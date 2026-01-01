Arts
Новости
*

Sodom

*



28 фев 2026 : 		 У лидера SODOM есть идеи для новой пластинки

5 фев 2026 : 		 Лидер SODOM: «В США все так дорого!»

27 янв 2026 : 		 Новое видео SODOM

24 дек 2025 : 		 Гитарист SODOM: «Зачем выпускать альбом и потом не давать концерты?»

16 дек 2025 : 		 Концертное видео SODOM

26 ноя 2025 : 		 Переиздание SODOM выйдет зимой

8 сен 2025 : 		 Умер бывший барабанщик SODOM

4 июн 2025 : 		 Новая песня SODOM

27 май 2025 : 		 Лидер SODOM: «Я не выставлял Witchhunter'a героем»

19 май 2025 : 		 Лидер SODOM: «Однажды я вернусь»

7 май 2025 : 		 Новое видео SODOM

2 май 2025 : 		 Лидер SODOM о решении снизить туровую активность

9 апр 2025 : 		 Новая песня SODOM

16 янв 2025 : 		 Лидер SODOM: «Я хочу снизить темп в этом году»

29 дек 2024 : 		 Лидер SODOM: «Мы не будем продавать встречи с фанатами!»

17 ноя 2024 : 		 Новое видео SODOM

11 окт 2024 : 		 Новое видео SODOM

6 сен 2024 : 		 SODOM готовят переиздание

22 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

4 июн 2024 : 		 SODOM целиком сыграли Agent Orange

29 сен 2023 : 		 Новое видео SODOM

26 авг 2023 : 		 Новый ЕР SODOM осенью

2 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты Big4-G? Отвечает лидер SODOM

3 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

25 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с полного выступления SODOM

20 дек 2022 : 		 Концертное видео SODOM 1993 года
У лидера SODOM есть идеи для новой пластинки



TOM ANGELRIPPER в недавнем интервью ответил на вопрос, продолжит ли он сочинять новую музыку несмотря на значительное сокращение концертной активности:

«О да. У меня есть пара новых идей для текстов, и иногда я придумываю гитарный рифф. И я беру одну из своих бас-гитар и записываю кое-что… Иногда я просыпаюсь ночью, и у меня появляются какие-то идеи по любому поводу. Я должен записать это и занести в свой компьютер.

У нас есть возможность [выпустить новый альбом] с [нашим давним звукозаписывающим лейблом] SPV. Это другое дело. Они хотят выпустить новый альбом. Я не знаю когда, но думаю, что в ближайшие год-два мы поговорим о новой пластинке.

Это то, чем я занимаюсь. А еще на последнем альбоме [2025 года] "The Arsonist" наш барабанщик Toni [Merkel] написал пару песен, и это здорово.

Да, у меня все еще есть идеи».




просмотров: 120

