Новое видео TERROR

"Still Suffer",новое видео группы TERROR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Still Suffer", выходящего 24 апреля на Flatspot Records. Продюсером был бывший гитарист коллектива, Todd Jones:
01. Erase You From My World
02. Still Suffer
03. Promised Only Lies
04. Destruction Of My Soul
05. Fear The Panic (feat. Chuck Ragan
06. Death Of Hope
07. Beauty In The Losses (feat. Jay Peta
08. A Deeper Struggle
09. To Hurt The Most
10. Deconstruct It (feat. Brody King, Dan Seely)
