26 апр 2026 : 		 MARK MORTON: «Успех LAMB OF GOD — это не стандартная история»

22 апр 2026 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «"Into Oblivion" наиболее мой альбом»

5 апр 2026 : 		 Когда LAMB OF GOD уйдут на пенсию?

3 апр 2026 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «Первый раз трезвым записал пластинку!»

26 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не использую Spotify»

22 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как...»

20 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я хочу говорить про политику и буду продолжать»

18 мар 2026 : 		 LAMB OF GOD отпраздновали выход альбома

16 мар 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

10 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жалуйтесь, когда все превращается в дерьмо!»

27 фев 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 фев 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не тороплюсь с этой планеты»

14 фев 2026 : 		 Почему LAMB OF GOD поменяли логотип?

15 янв 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

21 ноя 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

8 ноя 2025 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

5 ноя 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили кавер-версию BLACK SABBATH

16 окт 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «SLAYER открыл мне глаза на металл»

5 окт 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили новую песню

2 окт 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

25 авг 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD почтил память Брента Хиндса

6 авг 2025 : 		 Гитарист LAMB OF GOD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 LAMB OF GOD почтили память Оззи

7 июл 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о выступлении на финальном шоу BLACK SABBATH

7 июл 2025 : 		 Группа LAMB OF GOD выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от LAMB OF GOD
MARK MORTON: «Успех LAMB OF GOD — это не стандартная история»



MARK MORTON в недавнем эпизоде The Jasta Show поговорил о своей книге "Desolation: A Heavy Metal Memoir", выпущенной в июне 2024 года и написанной при участии Ben Opipari. Книга — это одновременно история его музыкального пути и довольно жёсткий личный нарратив: от зависимости к восстановлению.

«Это вообще странная штука, чувак. Книга называется Desolation: A Heavy Metal Memoir, если вдруг кто пропустил. Вышла где-то полтора года назад. По сути, там три истории, которые переплетаются в одну.

Первая — про пацана: тревожного, зажатого, которому было некомфортно в своей шкуре. И который нашёл гитару — и всё, это захватило его полностью.

Вторая — про то, как BURN THE PRIEST превратились в LAMB OF GOD. И это, честно, абсолютно безумная история. Этакая металл-версия “Золушки”. Наш успех вообще не поддаётся логике — это невозможно было ни просчитать, ни спланировать. Всё просто как-то случилось.

И третья — про то, как я ушёл в алкоголизм и наркотики, а потом выбрался из этого.

И во всём этом есть и трагедия, и юмор. Там хватает и диких историй, и довольно тяжёлых моментов.»

Объясняя, почему он сам озвучил аудиоверсию книги, Mark сказал:

«Всё сводится к одному моменту: в книге есть глава про рождение и смерть моей первой дочери. И, если честно, я просто не хотел, чтобы кто-то другой рассказывал эту историю. Мне было бы некомфортно это слышать эту историю от чужого человека. Ну и, по большому счёту, у меня не было причин этого не делать самому.»

При этом сам процесс оказался куда сложнее, чем он ожидал:

«Скажу так — и вы это знаете — я сам не понимал этого, пока не попробовал: работа с голосом — это непросто. Это отдельный навык, которого у меня не было. В итоге у меня ушло около пяти дней просто на то, чтобы прочитать и записать книгу — в студии, с продюсером и все такое. И ты в процессе очень близко знакомишься со всеми своими речевыми косяками: как ты говоришь, как дышишь, все эти мелкие звуки в горле…

Ты начинаешь понимать, когда можно есть, когда нельзя, сколько есть, что именно есть, когда пить воду, когда не пить. Потому что нельзя быть слишком голодным, но и сразу после еды тоже нельзя — тело начинает издавать кучу звуков, с которыми приходится бороться. Это странно и немного непривычно».

После замечания о том, что аудиокнига должна совпадать с текстом слово в слово, он добавил:

«Да. Для меня это, в каком-то смысле, проще — я просто читаю текст. Но когда начинаешь осознанно следить за дыханием и подачей, это со временем включается уже автоматически. Я, кстати, почти не слушал финальную версию — так, отрывки тут и там».

На вопрос, изменил ли его этот опыт, Morton сразу уточнил:

«Я не был соавтором — я сам её написал. Каждое слово».

О роли Ben Opipari он рассказал так:

«Ben уже был моим другом. Всё началось довольно просто: мы были в Северной Каролине, в Outer Banks, на отдыхе. Сидели, пили кофе, я рассказывал какую-то дурацкую музыкальную историю. И он такой: “Чувак, у тебя тут целая книга. Тебе надо это написать”

Он преподаёт английский, работает с юристами — учит их писать. Что-то вроде консультанта. И предложил: “Давай просто набросаем главу — чисто ради интереса. Посмотрим, зацепит ли это кого-то”

Я согласился — типа, окей, давай попробуем. Мы написали одну главу и отправили её в издательство — просто подумали, кому это вообще могло бы быть интересно.
И они ответили: “Давайте делать книгу” И я такой: “О, чёрт…”»

Дальше — только работа:

«Я написал каждое слово. При том, что печатаю я не очень быстро, это заняло кучу времени. Если переводить это в деньги — я, наверное, зарабатывал долларов пять в час, пока её писал.

Ben занимался редактурой: грамматика, повторы, структура — просто подчищал текст. Но он ничего не писал за меня. Я ничего не диктовал — всё было именно написано мной. Поэтому, когда я потом это читаю, у меня нет ощущения, что я сталкиваюсь с этим впервые. Я это прожил и сам же это сформулировал».

И в конце — без лишней драматизации:

«Отвечая на вопрос — нет, я не почувствовал себя другим человеком. Это не было каким-то очищением или актом самопознания. Возможно, всё звучит как хорошие подзаголовки, но в реальности всё проще: это моя жизнь. Я это уже прожил. И у меня уже есть этот опыт».




