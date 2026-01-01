Arts
Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
Blind Guardian

*



25 фев 2026 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

12 дек 2025 : 		 BLIND GUARDIAN готовят акустическую версию "Nightfall In Middle-Earth"

24 ноя 2025 : 		 BLIND GUARDIAN открыли 'Somewhere Far Beyond North American Tour 2025'

19 ноя 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

24 окт 2025 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN обещает мелодичный альбом в 2027

22 сен 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

15 сен 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

22 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN

18 мар 2025 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

13 янв 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

24 дек 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о туре

9 дек 2024 : 		 BLIND GUARDIAN обновили видео

29 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

15 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

2 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

21 окт 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

7 окт 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

28 сен 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

16 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BLIND GUARDIAN

7 сен 2024 : 		 Видео с текстом от BLIND GUARDIAN

24 авг 2024 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN записывает "Time What Is Time"

8 авг 2024 : 		 BLIND GUARDIAN о Wacken Open Air 2024

5 авг 2024 : 		 Новая музыка BLIND GUARDIAN не за горами. Она за лесами

2 авг 2024 : 		 BLIND GUARDIAN перепели The Bard's Song

12 июл 2024 : 		 Концертное видео BLIND GUARDIAN

7 июн 2024 : 		 Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN
25 фев 2026

Концертное видео BLIND GUARDIAN



The Bard's Song | Summer Breeze 2025, новое концертное видео BLIND GUARDIAN, доступно для просмотра ниже.




Сообщений нет

просмотров: 122

