сегодня



Новая песня SEPULTURA



"The Place", новая песня группы SEPULTURA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "The Cloud Of Unknowing" , выход которого запланирован на 24 апреля на Nuclear Blast Records в следующих вариантах:



* Oxblood

* Transparent Petrol (Nuclear Blast exclusive)

* Crystal clear (band exclusive)

* Transparent red (band exclusive)

* All LP variants come with a CD of the EP in a card wallet.



Трек-лист "The Cloud Of Unknowing":



01. All Souls Rising

02. Beyond the Dream

03. Sacred Books

04. The Place







+0 -0



( 3 ) просмотров: 299

