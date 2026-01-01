×
Drowning Pool
США
Grunge Rock
Alternative Metal
Nu Metal
-
Myspace:
http://www.myspace.com/drowningpool
Facebook:
https://www.facebook.com/drowningpool/
28 фев 2026
:
Новое видео DROWNING POOL x SORRY X
2 ноя 2025
:
Гитарист DROWNING POOL о сольном альбоме
10 сен 2025
:
DROWNING POOL и OFFSET в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"
6 сен 2025
:
Профессиональное видео полного выступления DROWNING POOL
6 авг 2025
:
Вокалист DROWNING POOL: «Постараемся успеть до конца года»
10 июн 2025
:
DROWNING POOL выпустят делюкс-версию Sinner
28 май 2025
:
DROWNING POOL надеются выпустить альбом в этом году
13 апр 2025
:
Новая песня DROWNING POOL
15 мар 2025
:
Видео с текстом от DROWNING POOL
29 янв 2025
:
Гитарист DROWNING POOL о выходе на пенсию
11 янв 2025
:
Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к распространению музыки на физносителях»
25 дек 2024
:
Вокалист DROWNING POOL: «Я ненавижу влияние социальных сетей»
14 дек 2024
:
Вокалист DROWNING POOL: «Никто не хочет быть следующим, чья голова окажется на разделочной доске»
26 ноя 2024
:
Вокалист DROWNING POOL: «У нас есть и на альбом, и на ЕР»
24 ноя 2024
:
Вокалист DROWNING POOL: «Социальные сети — отстой!»
22 ноя 2024
:
Вокалист DROWNING POOL: «У нас полно материала»
5 ноя 2024
:
Гитарист DROWNING POOL: «Мы сейчас кайфуем как никогда!»
5 окт 2024
:
Новый альбом DROWNING POOL в 2025?
3 окт 2024
:
Новое видео DROWNING POOL
20 сен 2024
:
Новая песня DROWNING POOL
13 сен 2024
:
DROWNING POOL определились с синглом
21 авг 2024
:
Новый трек DROWNING POOL выйдет в течении месяца
8 июн 2024
:
DROWNING POOL сводят материал
11 апр 2024
:
DROWNING POOL готовят новинки к лету
12 окт 2023
:
Гитарист DROWNING POOL об уходе вокалиста
21 сен 2023
:
До конца года DROWNING POOL что-то выпустят
13 авг 2023
:
DROWNING POOL обещают что-то новое до конца года
21 июл 2023
:
У DROWNING POOL есть три песни
8 май 2023
:
DROWNING POOL работают над новым материалом
3 апр 2023
:
Видео с выступления DROWNING POOL
21 мар 2023
:
Видео с выступления DROWNING POOL
19 мар 2023
:
RYAN MCCOMBS вернулся в DROWNING POOL
16 ноя 2022
:
Гитаристу DROWNING POOL нравится новый альбом
8 ноя 2022
:
Новая песня DROWNING POOL
28 сен 2022
:
Новая песня DROWNING POOL
26 авг 2022
:
Новая песня DROWNING POOL
9 авг 2022
:
Новая песня DROWNING POOL
16 фев 2022
:
Название нового альбома DROWNING POOL
30 дек 2021
:
Гитарист DROWNING POOL — о феномене "Bodies"
13 сен 2021
:
Басист DROWNING POOL думал, что самоубийство Честера Беннингтона — «неудачный розыгрыш» Facebook
9 сен 2021
:
Студенты O'KEEFE MUSIC FOUNDATION исполняют DROWNING POOL
8 фев 2019
:
DROWNING POOL начали запись нового альбома
25 апр 2017
:
DROWNING POOL выступают с временным вокалистом
18 июл 2016
:
DROWNING POOL выступили с 82-летним пенсионером
16 июл 2016
:
DROWNING POOL выступили с 82-летним пенсионером
14 июл 2016
:
DROWNING POOL выступят с 82-летним пенсионером
14 июн 2016
:
Пенсионер, спевший DROWNING POOL, о своем успехе
9 июн 2016
:
DROWNING POOL хотят зажечь с пенсионером
8 июн 2016
:
Американский военный пенсионер исполнил хит DROWNING POOL
1 мар 2016
:
Новое видео DROWNING POOL
9 янв 2016
:
Новая песня DROWNING POOL
22 дек 2015
:
Видео с текстом от DROWNING POOL
19 дек 2015
:
Новая песня DROWNING POOL
22 ноя 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома DROWNING POOL
20 ноя 2015
:
Новая песня DROWNING POOL
13 окт 2015
:
Новый альбом DROWNING POOL выйдет в январе
21 сен 2015
:
Видео с выступления DROWNING POOL
8 сен 2015
:
DROWNING POOL завершают запись
7 авг 2015
:
Носки исполняют DROWNING POOL
4 авг 2015
:
DROWNING POOL на eOne Music
18 фев 2015
:
Новое видео DROWNING POOL
15 дек 2014
:
DROWNING POOL хотят начать запись в марте или апреле
12 сен 2014
:
Переиздание первого альбома DROWNING POOL выйдет в ноябре
11 сен 2014
:
DROWNING POOL целиком исполнят "Sinner"
7 авг 2013
:
Видео с текстом от DROWNING POOL
24 апр 2013
:
Акустика от DROWNING POOL
10 апр 2013
:
Акустика от DROWNING POOL
8 апр 2013
:
DROWNING POOL исполнили кавер-версию AEROSMITH
2 апр 2013
:
Новый альбом DROWNING POOL доступен для прослушивания
2 апр 2013
:
Новое студийное видео DROWNING POOL
26 мар 2013
:
Новая песня DROWNING POOL
12 мар 2013
:
Новое студийное видео DROWNING POOL
28 фев 2013
:
DROWNING POOL исполнили новые песни
20 фев 2013
:
Новое видео DROWNING POOL
31 янв 2013
:
Название и трек-лист нового альбома DROWNING POOL
30 янв 2013
:
Видео с текстом от DROWNING POOL
18 дек 2012
:
Новая песня DROWNING POOL
13 ноя 2012
:
Новое видео DROWNING POOL
10 ноя 2012
:
Новая песня DROWNING POOL
16 авг 2012
:
Первая студийная запись с новым вокалистом DROWNING POOL
13 июл 2012
:
Видео с выступления DROWNING POOL
12 июл 2012
:
Новый вокалист DROWNING POOL
23 май 2012
:
Новый вокалист в DROWNING POOL
29 ноя 2011
:
Из DROWNING POOL ушёл вокалист
1 сен 2011
:
Новое видео DROWNING POOL
14 янв 2011
:
DROWNING POOL: "То, что вы слушаете нас, не делает вас плохими"
10 июн 2010
:
Новое видео DROWNING POOL
1 июн 2010
:
Гитарист DROWNING POOL о басисте SLIPKNOT
16 мар 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома DROWNING POOL
20 янв 2010
:
Новое видео DROWNING POOL
12 янв 2010
:
Новый сингл DROWNING POOL
5 ноя 2009
:
DROWNING POOL работают над новым альбомом
21 май 2009
:
Новое видео DROWNING POOL
9 фев 2009
:
DROWNING POOL выпускают концертный альбом
14 июн 2005
:
DROWNING POOL остались без вокалиста
26 сен 2002
:
Живые мертвецы
16 авг 2002
:
Drowning Pool – умер Dave Williams…
сегодня
Новое видео DROWNING POOL x SORRY X
"The Wrong One", новое видео DROWNING POOL x SORRY X, доступно для просмотра ниже.
просмотров: 103
