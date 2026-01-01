Arts
*

Moonspell

*



27 фев 2026 : 		 Сколько новых песен запишут MOONSPELL?

Сколько новых песен запишут MOONSPELL?



zoom
В рамках недавнего интервью у вокалиста MOONSPELL спросили, сколько новых песен коллектив планирует записать для нового альбома, на что он ответил:

«Ну, полагаю, будет от восьми до десяти песен. Мы не хотим делать очень длинный альбом в этот заход. Я предпочитаю качество количеству».

Относительно будущей музыки Fernando сказал:

«Для нас это был важный вопрос: зачем нам записывать новый альбом MOONSPELL, учитывая все наследие, о котором мы говорили, и в каком направлении он должен быть? Потому что это вопрос и для нас тоже. И вот, между выходом "Hermitage" и новым альбомом прошло столько лет. Но я полагаю, что, если я могу правильно описать это, будет очень атмосферный, очень готик-металлический альбом. Это будет очень классический альбом MOONSPELL. А также лирическая часть очень похожа на фэнтези, очень литературно ориентирована. Это то, что нам было нужно как музыкантам, и это также то, что мы думаем — возможно, мы ошибаемся, потому что для нас всегда непросто понять, чего хотят фанаты — думаем, это то, что они также ищут. Это красивые песни, сильные, запоминающиеся припевы, тяжесть, смешанная с атмосферой.

Я бы не сказал, что это наш лучший альбом. Я имею в виду, что я закончил этот разговор — лучший альбом, худший альбом. На самом деле все зависит от духа времени. Я считаю, что "Hermitage" — отличный альбом: отличные отзывы, отличные продажи, но также много жалоб от фанатов, и многим людям он тоже не нравится. Поэтому я верю, что это будет более компромиссный альбом, но что я могу знать наперед? Так что я просто хочу сказать, что, судя по тому, что я понял сейчас, из всего, над чем мы работали, из нашего проекта, демо-версии и так далее, мы все полны энтузиазма и очень довольны материалом. Давайте посмотрим, как это отразится на слушателях, но я надеюсь, что это будет один из лучших релизов для MOONSPELL, да».




просмотров: 145

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
