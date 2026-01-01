сегодня



Новое видео VOMITORY



For Gore and Country, новое видео VOMITORY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома In Death Throes, релиз которого намечен на десятое апреля:



1. Rapture in Rupture 02:55

2. For Gore and Country 03:24

3. Forever Scorned 04:11

4. Wrath Unbound 03:42

5. In Death Throes 04:33

6. Cataclysmic Fleshfront 03:39

7. Two and a Half Men 03:27

8. Erased in Red 03:27

9. The Zombie War General 03:56

10. Oblivion Protocol 03:56







