For Gore and Country, новое видео VOMITORY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома In Death Throes, релиз которого намечен на десятое апреля:
1. Rapture in Rupture 02:55
2. For Gore and Country 03:24
3. Forever Scorned 04:11
4. Wrath Unbound 03:42
5. In Death Throes 04:33
6. Cataclysmic Fleshfront 03:39
7. Two and a Half Men 03:27
8. Erased in Red 03:27
9. The Zombie War General 03:56
10. Oblivion Protocol 03:56
