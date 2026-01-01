сегодня



У лидера SODOM есть идеи для новой пластинки



TOM ANGELRIPPER в недавнем интервью ответил на вопрос, продолжит ли он сочинять новую музыку несмотря на значительное сокращение концертной активности:



«О да. У меня есть пара новых идей для текстов, и иногда я придумываю гитарный рифф. И я беру одну из своих бас-гитар и записываю кое-что… Иногда я просыпаюсь ночью, и у меня появляются какие-то идеи по любому поводу. Я должен записать это и занести в свой компьютер.



У нас есть возможность [выпустить новый альбом] с [нашим давним звукозаписывающим лейблом] SPV. Это другое дело. Они хотят выпустить новый альбом. Я не знаю когда, но думаю, что в ближайшие год-два мы поговорим о новой пластинке.



Это то, чем я занимаюсь. А еще на последнем альбоме [2025 года] "The Arsonist" наш барабанщик Toni [Merkel] написал пару песен, и это здорово.



Да, у меня все еще есть идеи».







