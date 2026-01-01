сегодня



Гитарист RUSH о предстоящем туре: «Мы репетировали около года»



Geddy Lee и Alex Lifeson рассказали о том, как готовятся к предстоящему туру:



Geddy: «Всё началось с того, что мы с Alex'ом начали импровизировать, и импровизации были довольно интересными, но в середине, когда мы устали от импровизации, мы сказали друг другу: "Давай сыграем песню RUSH". И тогда тема изменилась. Мы дошли до того момента, когда нужно было либо продолжать, либо больше никогда не говорить об этом, потому что можно застрять в этой ситуации: "Стоит попробовать? Не стоит?" А мне стало ясно: мы не становимся моложе. Если мы собираемся это сделать, надо делать это прямо сейчас, или уже никогда не делать».



О том, как Nilles оказалась в составе гастрольного состава RUSH, Geddy сказал:



«Мой техник Skully не любит, когда я рассказываю эту историю: он работал на Джеффа Бека в течение последних трёх-четырёх туров, прежде чем Джефф, к сожалению, покинул этот мир. И в последнем туре была барабанщица Anika Nilles. Он вернулся из того тура и восторгался тем, какая она великолепная и милая. И он сказал: "Если ты когда-нибудь решишь заняться сольным проектом или чем-то с Al'ом, подумай об этом". Так всё и получилось. Я немного посмотрел её видео и послушал, как она играет — и она действительно очень талантлива. Я рассказал о ней Alу, он сам посмотрел на неё, а потом сказал: "Она великолепна". Мы договорились с ней о встрече по Zoom, и всё прошло очень хорошо. Мы спросили: "Не хотела бы ты приехать в Канаду, чтобы поработать с нами несколько дней, сыграть несколько песен RUSH и посмотреть, что из этого выйдет?" Она ответила: "Конечно, с удовольствием". С этого всё и началось. А через пять дней у нас появилась барабанщица».



Что касается того, чего фанаты могут ожидать от тура «Fifty Something», Geddy сказал:



«Мы исполним два сета. Каждый сет будет длиться около часа, может, чуть больше. В итоге мы будем играть около 2 часов 15–20 минут, что-то в этом роде, конечно, с антрактом. И в каждом из этих сетов мы возьмём одну песню и по-своему отдадим дань уважения Нилу [Пирту]. И, конечно, его присутствие будет ощущаться на протяжении всего вечера. Но сейчас мы усердно работаем над созданием шоу, и у нас есть несколько старых сумасшедших, которые работают на нас, чтобы помочь нам в этом и сделать то, что мы всегда делали. Это будет шоу в духе того, что мы делали в прошлом. И я очень воодушевлён некоторыми новыми технологиями, которые мы используем. Так что мы работаем на полную катушку.



Anika выучила около 25 песен. Мы провели с ней много репетиций. И вчера мы сообщили ей, что добавили ещё одну песню в сет-лист. Так что мы надеемся выучить около 40 песен и будем каждый день немного менять сет-лист, но 40 % сет-листа будет отличаться от вечера к вечеру».



Alex добавил:



«Многие фанаты RUSH ходят на несколько концертов. Поэтому приятно использовать разные сет-листы в течение пятидневного цикла».



На вопрос о том, в чём заключаются сложности организации тура «Fifty Something», Alex ответил:



«Мы всегда много репетировали, и в прошлом мы репетировали по отдельности, может быть, в течение месяца, а затем встречались и репетировали ещё месяц, после чего проводили пару недель полноценных репетиций в концертном зале. Так что к моменту выхода на сцену на первом концерте мы были подготовлены, как будто это 20-й концерт. Разница в этот раз в том, что мы репетировали около года — серьёзно — перед первым концертом. Мы хотим быть в наилучшей форме к моменту начала гастролей».



Geddy продолжил:



«И для Anika это большая нагрузка. Хотя мы уже не так хороши в некоторых песнях, они где-то в извилинах мозга, и всё возвращается. Но она начинает с нуля. И она начинает с нуля, пытаясь занять место человека, которого невозможно заменить. Так что ей предстоит нелёгкая работа. Но она невероятно талантлива как с технической точки зрения, так и с точки зрения музыкальных знаний. У неё потрясающая приверженность делу. С ней легко общаться. Она замечательный человек и готова к неизбежному пристальному вниманию фанатов RUSH. И пока что они очень радушно её приняли, были к ней добры, и она действительно ценит это».



Geddy сказал, что чрезвычайно положительная реакция фанатов RUSH на объявление о туре удивила его и Alex'a:



«Изначально мы хотели провести тур по шести или семи городам и думали, что это будут небольшие концерты. Но когда мы объявили об этом, люди дико обрадовались, и мы были ошеломлены. Наш новый менеджмент был очень воодушевлён и настроен оптимистично. Они, конечно, думали, что концерты пройдут успешно, но мы не ожидали, что билеты будут распроданы за несколько дней. Это просто безумие. И поэтому мы не были готовы к чему-либо большему. Но менеджмент всегда думает наперёд. Мы надеялись, что сможем приехать в Великобританию осенью 2026 года, но не смогли согласовать даты. Поэтому мы добавили американский этап, билеты на который также продаются невероятно хорошо. И, наконец, мы можем организовать поездку в Европу и Великобританию в 2027 году.



Это большая нагрузка. Мы не проводили таких крупных туров много лет, поэтому мы постараемся сделать всё идеально».







