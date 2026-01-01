Arts
Новости
BEHEMOTH не хотят в Турции
Новая песня SUNN O)))
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии
Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM...
Новое видео ARCH ENEMY
BEHEMOTH не хотят в Турции
Новая песня SUNN O)))
BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии
Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM...
Новое видео ARCH ENEMY
*

Doug Aldrich

*



25 фев 2026 : 		 DOUG ALDRICH о борьбе за свое здоровье

1 июн 2025 : 		 DOUG ALDRICH о встрече с Рэнди Роудсом

5 май 2025 : 		 DOUG ALDRICH продолжает рассказывать о своем состоянии

20 апр 2025 : 		 DOUG ALDRICH мог оказаться в GUNS N' ROSES

10 апр 2025 : 		 DOUG ALDRICH о состоянии здоровья

26 фев 2025 : 		 DOUG ALDRICH о болезни

10 фев 2025 : 		 DOUG ALDRICH: «У меня все отлично!»

18 дек 2024 : 		 DOUG ALDRICH подробно рассказал о раке

27 ноя 2024 : 		 DOUG ALDRICH чувствует себя лучше, чем ожидал

1 окт 2024 : 		 DOUG ALDRICH поблагодарил за поддержку

29 сен 2024 : 		 DOUG ALDRICH успешно перенес операцию

26 сен 2024 : 		 DOUG ALDRICH сообщил о раке

1 сен 2024 : 		 DOUG ALDRICH нахваливает NUNO BETTENCOURT

13 июн 2024 : 		 DOUG ALDRICH о том, как Ронни Джеймс Дио выгнал его из своего дома

2 дек 2020 : 		 DOUG ALDRICH — о борьбе жены с COVID-19

27 апр 2020 : 		 Как DOUG ALDRICH чуть не оказался в MEGADETH

19 май 2010 : 		 DOUG ALDRICH о смерти DIO
DOUG ALDRICH о борьбе за свое здоровье



DOUG ALDRICH в недавнем интервью спросили, испугался ли он, получив диагноз "рак горла":

«Сначала я испугался, потому что на самом деле... Мы были в отъезде, и я был в Техасе на юношеских Олимпийских играх со своей семьей. Моя дочь бегала. Итак, я лежу в постели, я лежу в постели со своей женой, а мои дети спят на соседней кровати, прямо рядом с нами, и мне звонит мой врач. Мы проводили небольшое тестирование, пробовали и все такое, и мне звонит мой врач. Это было, типа, ночью, и я подумал, что явно что-то не так, ведь он мне никогда не звонит. Во-первых, он мне никогда не звонит, а во-вторых, он бы никогда не позвонил мне ночью. И он сказал: "Да, мы получили результаты, и он положительный на рак". Итак, ВПЧ с 16 квадратными клетками, канцерогенный, что угодно. И я такой: "О, боже". В тот момент ты еще не понимал, насколько это серьезно, и просто думал: "У меня рак. Теперь это подтвердилось, и у меня здесь моя семья, и я должен быть спокоен, потому что не хочу никого пугать.

Но, да, нам потребовалось некоторое время, чтобы получить ответы о том, насколько далеко зашло заболевание и что на самом деле это был тот вид рака, с которым было немного легче справиться. Оно росло немного медленнее, и вероятность успеха после пяти лет существования была довольно высокой. Я имею в виду, что вас каждый день может сбить машина; никогда не знаешь наверняка. Итак, как только я узнал, что делать, мы нашли хирурга, который понравился нам с женой. И он удалил одну миндалину изнутри, а затем удалил лимфатические узлы и шишку, все остальное. А потом мне пришлось сделать лучевую терапию. Операция прошла неудачно, потому что после нее я не смог участвовать в туре [THE DEAD DAISIES]. Так что Reb подменял меня. Потому что я не мог и рта раскрыть. Я имею в виду, что для того, чтобы провести операцию внутри, им пришлось в значительной степени вскрыть мне челюсть, и они сделали разрез и извлекли кучу всего. И вот, теоретически, они вырезали все, что могли, а затем нужно было провести облучение, чтобы уничтожить все остальное, какие бы мелкие частицы там не остались. Итак, я на это ушло шесть недель, и это был настоящий облом, потому что очень тебя демотивировало. Ты устаешь, и от твоей шеи остается только ободранная кожа… А потом, в конце концов, через две недели ты теряешь вкус, кожа начинает шелушиться. И моя жена очень помогла мне справиться с проблемами. Я сохранил хорошее отношение. Я изо всех сил старалась правильно питаться, поддерживать свой вес в норме, насколько это было возможно, и в конце концов прошел курс облучения, прошел обследование, и все оказалось хорошо. Сейчас у меня так. Мне нужно сделать кое-какие снимки и прочее в этом месяце, чтобы понять, на каком этапе мы находимся. Но я делаю все, что в моих силах, и, даст Бог, все будет хорошо!»




Сообщений нет

просмотров: 181

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
