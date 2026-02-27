Arts
Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
Новое видео MELISSA BONNY



Highs and Lows, новое видео MELISSA BONNY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Cherry Red Apocalypse", релиз которого состоялся 23 января:

I'm a Monster
Snake Bite (feat. yu umehara)
Devil On My Tongue
The Teeth Of My Thieves
Afterglow
Highs and Lows
Crescent Moon Interlude (feat. Adrienne Cowan and Fabienne Erni)
Spellbound
Cherry Red Apocalypse
I Don't Like You
Oh no!
Mama, Let Me Go
Snow On Mars












КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

просмотров: 233

