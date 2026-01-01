Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня SUNN O))) 74
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня SEPULTURA 30
*Новая песня ARCH ENEMY 29
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SUNN O))) 74
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня SEPULTURA 30
*Новая песня ARCH ENEMY 29
[= ||| все новости группы



*

Mission in Black

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео MISSION IN BLACK



zoom
Rise, новое видео MISSION IN BLACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Divinity Of Lies", релиз которого намечен на 24 апреля. За сведение и мастеринг вновь отвечал Sebastian “Seeb” Levermann (Orden Ogan), за оформление — Simon Bossert (Powerwolf, Keep Of Kalessin, Night In Gales, and many more). Альбом будет доступен на виниле, CD, в цифровом варианте и в виде лимитированного бокс-сета:

“Pulse Of The Awakening”
“Rise”
“Something To Die For”
“Divinity Of Lies”
“Burn With Me”
“World Of Demise”
“Fighter”
“Liquid Fire”
“As Mountains High And Oceans Deep”
“Embers”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 108

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом