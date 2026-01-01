Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
[= ||| все новости группы



*

Cherie Currie

*



26 фев 2026 : 		 CHERIE CURRIE в новом видео ESSEX

16 сен 2025 : 		 Почему CHERIE CURRIE завязывает с концертами

15 мар 2025 : 		 Новый сингл CHERIE CURRIE и FRANK MEYER

1 фев 2025 : 		 CHERIE CURRIE исполняет THE RUNAWAYS

17 авг 2023 : 		 Видео с выступления CHERIE CURRIE

20 апр 2023 : 		 CHERIE CURRIE: «Шансы на реюнион THE RUNAWAYS минимальны»

9 фев 2023 : 		 CHERIE CURRIE: «JOAN JETT и LITA FORD в долгу перед поклонниками»

24 май 2021 : 		 CHERIE CURRIE: «Хотела бы, чтобы LITA FORD и JOAN JETT решили свои проблемы»

2 окт 2020 : 		 Новая песня CHERIE CURRIE и DAVE SCHULZ

21 авг 2020 : 		 CHERIE CURRIE и BRIE DARLING исполняют песню SOUNDGARDEN

3 июн 2020 : 		 SUZI QUATRO и CHERIE CURRIE исполняют классику SWEENEY TODD

9 апр 2020 : 		 Новый релиз CHERIE CURRIE выйдет весной

22 май 2019 : 		 CHERIE CURRIE и JAMES WILLIAMSON записали кавер-версию THE SHANGRI-LAS

14 дек 2016 : 		 CHERIE CURRIE: «Почему реюнион THE RUNAWAYS, скорее всего, никогда не произойдёт»

13 сен 2016 : 		 Новый альбом CHERIE CURRIE выйдет осенью

6 июн 2015 : 		 CHERIE CURRIE впервые за 35 лет едет в тур

30 окт 2014 : 		 LITA FORD, CHERIE CURRIE, MARKY RAMONE выступили в CHILLER THEATRE

2 дек 2013 : 		 Новая песня LITA FORD & CHERIE CURRIE

30 окт 2013 : 		 LITA FORD и CHERIE CURRIE вышли на одну сцену

5 авг 2012 : 		 GLENN DANZIG записал дуэт с CHERIE CURRIE

20 мар 2011 : 		 MATT SORUM завершил сведение альбома CHERIE CURRIE

23 янв 2011 : 		 На новом альбоме CHERIE CURRIE будут SLASH, DUFF MCKAGAN, BILLY CORGAN

23 дек 2010 : 		 MATT SORUM заканчивает работу над альбомом CHERIE CURRIE

11 ноя 2010 : 		 MATT SORUM работает над альбомом CHERIE CURRIE
| - |

|||| сегодня

CHERIE CURRIE в новом видео ESSEX



zoom
When You're Young, новое видео ESSEX, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 65

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом