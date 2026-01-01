Arts
Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
26 фев 2026 : 		 Басист BATTLE BEAST: «Я был шокирован решением Noora уйти»

28 янв 2026 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST'19

2 янв 2026 : 		 Видео полного выступления BATTLE BEAST

22 дек 2025 : 		 Зачем NOORA LOUHIMO покинула BATTLE BEAST

19 дек 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

16 дек 2025 : 		 BATTLE BEAST сменили вокалистку

3 дек 2025 : 		 На концерте BATTLE BEAST умер зритель

18 ноя 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

17 окт 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

4 сен 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

6 авг 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

18 июн 2025 : 		 Видео полного выступления BATTLE BEAST

4 июн 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

12 май 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

14 апр 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

14 мар 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

4 июн 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни...

31 май 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»

24 май 2024 : 		 BATTLE BEAST думают о новом материале

24 апр 2024 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

23 апр 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «Я стала больше ценить жизнь»

16 дек 2022 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST — о проблемах с весом

2 май 2022 : 		 Новая песня BATTLE BEAST

19 мар 2022 : 		 Новый сингл BATTLE BEAST

5 фев 2022 : 		 Успехи в чартах BATTLE BEAST

21 янв 2022 : 		 Новое видео BATTLE BEAST
Басист BATTLE BEAST: «Я был шокирован решением Noora уйти»



В недавнем интервью у басиста и основателя BATTLE BEAST Eero Sipilä спросили, когда он узнал, что Noora Louhimo уходит:

«Я не помню точной даты, но да, она объявила, что хочет уйти, и тогда мы попытались уговорить ее выступить на оставшихся концертах [в Японии, Австралии и Китае], которые уже были назначены [и] забронированы [на март 2026 года]. Но в итоге все сложилось иначе. И вот теперь мы здесь. Такова жизнь, как-то так».

На вопрос о том, что он подумал, когда Noora озвучила свое желание, он ответил:

«Ну, первой реакцией был абсолютный шок, потому что это вышло совершенно неожиданно, совершенно случайно для меня. Но, да, после этого, постепенно, со временем, я начал осознавать, что группа существовала и до нее, так почему бы ей не быть и после? Я в этой группе уже 17 лет. Я собираюсь продолжать. И это было общее настроение. А потом мы начали активно искать новых вокалисток. И, да, имя Marina было на первом месте в нашем списке. Мы позвонили ей. Она заинтересовалась. Мы вызвали ее в Финляндию. Все сложилось. И теперь у нас новая певица. Вот так все и произошло, если вкратце».

Eero также рассказал о том, что приход Marina в BATTLE BEAST был организован очень быстро, без возможности долго репетировать, прежде чем ее объявили новой вокалисткой группы.

«Да. Это испытание огнем. Никто точно не знает, что произойдет, но настроение в группе очень хорошее, мотивация высокая. Сейчас, в течение этой недели, мы репетируем каждый день. Так что мы прикладываем все усилия и стараемся, чтобы сделать этот тур успешным. И у меня нет никаких сомнений в том, что все пройдет отлично. Атмосфера есть, энергия есть, музыка есть, так что все будет прекрасно. А для фанатов, я думаю, это не будет что-то вроде стадионного концерта — это не то, что вы увидите на шоу у METALLICA, где все четко и ладно. Это будет что-то сырое и захватывающее, свежая, новая энергия, которую все смогут услышат и увидеть!»




Сообщений нет

 |||
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
