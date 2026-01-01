MARK MORTON: «Успех LAMB OF GOD — это не стандартная история»



MARK MORTON в недавнем эпизоде The Jasta Show поговорил о своей книге "Desolation: A Heavy Metal Memoir", выпущенной в июне 2024 года и написанной при участии Ben Opipari. Книга — это одновременно история его музыкального пути и довольно жёсткий личный нарратив: от зависимости к восстановлению.



«Это вообще странная штука, чувак. Книга называется Desolation: A Heavy Metal Memoir, если вдруг кто пропустил. Вышла где-то полтора года назад. По сути, там три истории, которые переплетаются в одну.



Первая — про пацана: тревожного, зажатого, которому было некомфортно в своей шкуре. И который нашёл гитару — и всё, это захватило его полностью.



Вторая — про то, как BURN THE PRIEST превратились в LAMB OF GOD. И это, честно, абсолютно безумная история. Этакая металл-версия “Золушки”. Наш успех вообще не поддаётся логике — это невозможно было ни просчитать, ни спланировать. Всё просто как-то случилось.



И третья — про то, как я ушёл в алкоголизм и наркотики, а потом выбрался из этого.



И во всём этом есть и трагедия, и юмор. Там хватает и диких историй, и довольно тяжёлых моментов.»



Объясняя, почему он сам озвучил аудиоверсию книги, Mark сказал:



«Всё сводится к одному моменту: в книге есть глава про рождение и смерть моей первой дочери. И, если честно, я просто не хотел, чтобы кто-то другой рассказывал эту историю. Мне было бы некомфортно это слышать эту историю от чужого человека. Ну и, по большому счёту, у меня не было причин этого не делать самому.»



При этом сам процесс оказался куда сложнее, чем он ожидал:



«Скажу так — и вы это знаете — я сам не понимал этого, пока не попробовал: работа с голосом — это непросто. Это отдельный навык, которого у меня не было. В итоге у меня ушло около пяти дней просто на то, чтобы прочитать и записать книгу — в студии, с продюсером и все такое. И ты в процессе очень близко знакомишься со всеми своими речевыми косяками: как ты говоришь, как дышишь, все эти мелкие звуки в горле…



Ты начинаешь понимать, когда можно есть, когда нельзя, сколько есть, что именно есть, когда пить воду, когда не пить. Потому что нельзя быть слишком голодным, но и сразу после еды тоже нельзя — тело начинает издавать кучу звуков, с которыми приходится бороться. Это странно и немного непривычно».



После замечания о том, что аудиокнига должна совпадать с текстом слово в слово, он добавил:



«Да. Для меня это, в каком-то смысле, проще — я просто читаю текст. Но когда начинаешь осознанно следить за дыханием и подачей, это со временем включается уже автоматически. Я, кстати, почти не слушал финальную версию — так, отрывки тут и там».



На вопрос, изменил ли его этот опыт, Morton сразу уточнил:



«Я не был соавтором — я сам её написал. Каждое слово».



О роли Ben Opipari он рассказал так:



«Ben уже был моим другом. Всё началось довольно просто: мы были в Северной Каролине, в Outer Banks, на отдыхе. Сидели, пили кофе, я рассказывал какую-то дурацкую музыкальную историю. И он такой: “Чувак, у тебя тут целая книга. Тебе надо это написать”



Он преподаёт английский, работает с юристами — учит их писать. Что-то вроде консультанта. И предложил: “Давай просто набросаем главу — чисто ради интереса. Посмотрим, зацепит ли это кого-то”



Я согласился — типа, окей, давай попробуем. Мы написали одну главу и отправили её в издательство — просто подумали, кому это вообще могло бы быть интересно.

И они ответили: “Давайте делать книгу” И я такой: “О, чёрт…”»



Дальше — только работа:



«Я написал каждое слово. При том, что печатаю я не очень быстро, это заняло кучу времени. Если переводить это в деньги — я, наверное, зарабатывал долларов пять в час, пока её писал.



Ben занимался редактурой: грамматика, повторы, структура — просто подчищал текст. Но он ничего не писал за меня. Я ничего не диктовал — всё было именно написано мной. Поэтому, когда я потом это читаю, у меня нет ощущения, что я сталкиваюсь с этим впервые. Я это прожил и сам же это сформулировал».



И в конце — без лишней драматизации:



«Отвечая на вопрос — нет, я не почувствовал себя другим человеком. Это не было каким-то очищением или актом самопознания. Возможно, всё звучит как хорошие подзаголовки, но в реальности всё проще: это моя жизнь. Я это уже прожил. И у меня уже есть этот опыт».







