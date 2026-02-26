Arts
Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
Концертное видео UNIVERSUM25



Zu deiner eigenen Sicherheit, новое видео UNIVERSUM25, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Die Maschinen wollen leben", релиз которого состоялся 20 февраля.




26 фев 2026
i
industrialist
Это же солист In Extremo
26 фев 2026
Rocky Wolfsson
industrialist, по сути это сайд-проект вокалиста In Extremo, остальных участников он собрал из других групп смежных жанровhttps://de.wikipedia.org/wiki/Universum25
26 фев 2026
i
industrialist
Это же солист In Extremo
26 фев 2026
gravitgroove
это же Джеффри Эпштейн!
