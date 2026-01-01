Arts
Haste the Day

Новая песня HASTE THE DAY



"Burn"", новое видео группы HASTE THE DAY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Dissenter", выходящего первого мая на Solid State Records:

01. Cycles
02. Shallows
03. Grave
04. Burn
05. Liminal
06. Gnasher
07. Heretic
08. Escape
09. Adrift
10. Teeth
11. Oblivion




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 83

