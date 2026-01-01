Arts
Новости
*

Metallica

*



25 фев 2026 : 		 Восемь вечеров с METALLICA в Сфере

9 фев 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA'14

4 фев 2026 : 		 Кавер-версия METALLICA от FULL METAL ORCHESTRA

2 фев 2026 : 		 METALLICA сотрудничает с DR. MARTENS

1 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее записал!»

29 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE поговорил с лидером METALLICA, и...

15 янв 2026 : 		 METALLICA почти договорилась на Сферу

31 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA '08

24 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 дек 2025 : 		 Как песня METALLICA стала гимном футбольной команды

5 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 ноя 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»

29 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления METALLICA

27 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

22 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Восемь вечеров с METALLICA в Сфере



METALLICA анонсировала восемь концертов в Сфере в Лас-Вегасе, которые пройдут 1 и 3, 15 и 17, 22 и 24, 29 и 31 октября 2026 года.

Находясь в авангарде новых и уникальных концертов, группа выступала перед миллионами поклонников на всех семи континентах на площадках всех мыслимых форм и размеров. Их нынешнее мировое турне "M72" с весны 2023 года собрало более четырех миллионов поклонников от Европы и Северной Америки до стран Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, а выступления и продюсирование METALLICA повсеместно признаны одними из лучших за 40 с лишним лет их гастролей по миру.

В серии выступлений в Sphere можно будет увидеть концертные выступления и сюрпризы из каталога METALLICA, дополненные иммерсивными технологиями, которые позволят фанатам ощутить звучание и ярость живого выступления группы в новых измерениях. Независимо от того, видели ли вы METALLICA с трибун стадиона или арены, на концерте в интимном клубе или театре, или из Snake Pit, на 360-градусной сцене "M72", технология Sphere, включая светодиодный дисплей с самым высоким в мире разрешением, охватывает всю аудиторию.; Технология Sphere Immersive Sound, которая обеспечивает непревзойденную четкость звука для каждого гостя, а также мультисенсорная технология 4D подарят всем посетителям, включая James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett и Robert Trujillo, совершенно уникальные и совершенно новые впечатления от выступления METALLICA.

Lars: «Примерно через 12 секунд после премьеры U2 в Sphere в 23-м году я подумал: "Мы должны это сделать. Это совершенно новый для нас опыт!" Эта резиденция дает нам еще один шанс по-новому взглянуть на то, как мы взаимодействуем с нашими фанатами вживую. Мы очень рады поделиться этим с миром через полгода и чертовски рады выйти на новый уровень!»




Сообщений нет

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
