Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*Новая песня ARCH ENEMY 29
Saint Agnes

|||| сегодня

Новое видео SAINT AGNES



Good Boy, новое видео SAINT AGNES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Your God Fearing Days Are About To Begin', релиз которого намечен на 29 мая.






просмотров: 126

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом