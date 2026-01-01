Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня SUNN O))) 74
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня SEPULTURA 30
*Новая песня ARCH ENEMY 29
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SUNN O))) 74
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня SEPULTURA 30
*Новая песня ARCH ENEMY 29
[= ||| все новости группы



*

Inthraced

*
| - |

|||| сегодня

Новая песня INTHRACED



zoom
The Way of the Voice, новое видео INTHRACED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Constellation Zero, релиз которого намечен на 15 мая:

1. The Revenant
2. Neon Frontiers
3. The Black Star
4. Darkest Chest
5. Constellation Zero
6. The Way of the Voice
7. Lost Infinity






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 83

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом