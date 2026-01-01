Arts
*

DevilDriver

*



27 фев 2026 : 		 Лидер DEVILDRIVER намекает на новую музыку

10 сен 2024 : 		 Бывший гитарист DEVILDRIVER: «С Dez'ом я на этот счет не общался»

3 сен 2024 : 		 Из DEVILDRIVER ушел гитарист

8 июн 2023 : 		 Лидер DEVILDRIVER: «Ох, как стало всё дорого!»

11 май 2023 : 		 Биография вокалиста DEVILDRIVER выйдет осенью

11 май 2023 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

8 май 2023 : 		 Вокалист DEVILDRIVER критикует группы за подкладки

12 апр 2023 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

23 мар 2023 : 		 Лидер DEVILDRIVER не может летать в Европу

11 мар 2023 : 		 DEVILDRIVER отыграли первый за почти 4 года концерт

8 мар 2023 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

9 дек 2022 : 		 DEVILDRIVER сменили барабанщика

25 июл 2022 : 		 Бокс-сет DEVILDRIVER отложен

22 июл 2022 : 		 В DEVILDRIVER вернулся оригинальный басист

18 июл 2022 : 		 DEVILDRIVER расстались с басистом

4 окт 2021 : 		 DEVILDRIVER расстались с гитаристом

13 сен 2021 : 		 DEVILDRIVER выбыли из обоймы REBEL ROCK

11 ноя 2020 : 		 Лидер DEVILDRIVER: «Я не боюсь страшилок прессы»

26 сен 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

3 сен 2020 : 		 Обучающее видео от DEVILDRIVER

13 авг 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

2 июл 2020 : 		 Новое видео DEVILDRIVER

22 июн 2020 : 		 Вокалист DEVILDRIVER: «С карантином для меня ничего не поменялось»

21 июн 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVILDRIVER

21 май 2020 : 		 Новая песня DEVILDRIVER

10 окт 2019 : 		 У жены лидера DEVILDRIVER рак
Dez Fafara в недавнем интервью так ответил на вопрос о том, стоит ли поклонникам DEVILDRIVER ждать новую музыку:

«Я не буду говорить. [смеется] Я не могу сказать. Что я могу сказать, так это то, что вы, ребята, [в Австралии] определенно получите на сцене то, чего нет ни у кого».

После того, как интервьюер отметил, что все музыкальные достижения DEVILDRIVER неизменно хороши, Dez сказал:

«Мы стараемся, чтобы каждый альбом звучал по-разному, чувак. Мы не хотим, чтобы нас разделяли по полочкам. Фанаты начали называть нас "грув-металл" много лет назад, когда на самом деле не было никакого грув-металла и когда эта терминология не использовалась. Сейчас, конечно, есть много групп, которые используют это название и ставят хэштеги "грув-металл". Но мы из таких, да.

Один из моих любимых исполнителей - Джеймс Браун. В общем, это все в таком духе — мы стараемся не останавливаться на достигнутом. Есть ритм, и его приятно слушать. И если вы хотите попасть в партер, то это именно то, что вам нужно. Это агрессивная музыка, под которую можно отрываться и угорать».




