Какие перемены ожидает в ближайшие годы вокалистка HALESTORM?



В недавнем интервью у LZZY HALE спросили, какие изменения она, как один из лидеров женского рок-движения, надеется увидеть в ближайшие несколько лет



«Я беседовала об этом со своими коллегами, с Amy Lee [из EVANESCENCE] и моими друзьями, а также с женщинами, которые были до меня, и мы говорим о поколении моих родителей, о том, на ком я росла — это HEART and Pat Benatar and Joan Jett and Lita Ford и все остальные. те женщины, с которыми я встречалась и у которых была возможность сказать: "Эй, спасибо тебе за то, что ты не сдаешься", потому что я чувствую, что если бы они сказали: "О, ну, это слишком сложно", — это могло бы стать и моей риторикой. Так что им было намного тяжелее, чем мне, поэтому они сняли с меня часть бремени, просто существуя, передавая эстафету и продолжая идти вперед. И поэтому моя единственная обязанность — попытаться немного облегчить жизнь тому, кто придет после меня. Это реально самое простое и в то же время самое трудное — просто оставаться самим собой, быть настолько честным, насколько это возможно, и продолжать делать свою работу. Какими бы странными или трудными ни были события, не сдавайтесь и не умирайте из-за этого, потому что это подаст сигнал следующему поколению женщин-рокерш: "О, ну что ж, у Lzzy получилось, значит, и я смогу". И, надеюсь, когда мы передадим эстафету, просто по мере того, как мы продвигаемся вперед, все будет все легче и легче.



Ни одно поколение не может выиграть всю войну целиком, но мы можем выиграть множество по-настоящему тяжелых сражений, передать им несколько советов и просто стать примером для подражания!»







