Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
[= ||| все новости группы



*

Anneke van Giersbergen & Agua de Annique

*



26 фев 2026 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

23 сен 2025 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN в 2 Meter Sessions

14 июн 2015 : 		 Трек-лист бокс-сета AGUA DE ANNIQUE

20 янв 2012 : 		 Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN

20 ноя 2011 : 		 Новый альбом ANNEKE VAN GIERSBERGEN выйдет в январе

31 июл 2011 : 		 Видео с выступления ANNEKE VAN GIERSBERGEN

2 фев 2011 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN записывает новый альбом в Португалии

11 ноя 2010 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN выступила на голландском TV

30 авг 2010 : 		 Трейлер нового концертного альбома ANNEKE VAN GIERSBERGEN

31 июл 2010 : 		 Детали концертного альбома ANNEKE VAN GIERSBERGEN

6 июл 2010 : 		 Бывшая вокалистка THE GATHERING выпустит концертный альбом

27 дек 2009 : 		 Новое видео AGUA DE ANNIQUE

5 окт 2009 : 		 Концертные съёмки Anneke van Giersbergen и Danny Cavanagh

3 окт 2009 : 		 Три новые песни AGUA DE ANNIQUE

22 сен 2009 : 		 Новый сингл AGUA DE ANNIQUE

19 сен 2009 : 		 Новый альбом AGUA DE ANNIQUE выйдет в октябре

6 авг 2009 : 		 Название нового альбома AGUA DE ANNIQUE

11 июн 2009 : 		 AGUA DE ANNIQUE готовятся к студии

4 июн 2009 : 		 Anneke van Giersbergen сотрудничает с Devin'ом Townsend'ом

27 апр 2009 : 		 AGUA DE ANNIQUE готовятся к работе в студии

23 апр 2009 : 		 Акустический концерт от Anneke van Giersbergen

28 фев 2009 : 		 AGUA DE ANNIQUE исполнила кавер-версию песни MOONSPELL

26 янв 2009 : 		 Новый альбом AGUA DE ANNIQUE выйдет на следующей неделе

16 дек 2008 : 		 Anneke van Giersbergen (Ex-GATHERING) записывает акустический альбом

6 мар 2008 : 		 Бывшая вокалистка THE GATHERING о планах на предстоящие концерты с Danny Cavanagh'ом

4 фев 2008 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN и DANNY CAVANAGH дали совместный концерт
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN



zoom
Red Sky, новое видео ANNEKE VAN GIERSBERGEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР 'La Mort’, релиз которого намечен на 27 марта.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 81

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом