Новое видео ATREYU

"All For You", новое видео группы ATREYU, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The End Is Not The End", выходящего 24 апреля на Spinefarm:
01. The End Is Not The End
02. Dead
03. Break Me
04. All For You
05. Ghost In Me
06. Glass Eater
07. Wait My Love, I'll Be Home Soon
08. Ego Death
09. Death Rattle
10. Children Of Light
11. In The Dark
12. Afterglow
13. Break The Glass
