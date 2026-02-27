сегодня



MICHAEL MONROE: «Политики не остановят меня от визита в США!»



MICHAEL MONROE в недавнем интервью обсудил планы североамериканского турне в поддержку нового альбома "Outerstellar":



«Мы совершенно точно хотим приехать в Штаты, чтобы выступить. Мы приезжали больше года назад или весной. Когда мы играли там, это было просто фантастика. Была отличная реакция. И рок-н-ролл имеет такую прочную основу. Просто в Штатах это уже стало неотъемлемой частью культуры. В Америке к этому всегда относились серьезно, в отличие от Финляндии, где родители обычно говорили детям: "Да ладно вам. Просто спрячь их в подвале. Пошумят, подрастут из этого и получат настоящие профессии". Но, особенно в Америке, это уже стало частью культуры. И Литтл Ричард, и Чак Берри — они это начали. Они на самом деле были ключевыми людьми, ну и Бадди Холли и все такое прочее — это очень круто и важно. И когда вы выступаете в Америке, сразу видно, что вы, ребята, любите гитарный рок, особенно с двумя гитарами. Так что мы определенно хотим чаще выступать в Штатах.



Перед нашим последним туром я не выступал там 13 лет, так что было здорово вернуться и увидеть, какие люди на самом деле… Я был удивлен, насколько им это понравилось и насколько весело было там находиться.



Некоторые говорят: "Ну, нет, мы не поедем играть в Америку из-за [президента США Дональда] Трампа". К черту все это. Политика и рок не сочетаются. Кого это волнует? Это еще одна причина поехать и сыграть. Наша аудитория не виновата в том, что президент такой, какой он есть. Я имею в виду, что если ты собираешься отказываться от поездки в Америку по такому поводу, то ты сдаешься и делаешь именно то, чего они хотят — присоединяешься к врагу. Там отличная аудитория. Я люблю американцев. [Они] фантастические. Мне нравится там играть, и я хочу приезжать туда как можно чаще.



На данный момент у нас еще не запланирован конкретный тур, но мы работаем над этим — определенно. Я и [гитарист] Rich Jones получили разрешения на работу еще на два года, так что мы должны использовать их с пользой… Мы работаем над очередным [туром], добиваемся, чтобы в Штатах что-то получилось и мы, так или иначе, вернемся туда в скором времени именно с этим альбомом, это точно. Мы делаем все, что в наших силах, и как можно скорее приедем играть туда — в обетованную землю рок-н-ролла».



На вопрос, почему между двумя последними визитами в США был такой большой перерыв и было ли это связано с расходами, Michael ответил:



«Это было не по своему выбору… Ну, плюс еще COVID. В финансовом плане, я имею в виду, мы играли там… Пару месяцев мы гастролировали, но, выступая в клубах Америки, я пришел к выводу, что на том уровне, на котором мы это делаем, мы просто выбрасываем деньги на ветер. И оно того не стоит. Вы просто теряете деньги, если не получаете какой-то грант или если кто-то что-то не спонсирует, потому что это такая огромная страна, что вам действительно нужно — если вы хотите добиться успеха, добивайтесь его там… Ну, это большая территория. На самом деле, когда мы играли там в прошлый раз, я заметил, что сейчас все по-другому. Это уже не то, что было раньше. Раньше казалось, что, да, ты должен был играть два года, разогревая кого-то важного на стадионах и тому подобном, а потом тебя заметят. Сейчас все по-другому. Возможно, в этом и есть один из плюсов Интернета. Так что, возможно, благодаря этому вы охватываете большее количество людей. Но это был не мой выбор. Просто так получилось. А еще моя группа живет по всему миру. Steve Conte, гитарист, живет в Нью-Йорке. Rich Jones живет в Торонто. [Басист] Sami Yaffa, он живет то в Хельсинки, то на Майорке в Испании. [Барабанщик] Karl Rockfist живет в Испании, но далеко от Sami. И все они разбросаны по всему миру. Так что собрать группу, всех ее участников в одном месте, всегда непросто. И это тоже было частью проблемы. Одни расходы на поездку в Штаты и гастроли не очень выгодны с точки зрения затрат. Если бы у меня было много лишних денег, все было бы по-другому, но это сложная задача из-за расходов и всего остального, как заставить все работать. Однако с тех пор, как я начал свою сольную карьеру, у меня не было достойного менеджера, за исключением Gav McCaughey, моего нынешнего менеджера, он — лучшее, что случилось со мной за долгое время. Впервые в моей сольной карьере я могу сказать, что у меня отличный менеджер. Я говорю не о HANOI, а о сольной карьере. И я верю, что все наладится — все уже меняется к лучшему, и постепенно все становится лучше и лучше с точки зрения гастролей и прочего. Итак, все начинается — надеюсь, все и дальше будет идти так, как идет сейчас. Сейчас все идет своим чередом. Надеюсь, это означает, что мы сможем играть везде, где захотим, и расширим нашу [базу поклонников] до такой степени, что сможем выступать в любой стране мира, не теряя при этом ни всего, ни денег».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 162

