TOP5
Joan Jett & The Blackhearts

22 мар 2026 : 		 JOAN JETT: «Просто заткнись и пой — со мной так не работает»

21 ноя 2023 : 		 Новое видео JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS

25 июл 2023 : 		 Видео с текстом от JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS

10 июн 2023 : 		 JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS выпустили новый ЕР

28 окт 2022 : 		 Видео с текстом от JOAN JETT & THE BLACKHEARTS

7 авг 2022 : 		 JOAN JETT в акустике

6 май 2022 : 		 JOAN JETT ответила TED'y NUGENT'y: «Быть TED'ом NUGENT'ом уже достаточное наказание»

13 мар 2022 : 		 Акустика от JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS выйдет весной

19 ноя 2021 : 		 Фигурка JOAN JETT выйдет в 2022 году

29 сен 2021 : 		 JOAN JETT & THE BLACKHEARTS отложили тур из-за COVID-19

16 май 2021 : 		 JOAN JETT выпускает комиксы

27 янв 2021 : 		 JOAN JETT в новом фильме

16 сен 2020 : 		 Кавер-версия T. REX от JOAN JETT

17 июл 2020 : 		 JOAN JETT исполняет T. REX

11 июн 2020 : 		 JOAN JETT: «В этой стране систематический расизм»

23 май 2020 : 		 JOAN JETT: «Мне некомфортно в пандемию играть на стадионах»

28 апр 2020 : 		 JOAN JETT & THE BLACKHEARTS в "In my Room"

5 апр 2020 : 		 Видео от JOAN JETT & THE BLACKHEARTS

30 мар 2020 : 		 JOAN JETT скорбит по автору "I Love Rock 'N Roll"

17 мар 2020 : 		 JOAN JETT об эпидемии коронавируса

6 ноя 2018 : 		 Новое видео JOAN JETT

23 окт 2018 : 		 Новая песня JOAN JETT AND THE BLACKHEARTS
JOAN JETT: «Просто заткнись и пой — со мной так не работает»



В недавнем интервью JOAN JETT спросили, считает ли она, что музыка всё ещё способна влиять на то, как люди реагируют на происходящее в США.

«Безусловно. Спросите у Bad Bunny. Даже если он не говорит о чём-то конкретном в своих текстах, он использует ту огромную платформу, которая у него есть, чтобы поднимать темы, действительно важные для американцев — и для всё большего числа людей по мере того, как они начинают осознавать, что происходит. И не только в США — по всему миру.

«Мы только что вернулись из Новой Зеландии — и там все спрашивали: “Что вообще происходит у вас в стране?” Так что людям это небезразлично. И я думаю, что у каждого, у кого есть голос, есть и своя платформа — способ говорить с людьми.

Я не говорю, что нужно выкладываться так, будто ты разговариваешь с каждым лично — это просто невозможно, ты не можешь тратить на это всё своё время.
Но ты вполне можешь сформулировать несколько чётких, продуманных мыслей, чтобы люди понимали, какая у тебя позиция и что хочешь сказать.

И вся эта фраза “заткнись и пой” — она никогда по-настоящему не работала. Музыканты и художники так никогда не существовали. Когда мне рассказывают, как какие-то песни помогли людям — в тяжёлые периоды или, наоборот, в самые светлые моменты — это лишний раз показывает, что музыка действительно связывает. Она заполняет очень важное пространство, если позволить ей это сделать, и помогает людям справляться с тем, через что мы проходим.

Я вообще не уверена, что наш мозг рассчитан на такой объём информации. Возможно, в этом и есть часть замысла — ты просто не можешь всё это переварить, поэтому отворачиваешься и позволяешь кому-то другому разбираться.

И я сама иногда чувствую этот импульс — просто отключиться. Да, чувствую.
Но в то же время я понимаю, что не могу себе этого позволить».




22 мар 2026
resurgamresponses
цит """И вся эта фраза “заткнись и пой” — она никогда по-настоящему не работала. Музыканты и художники так никогда не существовали""".

И вся эта фраза “заткнись и пой” — она всегда так и работала. Большинство музыкантов и художников всегда так существовали.
существует часть музыкантов которые были тесно связаны с повесткой, но для начала нужно было стать музыкантом.
олдовый пример, насчет гастролей в апартеидный юар, многие из звезд там побывали, а потом говорили: а че такова?, и ничего, продолжали жить как-то
