Восемь вечеров с METALLICA в Сфере



METALLICA анонсировала восемь концертов в Сфере в Лас-Вегасе, которые пройдут 1 и 3, 15 и 17, 22 и 24, 29 и 31 октября 2026 года.



Находясь в авангарде новых и уникальных концертов, группа выступала перед миллионами поклонников на всех семи континентах на площадках всех мыслимых форм и размеров. Их нынешнее мировое турне "M72" с весны 2023 года собрало более четырех миллионов поклонников от Европы и Северной Америки до стран Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, а выступления и продюсирование METALLICA повсеместно признаны одними из лучших за 40 с лишним лет их гастролей по миру.



В серии выступлений в Sphere можно будет увидеть концертные выступления и сюрпризы из каталога METALLICA, дополненные иммерсивными технологиями, которые позволят фанатам ощутить звучание и ярость живого выступления группы в новых измерениях. Независимо от того, видели ли вы METALLICA с трибун стадиона или арены, на концерте в интимном клубе или театре, или из Snake Pit, на 360-градусной сцене "M72", технология Sphere, включая светодиодный дисплей с самым высоким в мире разрешением, охватывает всю аудиторию.; Технология Sphere Immersive Sound, которая обеспечивает непревзойденную четкость звука для каждого гостя, а также мультисенсорная технология 4D подарят всем посетителям, включая James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett и Robert Trujillo, совершенно уникальные и совершенно новые впечатления от выступления METALLICA.



Lars: «Примерно через 12 секунд после премьеры U2 в Sphere в 23-м году я подумал: "Мы должны это сделать. Это совершенно новый для нас опыт!" Эта резиденция дает нам еще один шанс по-новому взглянуть на то, как мы взаимодействуем с нашими фанатами вживую. Мы очень рады поделиться этим с миром через полгода и чертовски рады выйти на новый уровень!»







