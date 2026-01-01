Новое видео WINTERFYLLETH

“Echoes In The After”, новое видео группы WINTERFYLLETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "THE UNYIELDING SEASON", релиз которого намечен на 27 марта на Napalm Records в следующих вариантах:
“Heroes Of A Hundred Fields”
“Echoes In The After”
“A Hollow Existence” (feat. Flagrum)
“Perdition’s Flame”
“The Unyielding Season”
“Unspoken Elegy” (feat. Arthur Thompson)
“In Ashen Wake”
“Towards Elysium”
“Where Dreams Once Grew”
“Enchantment” (Paradise Lost cover – Bonus Song)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет