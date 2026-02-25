Arts
Новости
*BEHEMOTH не хотят в Турции 110
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
Terror
*

Terror

*



25 фев 2026 : 		 Новое видео TERROR

19 май 2022 : 		 Новое видео TERROR

8 мар 2022 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новом треке TERROR

4 фев 2021 : 		 Новая песня TERROR

2 дек 2018 : 		 Новые клипы TERROR

14 сен 2018 : 		 Новая песня TERROR

10 авг 2018 : 		 Новая песня TERROR

4 июн 2018 : 		 Новый альбом TERROR выйдет осенью

10 янв 2018 : 		 TERROR работают над новым альбомом

30 апр 2017 : 		 Новый ЕР TERROR доступен для прослушивания

25 мар 2017 : 		 Новое видео TERROR

10 мар 2017 : 		 Новый ЕР TERROR выйдет весной

7 дек 2016 : 		 TERROR на PURE NOISE RECORDS

23 май 2016 : 		 Новое видео TERROR

20 ноя 2015 : 		 Новое видео TERROR

7 авг 2015 : 		 Новый альбом TERROR доступен для прослушивания

1 авг 2015 : 		 Новое видео TERROR

20 май 2015 : 		 Новая песня TERROR

7 окт 2014 : 		 Новое видео TERROR

1 июл 2013 : 		 Видео с выступления TERROR

15 май 2013 : 		 Новое видео TERROR

4 апр 2013 : 		 Новое видео TERROR

19 мар 2013 : 		 Фрагмент нового трека TERROR

19 фев 2013 : 		 Новое видео TERROR

13 фев 2013 : 		 Новая песня TERROR

17 янв 2013 : 		 TERROR на VICTORY RECORDS
Новое видео TERROR



"Still Suffer",новое видео группы TERROR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Still Suffer", выходящего 24 апреля на Flatspot Records. Продюсером был бывший гитарист коллектива, Todd Jones:

01. Erase You From My World
02. Still Suffer
03. Promised Only Lies
04. Destruction Of My Soul
05. Fear The Panic (feat. Chuck Ragan
06. Death Of Hope
07. Beauty In The Losses (feat. Jay Peta
08. A Deeper Struggle
09. To Hurt The Most
10. Deconstruct It (feat. Brody King, Dan Seely)




Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 фев 2026
i
industrialist
Кайфанул, все снято в стиле 90х, по олдскулу, без слащавости, как я люблю, ,
