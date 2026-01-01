сегодня



Документальный фильм IRON MAIDEN покажут весной



Trafalgar Releasing сообщили о том, что с седьмого мая в ограниченном количестве кинотеатров будет показан документальный фильм об IRON MAIDEN "Iron Maiden: Burning Ambition", режиссером которого был Malcolm Venville ("Churchill At War"), а продюсером выступил Dominic Freeman ("Spirits In The Forest - A Depeche Mode Film")







