THE HU попали в саундтрек



THE HU написали песню "Pray To The Sun", которая включена в саундтрек второго сезона Netflix "One Piece".



Belousova и Ostinelli: «Горловое пение, никельхарпа, тагельхарпы, шарманка, морин хуур (скрипка с лошадиной головой), товшуур (монгольская гитара), цуур (флейта с торцевым дутьем) и челюстная арфа — это гарантирует взрывной гимн! Мы восхищались HU в течение многих лет и ждали подходящего проекта для совместной работы. Слияние древних монгольских традиций и современного металла стало идеальной парой для двух любимых фанатами гигантов-викингов из Эльбафа, благодаря чему "Pray To The Sun" стала одновременно и интуитивной, и совершенно современной, определив песню и ее персонажей с помощью их фирменной вокальной и инструментальной палитры.



"One Piece: Into The Grand Line" — это самый амбициозный и авантюрный музыкальный мир, который мы когда-либо создавали. Масштаб музыкального производства и записи в этом сезоне был огромен: оркестр из 90 человек, пять хоров (женский, мужской, полный хор, детский — и, да, "Викинги"!), зажигательный биг-бэнд, виртуозные солисты, авторские песни и выдающиеся исполнители. Мы потратили более 140 часов на ночную запись только для оркестра и хора — и это даже не считая наших дневных сессий, — потому что мы хотели, чтобы этот саундтрек был таким же обширным, эмоциональным и безумно живым, как сама вселенная "One Piece"».



Экранизация "One Piece" от Netflix основана на самой продаваемой японской серии манги всех времен Эйитиро Оды, насчитывающей более 100 томов и разошедшейся тиражом в 500 миллионов копий по всему миру. В эпическом приключении в открытом море Манки Д. Луффи отправляется на поиски легендарного сокровища The One Piece и становится королем пиратов. У любимой франшизы множество поклонников во всем мире, представляющих несколько поколений. После своего дебюта в 2023 году сериал Netflix стал глобальным феноменом, проведя восемь недель в мировом топ-10, попав в топ-10 в 93 странах и став номером 1 в более чем 75 странах и вошел в историю как первый англоязычный сериал Netflix, дебютировавший на первом месте в Японии. Сериал собрал более 100 миллионов просмотров и является одним из самых популярных сериалов Netflix за все время. "One Piece" был номинирован на 11 премий детской и семейной премии "Эмми", включая "Выдающийся молодежный сериал". Любимая экранизация предлагает поклонникам возможность проводить время за кадром круглый год, получая совершенно новый захватывающий опыт, который откроется в Netflix House позже в этом году, а поклонники могут привнести мир живого шоу в свою повседневную жизнь с помощью таких товаров, как LEGO, игрушки Moose и многое другое; в магазине Netflix и розничные продавцы по всему миру. 10 марта 2026 года выходит долгожданный второй сезон сериала "One Piece", который был продлен на третий сезон. Сериал создан в партнерстве с Shueisha и продюсируется Tomorrow Studios (партнером ITV Studios).







