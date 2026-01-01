Arts
Atreyu

1 мар 2026 : 		 Новое видео ATREYU

31 янв 2026 : 		 Новое видео ATREYU

1 дек 2025 : 		 Вокалист ATREYU: «Мы вообще не политическая группа»

18 ноя 2025 : 		 Новое видео ATREYU

6 окт 2025 : 		 Вокалист ATREYU: «Мы далеки от распада»

21 сен 2025 : 		 Новая песня ATREYU

26 июл 2025 : 		 Перезаписанный трек ATREYU

10 июл 2025 : 		 У ATREYU есть десять песен

4 июн 2025 : 		 Вокалист ATREYU обсудил перемены в составе

25 дек 2024 : 		 Вокалист ATREYU: «Рад, что уехал из Калифорнии»

17 дек 2024 : 		 Вокалист ATREYU: «Что-то новое от нас будет в 26»

1 дек 2024 : 		 Басист ATREYU: «Сложнее всего далось шоу с IRON MAIDEN»

7 окт 2024 : 		 Гитарист ATREYU выбирает правильный альбом METALLICA

28 сен 2024 : 		 Кавер-версия TOM PETTY от ATREYU

3 сен 2024 : 		 Фрагмент нового релиза ATREYU

21 июл 2024 : 		 Кавер-версия AUDIOSLAVE от ATREYU

14 июн 2024 : 		 Новое видео ATREYU

12 июн 2024 : 		 Вокалист ATREYU о юбилейных концертах

19 май 2024 : 		 ATREYU целиком исполнят "The Curse"

12 май 2024 : 		 Новое видео ATREYU

27 дек 2023 : 		 Басист ATREYU: «Я уехал из Алабамы в маленький городок Германии»

10 дек 2023 : 		 Новое видео ATREYU

2 дек 2023 : 		 Новое видео ATREYU

4 ноя 2023 : 		 Новое видео ATREYU

7 окт 2023 : 		 ATREYU выпустят ЕР осенью, а альбом зимой

11 сен 2023 : 		 Вокалист ATREYU о переходе на выпуск ЕР
Новое видео ATREYU



"All For You", новое видео группы ATREYU, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The End Is Not The End", выходящего 24 апреля на Spinefarm:

01. The End Is Not The End
02. Dead
03. Break Me
04. All For You
05. Ghost In Me
06. Glass Eater
07. Wait My Love, I'll Be Home Soon
08. Ego Death
09. Death Rattle
10. Children Of Light
11. In The Dark
12. Afterglow
13. Break The Glass










просмотров: 43

