WOLFGANG VAN HALEN готов помочь Alex'y и Steve Lukather



WOLFGANG VAN HALEN был недавно в гостях у "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которого ведущий, в частности, сказал: Твой дядя недавно стал героем новостей, когда сказал, что есть неизданная запись, на которой Lukather будет играть на гитаре. Он сказал, что ты тоже сыграл кое-что. Что ты можешь рассказать об этом?



«Я ещё ничего не сыграл. Так что не знаю, о чём говорит Эл в этом плане. Возможно, это старые идеи, над которыми мы работали, может быть, 15 лет назад или около того. Потому что в течение нескольких лет папа, Эл и я просто джемовали в студии — в течение трёх лет или около того. Но да, я думаю, что об этом лучше расскажет Эл. Я просто буду помогать во всём, что ему нужно. Если ему нужен бас для чего-то, я готов. Если ему нужно что-то ещё, я готов. Всё, что нужно. Но это определённо его дело, а я просто поддерживаю его».



Итак, на данный момент ты не знаешь, что это за материал. Ты с ним не разговаривал. Ты не знаешь, откуда он, когда он появился, что это на самом деле. Ты ничего об этом не слышал. А ты участвуешь в этом? Было бы действительно круто, потому что люди всегда хотели выхода переизданий Van Halen, и теперь мы видим, что выходит бокс-сет «5150». Появился бокс-сет «Four Unlawful». Был бокс-сет с альбомами эпохи Roth. Некоторые вещи уже начали появляться. Ты участвуешь в этом?



«Я тоже участвую в этом в качестве помощника. Al принимает решения. Я просто помогаю ему во всём, что ему нужно. Так что, повторюсь, я просто помощник».







