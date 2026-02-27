Arts
*

Sepultura

*



27 фев 2026 : 		 Новая песня SEPULTURA

17 фев 2026 : 		 Барабанщик SEPULTURA дает советы молодым

30 янв 2026 : 		 SEPULTURA готовят ЕР

17 дек 2025 : 		 Финальный европейский тур SEPULTURA

25 ноя 2025 : 		 Финальное европейское шоу SEPULTURA пройдет летом

10 ноя 2025 : 		 Видео от барабанщика SEPULTURA

24 окт 2025 : 		 Концертное видео SEPULTURA'96

6 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN остается в SEPULTURA

31 авг 2025 : 		 SEPULTURA выпустит 4 новые песни в 2026

16 авг 2025 : 		 Басист SEPULTURA хвалит нового ударника

1 июл 2025 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Цель артиста — побуждать себя делать сложные вещи»

26 май 2025 : 		 Гитарист SEPULTURA ответил бывшему

10 апр 2025 : 		 MAX CAVALERA о конце SEPULTURA

8 апр 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

27 мар 2025 : 		 SEPULTURA будет колесить до конца 26

1 фев 2025 : 		 Лидер SEPULTURA хочет братьев

28 янв 2025 : 		 Документальный фильм о концерте SEPULTURA в Чили в 2003

7 янв 2025 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы были удивлены, что Eloy ушел»

11 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA о прощальном туре

30 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы отлично проводим время в туре!»

12 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть»

7 ноя 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты

27 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

23 сен 2024 : 		 Лидер SEPULTURA об отношениях с братьями Cavalera

19 сен 2024 : 		 Группа SEPULTURA открыла североамериканский тур

14 авг 2024 : 		 Drum-cam от SEPULTURA
Новая песня SEPULTURA



"The Place", новая песня группы SEPULTURA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "The Cloud Of Unknowing" , выход которого запланирован на 24 апреля на Nuclear Blast Records в следующих вариантах:

* Oxblood
* Transparent Petrol (Nuclear Blast exclusive)
* Crystal clear (band exclusive)
* Transparent red (band exclusive)
* All LP variants come with a CD of the EP in a card wallet.

Трек-лист "The Cloud Of Unknowing":

01. All Souls Rising
02. Beyond the Dream
03. Sacred Books
04. The Place




КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 фев 2026
gravitgroove
Мелодичные части понравились, типично для Киссера, а вот тяжелая часть скучная как и почти все после ухода Игоря. Не хватает прежнего тяжелющего фирменного грува, который они делали вместе. Короче, группе реально лучше за горизонт в таком состоянии.
27 фев 2026
J
Jok3r
Какая-то унылая параша. Последнее, что у них понравилось, был Медиатор
27 фев 2026
cannibalistic75
Они только открыли горизонт
