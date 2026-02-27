Arts
27 фев 2026 : 		 GHOST претендуют на шесть GRAMMIS

25 фев 2026 : 		 Есть ли у лидера GHOST хобби?

13 фев 2026 : 		 Новое видео GHOST

7 фев 2026 : 		 Лидер GHOST об исполнении "Bohemian Rhapsody"

31 янв 2026 : 		 У GHOST нет планов

16 янв 2026 : 		 Кавер-версия PET SHOP BOYS от GHOST

22 ноя 2025 : 		 GHOST получили платину

24 окт 2025 : 		 Почему GHOST не меняют сет-листы?

20 окт 2025 : 		 Лидер GHOST: «Надеюсь, нашему примеру последуют и другие группы»

13 окт 2025 : 		 Лидер GHOST присоединился на сцене к Lars Winnerbäck

29 сен 2025 : 		 GHOST сняли концерты в Мексике

23 авг 2025 : 		 Лидер GHOST: «Запрет на телефоны многое для нас поменял»

23 авг 2025 : 		 Специальный винил от GHOST

29 июл 2025 : 		 GHOST посвятили шоу Оззи

28 июл 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

25 июл 2025 : 		 GHOST в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

29 май 2025 : 		 GHOST, ADAM LAMBERT и ERIK GRÖNWALL исполнили QUEEN

26 май 2025 : 		 Видео с выступления GHOST

16 май 2025 : 		 Лидер GHOST об отношении к религии

6 май 2025 : 		 GHOST стали первой рок-группой за 4 года, попавшей на первое место в США

28 апр 2025 : 		 Новое видео GHOST

27 апр 2025 : 		 Новая фигурка GHOST

27 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах

23 апр 2025 : 		 Новая песня GHOST

20 апр 2025 : 		 Лидер GHOST: «Первым синглом я выбрал песню о любви»

16 апр 2025 : 		 Лидер GHOST о любителях металла: «Это очень дружное сообщество»
GHOST претендуют на шесть GRAMMIS



GHOST были номинированы в шести категориях на GRAMMIS (шведский аналог Грэмми):

* Årets Artist / Artist Of The Year
* Årets Album / Album Of The Year
* Årets Hårdrock/ Metal / Hard Rock & Metal
* Årets Producent / Producer
* Årets Kompositör / Songwriter
* Årets Textförfattare / Lyricist

Церемония вручения пройдет 29 апреля в Annexet, Stockholm.






Комментарии 2

27 фев 2026
V
Vatican 666
Альбом их совсем не зашёл, думаю у шведов там в 2025 году много кто пизже в студии поработал в хардроках/металлах.
Артист года наверное - да. Колесят по миру, красочное шоу, в Штатах хорошо собирают, фанбаза из девок растет как на дрожжах, на ТВ часто светятся, клипы, встречи всякие, радио, подкасты, тысячи интервью... Пашет в поте лица Форге со своей командой... Заслужили.
27 фев 2026
V
VAMPCUT
"GHOST претендуют на шесть GRAMMIS" - а чего не 26? Рок и Метал это вообще не про все эти официальные "награды". Иди нахуй ГОСТ со своим псевдо металом! Вспомните Ника Кейва и его отказ от Грэмми.
Соррян за эмоции. Не знаю, почему но это - наверное единственная группа в метале от которой у меня постоянно аццки бомбит, хотя я её даже не слушаю. Они буквально олицетворяют всё гнилое и продажное в жанре. Имхо конечно.
