какой вклад я могу внести? Потому что он даёт мне так много — что я могу дать в ответ?" Не просто брать, брать, брать... Мы рождены, чтобы любить. А когда ты не отдаёшь, любви нет. Это просто жадность, которая сегодня достигла невероятных масштабов.
Кстати, система "зверя" есть в Библии. Она уже встречалась в истории человечества, но человечество несколько раз с ней справлялось. Но в этот раз я не знаю, сможем ли мы справиться с этим, потому что власть имущие сейчас так хорошо и эффективно нас контролируют, что мы очень комфортно себя чувствуем, подчиняясь правилам и нормам, и всем нужны Netflix и материальные блага в жизни — ceкc, нapкoтики и остальное... Если вы просто берёте, честно говоря, вас ждёт ужасная судьба, потому что может показаться, что вы сейчас выигрываете, но на самом деле вы проигрываете. Потому что законы вселенной гласят — и, возможно, люди будут смеяться надо мной, но это правда — существует такая вещь, как божественный закон. Я говорю не о религии, я говорю о божественном законе вселенной. И в нём говорится, что если вы только берёте и ничего не отдаёте взамен, рано или поздно для вас всё закончится. Потому что отдавать важно».
