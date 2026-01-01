Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
[= ||| все новости группы



*

Vomitory

*



27 фев 2026 : 		 Новое видео VOMITORY

30 май 2023 : 		 Новый альбом VOMITORY доступен для прослушивания

27 май 2023 : 		 Вскрытие VOMITORY

26 май 2023 : 		 Новое видео VOMITORY

26 май 2023 : 		 Видео с выступления VOMITORY

11 май 2023 : 		 Новое видео VOMITORY

13 апр 2023 : 		 Новое видео VOMITORY

20 фев 2019 : 		 Винилы VOMITORY выйдут весной

30 ноя 2018 : 		 Первые альбомы VOMITORY выйдут на виниле

3 апр 2018 : 		 VOMITORY возвращаются

5 янв 2014 : 		 Вокалисты AMON AMARTH, ENTOMBED присодеинились на сцене VOMITORY

4 янв 2014 : 		 TOMAS LINDBERG присоединился на сцене к VOMITORY

20 фев 2013 : 		 VOMITORY объявили о распаде

6 май 2011 : 		 Новое видео VOMITORY

26 апр 2011 : 		 Трейлер нового альбома VOMITORY

15 мар 2011 : 		 Новая песня VOMITORY

1 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VOMITORY

6 янв 2011 : 		 Название нового альбома VOMITORY

22 ноя 2010 : 		 VOMITORY отправились в студию

21 сен 2010 : 		 VOMITORY опубликовали кавер-версию NAPALM DEATH

6 янв 2009 : 		 VOMITORY приступают к записи

26 фев 2007 : 		 VOMITORY переиздают два первых альбома на виниле

17 янв 2007 : 		 VOMITORY завершили работу над альбомом

14 дек 2006 : 		 Обнародовано название нового альбома VOMITORY

18 окт 2006 : 		 VOMITORY отправятся в студию в декабре

15 дек 2005 : 		 VOMITORY принимают нового гитариста
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео VOMITORY



zoom
For Gore and Country, новое видео VOMITORY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома In Death Throes, релиз которого намечен на десятое апреля:

1. Rapture in Rupture 02:55
2. For Gore and Country 03:24
3. Forever Scorned 04:11
4. Wrath Unbound 03:42
5. In Death Throes 04:33
6. Cataclysmic Fleshfront 03:39
7. Two and a Half Men 03:27
8. Erased in Red 03:27
9. The Zombie War General 03:56
10. Oblivion Protocol 03:56




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 112

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом