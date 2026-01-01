Новое видео THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM

"The Golden Egg Of Empathy (feat. Willow)", новое видео группы THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Great Parrot-Ox And The Golden Egg Of Empathy", выходящего первого мая на ATO Record:
01. Pro-Log
02. Wap (What A Predicament)
03. The Wake Up Call
04. Meat Machines
05. Troll Bait
06. Simplest Of Deeds
07. Heart Of Chrome
08. Through The Horizon
09. Mantra Of The Manatee
10. The Golden Egg Of Empathy Feat. Willow
11. Cliptopia
12. Cliptron Scuttle
13. Melody Of Entropy
14. It's A Wrap
