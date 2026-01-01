Arts
Новости
*Новая песня SUNN O))) 74
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня ARCH ENEMY 29
Van Halen

28 фев 2026 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY не позвал ALEЧ VAN HALEN

28 фев 2026 : 		 WOLFGANG VAN HALEN готов помочь Alex'y и Steve Lukather

4 фев 2026 : 		 Юбилейное издание VAN HALEN выйдет весной

4 янв 2026 : 		 ALEX VAN HALEN работает с гитаристом TOTO

14 ноя 2025 : 		 Барабанщик VAN HALEN написал новую книгу

13 авг 2025 : 		 Гитара Эдди Ван Хален может уйти за три миллиона

26 июн 2025 : 		 VAN HALEN отметят юбилей Balance летом

9 июн 2025 : 		 Басист VAN HALEN: «Я жалею лишь... »

2 июн 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Я не жалею о времени в VAN HALEN»

30 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR — ALEX VAN HALEN: «Оставь меня в покое»

14 апр 2025 : 		 VAN HALEN набрали миллиард стримов

3 апр 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN

18 мар 2025 : 		 STEVE LUKATHER не будет играть в VAN HALEN

16 мар 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN

12 янв 2025 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

6 янв 2025 : 		 BILLY SHEEHAN о выступлениях с VAN HALEN

4 янв 2025 : 		 JOHN 5: «Игра Эдди меня шокировала»

27 дек 2024 : 		 JOHN DOLMAYAN о VAN HALEN

25 дек 2024 : 		 Почему ALEX VAN HALEN не стал писать про группу после 1984

8 дек 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Брат всю жизнь что-то искал»

19 ноя 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Есть три-четыре нереализованных альбома VAN HALEN»

13 ноя 2024 : 		 MITCH MALLOY опубликовал демо VAN HALEN

7 ноя 2024 : 		 ALEX VAN HALEN: «Эдди боролся до конца»

3 ноя 2024 : 		 Концертное видео VAN HALEN 1995 года

26 окт 2024 : 		 ALEX VAN HALEN о брате

26 окт 2024 : 		 Гитарист EXTREME: «Эдди поменял буквально всё!»
WOLFGANG VAN HALEN готов помочь Alex'y и Steve Lukather



WOLFGANG VAN HALEN был недавно в гостях у "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которого ведущий, в частности, сказал: Твой дядя недавно стал героем новостей, когда сказал, что есть неизданная запись, на которой Lukather будет играть на гитаре. Он сказал, что ты тоже сыграл кое-что. Что ты можешь рассказать об этом?

«Я ещё ничего не сыграл. Так что не знаю, о чём говорит Эл в этом плане. Возможно, это старые идеи, над которыми мы работали, может быть, 15 лет назад или около того. Потому что в течение нескольких лет папа, Эл и я просто джемовали в студии — в течение трёх лет или около того. Но да, я думаю, что об этом лучше расскажет Эл. Я просто буду помогать во всём, что ему нужно. Если ему нужен бас для чего-то, я готов. Если ему нужно что-то ещё, я готов. Всё, что нужно. Но это определённо его дело, а я просто поддерживаю его».

Итак, на данный момент ты не знаешь, что это за материал. Ты с ним не разговаривал. Ты не знаешь, откуда он, когда он появился, что это на самом деле. Ты ничего об этом не слышал. А ты участвуешь в этом? Было бы действительно круто, потому что люди всегда хотели выхода переизданий Van Halen, и теперь мы видим, что выходит бокс-сет «5150». Появился бокс-сет «Four Unlawful». Был бокс-сет с альбомами эпохи Roth. Некоторые вещи уже начали появляться. Ты участвуешь в этом?

«Я тоже участвую в этом в качестве помощника. Al принимает решения. Я просто помогаю ему во всём, что ему нужно. Так что, повторюсь, я просто помощник».




1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
