GHOST претендуют на шесть GRAMMIS



GHOST были номинированы в шести категориях на GRAMMIS (шведский аналог Грэмми):



* Årets Artist / Artist Of The Year

* Årets Album / Album Of The Year

* Årets Hårdrock/ Metal / Hard Rock & Metal

* Årets Producent / Producer

* Årets Kompositör / Songwriter

* Årets Textförfattare / Lyricist



Церемония вручения пройдет 29 апреля в Annexet, Stockholm.











