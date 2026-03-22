JOAN JETT: «Просто заткнись и пой — со мной так не работает»



В недавнем интервью JOAN JETT спросили, считает ли она, что музыка всё ещё способна влиять на то, как люди реагируют на происходящее в США.



«Безусловно. Спросите у Bad Bunny. Даже если он не говорит о чём-то конкретном в своих текстах, он использует ту огромную платформу, которая у него есть, чтобы поднимать темы, действительно важные для американцев — и для всё большего числа людей по мере того, как они начинают осознавать, что происходит. И не только в США — по всему миру.



«Мы только что вернулись из Новой Зеландии — и там все спрашивали: “Что вообще происходит у вас в стране?” Так что людям это небезразлично. И я думаю, что у каждого, у кого есть голос, есть и своя платформа — способ говорить с людьми.



Я не говорю, что нужно выкладываться так, будто ты разговариваешь с каждым лично — это просто невозможно, ты не можешь тратить на это всё своё время.

Но ты вполне можешь сформулировать несколько чётких, продуманных мыслей, чтобы люди понимали, какая у тебя позиция и что хочешь сказать.



И вся эта фраза “заткнись и пой” — она никогда по-настоящему не работала. Музыканты и художники так никогда не существовали. Когда мне рассказывают, как какие-то песни помогли людям — в тяжёлые периоды или, наоборот, в самые светлые моменты — это лишний раз показывает, что музыка действительно связывает. Она заполняет очень важное пространство, если позволить ей это сделать, и помогает людям справляться с тем, через что мы проходим.



Я вообще не уверена, что наш мозг рассчитан на такой объём информации. Возможно, в этом и есть часть замысла — ты просто не можешь всё это переварить, поэтому отворачиваешься и позволяешь кому-то другому разбираться.



И я сама иногда чувствую этот импульс — просто отключиться. Да, чувствую.

Но в то же время я понимаю, что не могу себе этого позволить».







