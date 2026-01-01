сегодня



Лидер DEVILDRIVER намекает на новую музыку



Dez Fafara в недавнем интервью так ответил на вопрос о том, стоит ли поклонникам DEVILDRIVER ждать новую музыку:



«Я не буду говорить. [смеется] Я не могу сказать. Что я могу сказать, так это то, что вы, ребята, [в Австралии] определенно получите на сцене то, чего нет ни у кого».



После того, как интервьюер отметил, что все музыкальные достижения DEVILDRIVER неизменно хороши, Dez сказал:



«Мы стараемся, чтобы каждый альбом звучал по-разному, чувак. Мы не хотим, чтобы нас разделяли по полочкам. Фанаты начали называть нас "грув-металл" много лет назад, когда на самом деле не было никакого грув-металла и когда эта терминология не использовалась. Сейчас, конечно, есть много групп, которые используют это название и ставят хэштеги "грув-металл". Но мы из таких, да.



Один из моих любимых исполнителей - Джеймс Браун. В общем, это все в таком духе — мы стараемся не останавливаться на достигнутом. Есть ритм, и его приятно слушать. И если вы хотите попасть в партер, то это именно то, что вам нужно. Это агрессивная музыка, под которую можно отрываться и угорать».







