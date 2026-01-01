Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Rush

*



Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист RUSH о первой репетиции с ANIKA NILLES



zoom
Geddy Lee в недавнем интервью рассказал о том, как проходили репетиции с Anika, а также о том, как он открыл для себя Loren Gold. Lee сказал, что он и Alex впечатлены выступлением Nilles на репетициях перед их предстоящим туром «Fifty Something Tour», который стартует 7 июня 2026 года на Kia Forum в Инглвуде, Калифорния, и должен завершиться 10 апреля 2027 года на стадионе Veikkaus Arena в Хельсинки, Финляндия:

«Очень интересно наблюдать за тем, как Anika осваивает песни. Одно дело — сыграть её в первый раз и понять, какие партии должны быть, по сути, партиями Нила Пирта, а какие она может сыграть по-своему. За этим очень интересно наблюдать, и для нас с Al'ом это очень волнительно, потому что теперь ей не нужно об этом думать, и она просто кайфует. Это здорово».

Затем Lee спросили, насколько хорошо новая барабанщица RUSH знакома с партиями Пирта, на что он ответил:

«Она не особо хорошо знала нашу музыку. Конечно, она знала пару наших хитов. И, конечно, каждый барабанщик на Земле знал Нила и его репутацию. Его очень уважали. Она знала "Tom Sawyer", и когда мы собрались сыграть её в первый раз, она остановилась и сказала: "Вот это да. Даже не знаю, хочу ли я её играть".

Она немного нервничала из-за значимости этой песни. Но мы всё обсудили, проработали. И сбивки дались ей довольно легко. Она смогла сыграть их без проблем. Но дело в настроении, в том ритме, который присущ этой песне. Теперь она в теме, и это очень приятно видеть».

Lee также рассказал, как он нашёл клавишника для гастролей Rush. Rush впервые будут гастролировать с клавишником (ранее эту роль исполнял сам Lee).

«Мы также наняли клавишника, который будет ездить с нами на гастроли. Его зовут Loren Gold, он играл с The Who последние 12 лет или даже больше, а ещё с Chicago, он настоящий ветеран. Я впервые встретился с ним, когда играл с The Who на благотворительном концерте».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 174

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом