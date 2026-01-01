Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня ARCH ENEMY 29
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня ARCH ENEMY 29
[= ||| все новости группы



*

Nunslaughter

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео NUNSLAUGHTER



zoom
"Satanic Chaos Legions", новое видео группы NUNSLAUGHTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Satanic Chaos Legions", выходящего 26 июня на BLKIIBLK:

01. Satanic Chaos Legions
02. Jesus F***ing Dies
03. Unsacrament
04. Christian Ruse
05. Die Your Own Death
06. Rotten Messiah
07. Peukharist
08. Undead Melody
09. Cathedral Of Stench
10. In The Flames Of Inferno
11. Lucifer The Light
12. Listen To The Lies
13. Infernal Reign
14. The Spear Of Satan




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 96

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом