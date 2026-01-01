сегодня



Басист BATTLE BEAST: «Я был шокирован решением Noora уйти»



В недавнем интервью у басиста и основателя BATTLE BEAST Eero Sipilä спросили, когда он узнал, что Noora Louhimo уходит:



«Я не помню точной даты, но да, она объявила, что хочет уйти, и тогда мы попытались уговорить ее выступить на оставшихся концертах [в Японии, Австралии и Китае], которые уже были назначены [и] забронированы [на март 2026 года]. Но в итоге все сложилось иначе. И вот теперь мы здесь. Такова жизнь, как-то так».



На вопрос о том, что он подумал, когда Noora озвучила свое желание, он ответил:



«Ну, первой реакцией был абсолютный шок, потому что это вышло совершенно неожиданно, совершенно случайно для меня. Но, да, после этого, постепенно, со временем, я начал осознавать, что группа существовала и до нее, так почему бы ей не быть и после? Я в этой группе уже 17 лет. Я собираюсь продолжать. И это было общее настроение. А потом мы начали активно искать новых вокалисток. И, да, имя Marina было на первом месте в нашем списке. Мы позвонили ей. Она заинтересовалась. Мы вызвали ее в Финляндию. Все сложилось. И теперь у нас новая певица. Вот так все и произошло, если вкратце».



Eero также рассказал о том, что приход Marina в BATTLE BEAST был организован очень быстро, без возможности долго репетировать, прежде чем ее объявили новой вокалисткой группы.



«Да. Это испытание огнем. Никто точно не знает, что произойдет, но настроение в группе очень хорошее, мотивация высокая. Сейчас, в течение этой недели, мы репетируем каждый день. Так что мы прикладываем все усилия и стараемся, чтобы сделать этот тур успешным. И у меня нет никаких сомнений в том, что все пройдет отлично. Атмосфера есть, энергия есть, музыка есть, так что все будет прекрасно. А для фанатов, я думаю, это не будет что-то вроде стадионного концерта — это не то, что вы увидите на шоу у METALLICA, где все четко и ладно. Это будет что-то сырое и захватывающее, свежая, новая энергия, которую все смогут услышат и увидеть!»







