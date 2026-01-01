Новое видео NUNSLAUGHTER

"Satanic Chaos Legions", новое видео группы NUNSLAUGHTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Satanic Chaos Legions", выходящего 26 июня на BLKIIBLK:
01. Satanic Chaos Legions
02. Jesus F***ing Dies
03. Unsacrament
04. Christian Ruse
05. Die Your Own Death
06. Rotten Messiah
07. Peukharist
08. Undead Melody
09. Cathedral Of Stench
10. In The Flames Of Inferno
11. Lucifer The Light
12. Listen To The Lies
13. Infernal Reign
14. The Spear Of Satan
