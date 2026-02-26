сегодня



Вокалист NAPALM DEATH о скуке



Mark "Barney" Greenway в недавнем интервью ответил на вопрос о том, было ли ему скучно за группе столь долгое время:



«Полагаю, что каждый проходит через это в определенный момент, но все зависит от того, как долго длится это чувство. Потому что, если вам скучно, если вы, если вы знаете про себя, что вам скучно в течение периода, который длится, скажем, несколько месяцев, тогда вам реально следует подумать, правильно ли продолжать всем этим заниматься. Потому что лично я считаю, что когда дети приходят и платят деньги за то, чтобы посмотреть шоу, каким бы видом искусства ни была музыка, вы должны выдавать 100%, не меньше. Потому что людям, людям всегда нелегко — я знаю, что сейчас это особенно сложно, но в любое время это сложно, потому что у людей не так уж и много свободных денег. Так что, если они приходят и отдают вам свое, вы должны выкладываться на сто процентов, не меньше. Это важно. Так что, если у вас больше не возникает этого чувства, вы должны задуматься, стоит ли вам продолжать это делать. И я уверен, что тоже самое важно и в отношении записи, создания альбомов, если ты говоришь себе: "У меня закончились идеи. У меня больше нет стимула заниматься этим. Я больше не испытываю достаточного вдохновения, чтобы заниматься этим", — вы должны задаться вопросом, действительно ли вам стоит пытаться это делать, потому что никому не нужно 50% искусства — лично я так не считаю».



Возвращаясь к вопросу о том, испытывал ли он когда-либо лично "скуку" от участия в NAPALM DEATH, он добавил: «Я испытывал подобные чувства, но это были очень, очень короткие промежутки времени. На меня влияли и другие обстоятельства, так что я мог подумать: "Ну, ладно, у меня были не самые лучшие пару месяцев. Вот почему я чувствую себя подавленным". Но после этого я был в порядке. Если через несколько лет или когда-нибудь еще наступит момент, когда я решу: "Я больше не чувствую себя на сцене великолепно. Я не чувствую, что у меня есть что-то новое в творческом и музыкальном плане", — тогда мне больше не к чему стремиться. Приехали».







