сегодня



PHILIP ANSELMO: «Вот же сраный ИИ!»



PHILIP ANSELMO был вынужден опровергать слухи о том, что болен — они появились из-за серии сгенерированных с помощью искусственного интеллекта сообщений:



«Дамы и господа, Philip H. Anselmo на проводе. Есть страница, созданная ИИ, которая сходит с ума из-за меня, и публикует всякую чушь, чушь собачью, хрень полнейшую. Я здоров как лошадь. Сейчас все на мази. Идет сведение нового материала. В город приезжает KING PARROT. Мы исполняем работаем с EN MINOR в студии, пытаемся довести новый материал до ума. Происходит уйма всего. В любом случае, я надеюсь, что все остальные здоровы, раз вы меня слышите. С большой любовью к вам и спасибо всем, кто пожелал мне скорейшего выздоровления и все такое. Вот же всратое ИИ-дерьмо!»







+0 -0



просмотров: 339

