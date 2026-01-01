Arts
28 фев 2026 : Какие перемены ожидает в ближайшие годы вокалистка HALESTORM?

18 янв 2026 : Барабанщик HALESTORM о выступлениях с IRON MAIDEN

30 дек 2025 : Почему HALESTORM так долго вместе?

25 ноя 2025 : Кавер-версия BAD COMAPNY от HALESTORM

2 окт 2025 : Участники HALESTORM о прощальном шоу Оззи

13 авг 2025 : Гитарист HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH

10 авг 2025 : Вокалистка HALESTORM о финальном шоу BLACK SABBATH: «Случайных людей там не было»

8 авг 2025 : Новое видео HALESTORM

26 июл 2025 : Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Великих»

11 июл 2025 : Новая песня HALESTORM

7 июл 2025 : Группа HALESTORM выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

26 июн 2025 : Новое видео HALESTORM

16 июн 2025 : Вокалистка HALESTORM: «Сначала я пела белкам, а потом...»

8 июн 2025 : Почему HALESTORM сыграли сразу пять новых песен?

30 май 2025 : Новое видео HALESTORM

19 май 2025 : HALESTORM исполнили пять новых песен

29 апр 2025 : Новый альбом HALESTORM выйдет летом

22 апр 2025 : Новая песня HALESTORM

15 апр 2025 : HALESTORM выпустят сингл в апреле

11 апр 2025 : Вокалистка HALESTORM о новом альбоме

21 мар 2025 : Вокалистка HALESTORM работает над книгой

11 янв 2025 : Участники HALESTORM открыли тур

30 дек 2024 : Участники HALESTORM исполнили в акустике SKID ROW, FLEETWOOD MAC

27 ноя 2024 : Гитаристка THE WARNING присоединилась на сцене к HALESTORM

17 ноя 2024 : Кавер-версия BROOKS & DUNN от HALESTORM

17 окт 2024 : AMY LEE присоединилась на сцене к HALESTORM
Какие перемены ожидает в ближайшие годы вокалистка HALESTORM?



В недавнем интервью у LZZY HALE спросили, какие изменения она, как один из лидеров женского рок-движения, надеется увидеть в ближайшие несколько лет

«Я беседовала об этом со своими коллегами, с Amy Lee [из EVANESCENCE] и моими друзьями, а также с женщинами, которые были до меня, и мы говорим о поколении моих родителей, о том, на ком я росла — это HEART and Pat Benatar and Joan Jett and Lita Ford и все остальные. те женщины, с которыми я встречалась и у которых была возможность сказать: "Эй, спасибо тебе за то, что ты не сдаешься", потому что я чувствую, что если бы они сказали: "О, ну, это слишком сложно", — это могло бы стать и моей риторикой. Так что им было намного тяжелее, чем мне, поэтому они сняли с меня часть бремени, просто существуя, передавая эстафету и продолжая идти вперед. И поэтому моя единственная обязанность — попытаться немного облегчить жизнь тому, кто придет после меня. Это реально самое простое и в то же время самое трудное — просто оставаться самим собой, быть настолько честным, насколько это возможно, и продолжать делать свою работу. Какими бы странными или трудными ни были события, не сдавайтесь и не умирайте из-за этого, потому что это подаст сигнал следующему поколению женщин-рокерш: "О, ну что ж, у Lzzy получилось, значит, и я смогу". И, надеюсь, когда мы передадим эстафету, просто по мере того, как мы продвигаемся вперед, все будет все легче и легче.

Ни одно поколение не может выиграть всю войну целиком, но мы можем выиграть множество по-настоящему тяжелых сражений, передать им несколько советов и просто стать примером для подражания!»




просмотров: 182

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
