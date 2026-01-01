Arts
Новости
Новое видел CREYE



Rust, новое видел CREYE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома IV Aftermath, релиз которого намечен на 24 апреля на Frontiers Music Srl:

“Something Missing”
“Bad Romance”
“Rust”
“Left In Silence”
“Don’t Talk About It”
“Through The Window”
“Only You”
“Glow”
“Aligned”
“The Last Night On Earth”
“Clay”




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
